Ipswich - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten 19.01.25

Unser Ipswich - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 19.01.2025 lautet: Ipswich wäre für den amtierenden Meister von der Tabellenposition ein Gegner, gegen den mal wieder ein klarer Sieg drin wäre. Im Wett Tipp heute gehen wir von einigen Toren aus.

Am 19. Januar 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der Premier League, wenn Ipswich Town auf Manchester City trifft. Ipswich, derzeit auf Platz 18 mit 16 Punkten, kämpft um den Klassenerhalt, während Manchester City auf Platz 6 mit 35 Punkten versucht, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.