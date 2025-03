Inter Mailand - Udinese Tipp, Prognose & Quoten | 30.3.25

SPORT1 Betting 29.03.2025 • 09:00 Uhr Inter Mailand – Udinese Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Gewinnen die Nerazzurri auch den dritten Vergleich in dieser Saison?

Unser Inter Mailand – Udinese Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 30.03.2025 lautet: Zweimal standen sich die beiden Klubs in dieser Spielzeit schon gegenüber und beide Male gewann der Meister. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir nun den nächsten Sieg.

In unserer Inter Mailand Udinese Prognose beschäftigen wir uns mit dem Duell zwischen dem amtierenden italienischen Meister und dem aktuellen Tabellenführer der Serie A gegen einen seiner Lieblingsgegner der vergangenen Jahre. Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Teams in dieser Saison.

Die ersten beiden Vergleiche in dieser Spielzeit gingen an die Nerazzurri, die auch im kommenden Heimspiel für uns der klare Favorit sind.

Wir entscheiden uns für den Inter Mailand Udinese Wett Tipp heute „Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,65 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Udinese auf „Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore“:

Inter Mailand hat die letzten 7 Pflichtspiele zu Hause alle gewonnen.

Die Nerazzurri haben die letzten 7 Heim-Duelle mit Udinese alle für sich entschieden.

In jedem der letzten 9 direkten Duelle gab es mindestens 2 Tore.

Inter Mailand vs Udinese Quoten Analyse:

Betano, einer der Buchmacher, die Online Wetten mit PayPal anbieten, sieht die Gastgeber in der klaren Favoritenrolle. Nicht nur dieser, auch die anderen Wettanbieter hauen in dieselbe Kerbe und werfen bei den Inter Mailand Udinese Quoten für Wetten auf einen Heimsieg Höchstwerte von gerade einmal 1,43 auf den Markt.

Zum Vergleich: Ein Tipp auf die Gäste wird mit Wettquoten bis 8,50 belohnt. Dabei trauen die Bookies den Bianconeri noch nicht einmal ein Tor zu. Das wird daran deutlich, dass die Inter Mailand Udinese Wettquoten für „Beide Teams treffen“ über der Marke von 2,00 liegen. Wetten auf „Über 2,5 Tore” werfen hingegen nur Quoten von höchstens 1,82 ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Udinese Prognose: Nerazzurri untermauern Heimstärke

Es läuft bei Inter Mailand! Neben der Tabellenführung in der Serie A und einer damit verbundenen möglichen Titelverteidigung stehen die Lombarden zusätzlich im Viertelfinale der Champions League und auch im Halbfinale der Coppa Italia. In dieser geht es am Mittwoch im Hinspiel gegen den Stadtrivalen AC Milan.

Insofern ist es nicht ausgeschlossen, dass die Nerazzurri am Sonntag zumindest bei einer komfortablen Führung ein paar Gänge herausnehmen und den einen oder anderen Spieler schonen. Das Ziel sind natürlich trotzdem drei Punkte. Der Vorsprung auf Verfolger Neapel beträgt immerhin nur drei Zähler.

Seit sieben Pflichtspielen ist der amtierende Meister ungeschlagen und hat sechs davon gewonnen (1U). In die kommende Begegnung geht dieser mit vier Pflichtspiel-Siegen am Stück, bei denen er stets mindestens doppelt traf. Zu Hause ist die letzte Ausbeute noch besser. Die letzte Pflichtspiel-Pleite daheim datiert vom 22. September 2024.

Es war damals ein 1:2 gegen AC Milan, bei dem das zweite Gegentor in der 89. Minute fiel. Seit 18 Pflichtspielen im heimischen Giuseppe-Meazza-Stadion sind die Nerazzurri ungeschlagen (15S, 3U). Die letzten sieben Heimspiele in allen Wettbewerben haben sie gewonnen. In unserem Inter Mailand Udinese Tipp erwarten wir nun den achten Heimsieg in Serie.

Inter Mailand – Udinese Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:0 Atalanta Bergamo (A), 2:1 Feyenoord (H), 3:2 Monza (H), 2:0 Feyenoord (A), 1:1 Neapel (A)

Letzte 5 Spiele Udinese: 0:1 Hellas Verona (H), 1:1 Lazio Rom (A), 1:0 Parma (H), 1:0 Lecce (A), 3:0 Empoli (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs. Udinese: 2:0 (H), 3:2 (A), 2:1 (A), 4:0 (H), 3:1 (H)

Die Gäste aus Udine hatten sich mit einer unerwarteten 0:1-Heimpleite gegen Abstiegskandidat Hellas Verona in die Länderspielpause verabschiedet. Bereits am Spieltag davor waren sie ohne Dreier geblieben, konnten sich aber immerhin ein 1:1 in der Hauptstadt bei Lazio Rom erkämpfen.

Davor wiederum hatten die Bianconeri drei Siege am Stück geholt. Mit 40 Punkten auf Platz 10 stehend, werden sie mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Angesichts eines Rückstands von elf Zählern auf die europäischen Ränge ist die Wahrscheinlichkeit allerdings auch nicht allzu hoch, dass die Zebras nächstes Jahr international spielen.

Besonders unterhaltsam waren ihre letzten Begegnungen nicht. In drei ihrer letzten vier Liga-Spiele gab es nur ein Tor und in dem vierten verbliebenen zwei Treffer. Nur eines der letzten sechs Matches der Weiß-Schwarzen endete mit mehr als zwei Toren. Nach 29 Spieltagen stehen sie bei einer weitestgehend ausgeglichenen 11-7-11-Bilanz.

Auswärts haben sie zwar nur eine ihrer letzten sieben Partien in der Serie A verloren und drei gewonnen (3U), dennoch können wir in unserer Inter Mailand vs Udinese Prognose keine echten Argumente für die Gäste finden. Das liegt nicht zuletzt am direkten Vergleich mit den Nerazzurri.

So seht ihr Inter Mailand – Udinese im TV oder Stream:

30. März 2025, 18 Uhr, Stadio Giuseppe Meazza, Mailand

Mailand Übertragung TV: DAZN2

Übertragung Stream: DAZN

Für die Übertragung der Spiele aus der italienischen Serie A zeigt sich DAZN verantwortlich. Im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos könnt ihr diese Begegnung sowohl auf dem linearen Sender DAZN2 als auch im Stream verfolgen.

Für den von uns vorgeschlagenen Inter Mailand Udinese Tipp spricht allen voran der direkte Vergleich. Die letzten fünf direkten Duelle gingen allesamt an die Nerazzurri. In dieser Saison gewannen sie das Hinspiel auswärts mit 3:2 und waren auch im Achtelfinale der Coppa Italia an heimischer Wirkungsstätte siegreich (2:0).

Inter Mailand vs Udinese: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer – Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram

Ersatzbank Inter Mailand: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Carlos Augusto, Zalewski, Asllani, Taremi, Correa

Startelf Udinese: Okoye – Ehizibue, Solet, Bijol, Zemura; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca

Ersatzbank Udinese: Piana, Padelli, Kabasele, Kristensen, Giannetti, Rui Modesto, Zarraga, Payero, Bravo, Pafundi, Davis, Kamara

Zu Hause konnten die Lombarden neun der letzten zehn Aufeinandertreffen für sich entscheiden. Zuletzt gewannen sie sieben Heim-Begegnungen gegen die Zebras in Folge. Drei der letzten Heimsiege feierten sie dabei ohne ein Gegentor.

Entsprechend lässt sich im Rahmen der Inter Mailand Udinese Prognose auch über den Tipp „Sieg Inter Mailand zu Null” nachdenken, zumal die Mailänder auch über die zweitbeste Defensive verfügen. Für diese Option gibt es zum Beispiel bei Bwin eine Quote von 2,15. Über den Bwin Willkommensbonus könnt ihr zusätzliches Wettguthaben für diesen Tipp bekommen.

Unser Inter Mailand – Udinese Tipp: „Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore”

Auf dem Weg zur möglichen Titelverteidigung wird sich Inter Mailand zu Hause von Udinese nicht aufhalten lassen. Die Nerazzurri haben die Zebras allein in dieser Saison schon zweimal bezwungen und sie auch in neun der letzten zehn Heim-Duelle mit einer Niederlage nach Hause geschickt.

Mit 65 Treffern ist der Meister auch die Tormaschine der Serie A. 24 der bisherigen 29 Liga-Spiele Inters in dieser Saison endeten mit mindestens zwei Toren in der Partie. Zudem gab es in jedem der letzten neun Aufeinandertreffen zwischen den Mailändern und Udine mindestens zwei Tore in der Begegnung.