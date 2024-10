Island - Türkei Tipp, Prognose & Quoten | 14.10.2024

Bislang verhinderte das türkische Team in der aktuellen Nations-League-Saison eine Niederlage (2S, 1U) und setzte sich an die Tabellenspitze in Gruppe 4 der Liga B. Um einer Drei-Weg-Wette aus dem Weg zu gehen, spielen wir unseren Island Türkei Wett Tipp heute bei ODDSET zu einer Quote von 1,85 auf „Türkei Über 1,5 Tore“.