Inter Mailand - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2025

Unser Inter Mailand - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 18.05.2025 lautet: Im Wett Tipp heute kann Inter die Ordnung der beiden vorangegangenen Begegnungen nicht aufrechterhalten und kassiert ein Gegentor.

Simone Inzaghi hat aus Inter Mailand eine italienische Mannschaft mit Vorzeige-Charakter geschaffen. Die Nerazzurri stehen zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren im Endspiel der Königsklasse. Zudem hoffen die Hausherren immer noch auf die Titelverteidigung in der Serie A. Dafür braucht es in der Inter Mailand Lazio Rom Prognose jedoch unbedingt einen Sieg.

Den Vergleich in der Hinrunde haben die Nerazzurri (6:0) in ein Statement verwandelt. Allerdings hatten die Adler dort den besseren Start. Im Inter Mailand Lazio Rom Wett Tipp heute treten die Gäste erwachsener auf und halten das Spiel eng. Bei Bet-at-Home empfehlen wir eine Quote von 1,70 für “Beide Teams treffen”.