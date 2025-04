Ipswich - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 20.04.2025

SPORT1 Betting 19.04.2025 • 06:00 Uhr Ipswich - Arsenal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Können die “Tractor Boys” den Abstieg noch hinauszögern?

Wie schwierig es für Aufsteiger inzwischen ist, sich in der Premier League zu etablieren, zeigen die letzten beiden Spielzeiten in der höchsten englischen Spielklasse. Zum zweiten Mal in Folge werden wohl alle drei Aufsteiger den direkten Gang zurück in die Championship antreten müssen.

Die besten Chancen auf den Ligaverbleib hat eigentlich noch Ipswich, doch bei 14 Punkten Rückstand aufs rettende Ufer ist diese Hoffnung sechs Spieltage vor dem Saisonende auch nur noch rein theoretischer Natur. Schon am Sonntag könnte der direkte Wiederabstieg feststehen. Unsere Ipswich Arsenal Prognose macht den Hausherren auch keine Hoffnung.

Darum tippen wir bei Ipswich vs Arsenal auf “Sieg Arsenal & Über 1,5 Tore”:

Ipswich wartet in der Premier League noch auf den ersten Sieg gegen Arsenal

Die “Tractor Boys” haben 14 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer und die letzten 6 Heimspiele alle verloren

Die Gunners haben die letzten 10 PL-Partien gegen Teams auf den Abstiegsplätzen bei einem gesamten Torverhältnis von 30:2 alle für sich entschieden

Ipswich vs Arsenal Quoten Analyse:

Schon alleine der Blick auf die Tabelle lässt auf ein ungleiches Duell schließen. Der Tabellenzweite und Halbfinalist in der Königsklasse ist beim Aufsteiger auf Tabellenplatz 18 zu Gast. So fallen auch die Ipswich vs Arsenal Quoten deutlich aus.

Mehr als eine 1,43 ist für einen Sieg der Londoner nicht drin. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren in den besten Sportwetten Apps mit Ipswich gegen Arsenal Wettquoten zwischen 7,25 und 8,50 belohnt.

Ipswich vs Arsenal Prognose: Können sich die Gunners wieder auf die Liga konzentrieren?

Nach 22 Jahren Abwesenheit kehrte Ipswich Town im vergangenen Jahr wieder in die Premier League zurück. Die “Tractor Boys” hatten sich für diese Saison eigentlich den Klassenerhalt auf die Fahnen geschrieben. Nach der Hinrunde hatte der Rückstand aufs rettende Ufer auch nur einen Zähler betragen, doch in der zweiten Hälfte der Spielzeit wurde der Abstand auf Rang 17 immer größer. An 32 Spieltagen kamen bisher lediglich vier Siege und neun Remis zustande (19N). Der Aufsteiger hatte vor allem 27 Punkte nach einer Führung abgegeben.

Das ist der Höchstwert in der Liga. Immerhin konnte der ITFC auch immer wieder mal die großen Teams ärgern. So holte man aus zwei Spielen gegen Chelsea vier Punkte (2:0 (H), 2:2 (A)), spielte 1:1 gegen Aston Villa und Manchester United oder gewann mit 2:1 bei den Spurs. Zudem steht der Verein mit einer jungen talentierten Mannschaft, die in dieser Spielzeit die ersten Erfahrungen in der Premier League gesammelt hat, trotz des bevorstehenden Abstiegs vor einer rosigen Zukunft. So darf auch Coach Kieran McKenna weitermachen. Die letzten sechs Heimspiele gingen allerdings alle verloren.

Arsenal hat aktuell, vor allem in der Offensive, mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. Trotzdem schalteten die Gunners im Viertelfinale der Königsklasse Titelverteidiger Real Madrid aus. Beide Spiele gegen die Königlichen wurden gewonnen (3:0, 2:1). So steht der Verein erstmals seit 2009 wieder in einem CL-Halbfinale. In der heimischen Liga müssen sich die Männer von Coach Mikel Arteta bei 13 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool wieder wie im Vorjahr mit dem zweiten Platz begnügen. Zuletzt hatte der Trainer zugunsten der Königsklasse wie beim 1:1 in Everton oder dem 1:1 daheim gegen Brentford durch eine große Rotation ein paar Punkte in der Premier League hergeschenkt.

Nun hat man aber nur noch vier Zähler Polster auf den Tabellendritten Newcastle. Arteta hat in seiner Zeit beim AFC vor allem die Defensive stabilisiert. Arsenal hat im englischen Oberhaus 2024/25 die wenigsten Schüsse zugelassen (299) und stellt die beste Abwehr (27). Zudem setzte es in den letzten 22 PL-Partien lediglich eine Niederlage. In der Fremde ist man seit elf Spielen ungeschlagen, spielte jüngst aber dreimal in Folge unentschieden. Gegen Teams auf den letzten beiden Plätzen sind die Gunners besonders stark. Die letzten zehn dieser Spiele wurden mit einem gesamten Torverhältnis von 30:2 gewonnen. Das ist natürlich ein wichtiges Argument für unseren Ipswich Arsenal Tipp.

Ipswich - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ipswich: 2:2 Chelsea (A), 1:2 Wolverhampton (H), 2:1 Bournemouth (A), 2:4 Nottingham (H), 0:1 Crystal Palace (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:1 Real Madrid (A), 1:1 Brentford (H), 3:0 Real Madrid (H), 1:1 Everton (A), 2:1 Fulham (H)

Letzte 5 Spiele Ipswich vs Arsenal: 0:1 (A), 0:3 (A), 1:0 (H), 0:2 (A), 0:2 (H)

Laut unseren Datenbanken wurde diese Paarung in England schon 60 Mal ausgetragen. Die Londoner führen die Bilanz mit 31 Siegen zu 18 Niederlagen an. Besondere Bedeutung für die Ipswich vs Arsenal Prognose haben aber die letzten Vergleiche.

Seit 14 Liga-Spielen und seit September 1984 warten die “Tractor Boys” auf einen Sieg gegen die Gunners (3U, 11N). In Zeiten der Premier League sind die Londoner nach elf Aufeinandertreffen noch ohne Niederlage gegen Ipswich Town (9S, 2U).

Arsenal-Stürmer Bukayo Saka trifft besonders gerne gegen Aufsteiger. Dabei kommt der englische Nationalspieler in seinen letzten 16 PL-Partien auf 15 Scorerpunkte (7 Tore, 8 Vorlagen). So müssen wir den Angreifer natürlich auch am Sonntag an der Portman Road auf dem Zettel haben.

Ipswich vs Arsenal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ipswich: Palmer - Tuanzebe, O’Shea, Burgess, Davis - Morsy, Cajuste - Johnson, Enciso, Clarke - Delap

Ersatzbank Ipswich: Walton (Tor), Woolfenden, Luongo, Chaplin, Hirst, Townsend, Philogene, Taylor, Broadhead

Startelf Arsenal: Raya - White, Saliba, Kiwior, Tierney - Ödegaard, Rice, Zinchenko - Nwaneri, Trossard, Sterling

Ersatzbank Arsenal: Neto, Setford (Tor), Gower, Henry-Francis, Rosiak, Butler-Oyedeji, Timber, Lewis-Skelly, Thomas, Saka, Merino, Gabriel Martinelli

Beide Seiten vermelden Ausfälle, die für die Ipswich vs. Arsenal Prognose durchaus eine Rolle spielen können.

So müssen die Hausherren ohne Muric, Ogbene, Burns, Szmodics, Philogene, Phillips und Hutchinson auskommen. Bei den Gästen fehlen Gabriel Jesus, Tomiyasu, Havertz, Calafiori, Magalhaes und Jorginho.

Unser Ipswich - Arsenal Tipp: Sieg Arsenal & Über 1,5 Tore

Arsenal hatte zuletzt ein paar Schwierigkeiten, sich auf die Premier League zu konzentrieren, doch noch hat man den Vizemeister-Titel nicht unter Dach und Fach. Zudem geht es erst am 29. April in der Königsklasse weiter.

Ipswich steht dagegen kurz vor dem Abstieg und konnte in dieser Saison bisher nur einen Heimsieg feiern. Der direkte Vergleich gegen die Gunners macht den “Tractor Boys” auch nicht wirklich Hoffnung.

Zudem spielt der AFC sehr gerne und auch erfolgreich gegen Mannschaften auf den Abstiegsplätzen. So rechnen wir am Sonntag mit ein paar Toren und einem Dreier der Londoner.