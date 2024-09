Israel - Italien Tipp, Prognose & Quoten | 09.09.2024

SPORT1 Betting 09.09.2024 • 09:11 Uhr Israel - Italien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Legen die Azzurri nun nach?

Unser Israel - Italien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 09.09.2024 lautet: Italien ist perfekt in die neue Nations-League-Saison gestartet. Im Wett Tipp heute spricht auch im zweiten Spiel alles für einen souveränen und klaren Sieg der Azzurri.

Nach der enttäuschenden EM 2024, bei der Italien im Achtelfinale sang- und klanglos gegen die Schweiz ausgeschieden war, hielt der Verband an Coach Luciano Spalletti fest. Der ehemalige Meistertrainer der SSC Neapel soll bei den Azzurri nun einen Umbruch managen und vermehrt jungen Talenten eine Chance geben. Der Auftakt in die neue Nations-League-Saison glückte schon mal am Freitag mit einem 3:1-Sieg gegen Frankreich. Nun wollen die Italiener nun in der Israel Italien Prognose im Auswärtsspiel nachlegen.

Wir entscheiden uns beim Israel Italien Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,80 bei Bet365 für „Sieg Italien HC -1″.

Darum tippen wir bei Israel vs Italien auf „Sieg Italien HC -1″:

Qualität und Weltrangliste (Platz 10 zu 78) sprechen klar für Italien

Israel ist in seiner Geschichte noch ohne Sieg gegen die Azzurri

Am 1. Spieltag gewannen die Italiener mit 3:1 in Frankreich, während die Israelis ein 1:3 gegen Belgien hinnehmen mussten

Israel vs Italien Quoten Analyse:

Vor allem Fans der Azzurri müssen sich beim Blick auf die Israel Italien Quoten der Buchmacher etwas überlegen. Denn für einen Sieg ihres Teams gibt es lediglich eine Höchstquote von 1,27.

Wer dem Außenseiter etwas zutraut, hat es dagegen einfacher. Sogar für ein Remis klettern die Israel Italien Wettquoten schon auf einen Schnitt von 5,50. Für einen Sieg der Gastgeber wartet der bis zu neunfache Wetteinsatz auf euch. Durch einen Tipp bei einem Wettanbieter ohne Einzahlung lässt sich übrigens ein potentielles Risiko deutlich verringern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Israel vs Italien Prognose: Setzen die Azzurri den Trend fort?

Für Israel war der Aufstieg in die höchste Stufe der Nations League schon ein großer Erfolg. Doch gegen Nationen wie Italien, Belgien und Frankreich sind die Himmelblau-Weißen in der Gruppe A2 nun die großen Underdogs. Ein Abstieg zurück in die Liga B wird kaum zu vermeiden sein. Das zeigte sich schon zum Auftakt gegen Belgien. Zur Halbzeit konnte die Truppe von Coach Ran Ben Shimon zwar ein 1:1 halten, am Ende musste man sich aber der Qualität von Kevin de Bruyne und Co. geschlagen geben.

Die Israelis kamen nur auf 0,59 xG bei 10:25 Gesamtschüssen und 36 Prozent Ballbesitz. Von den letzten acht Länderspielen konnte die israelische Nationalmannschaft lediglich zwei gewinnen (gegen Weißrussland und Andorra). Auch in Ungarn, wo man in den letzten zehn Monaten seine Heimspiele ausgetragen hat, fühlt sich die Truppe mit nur einem Sieg (1U, 4N) nicht wirklich heimisch. Trainer Ran Ben Shimon, der die Mannschaft im Mai 2024 übernommen hat, konnte auch noch für keinen Umschwung sorgen.

Vor dem Beginn der EURO hatte Italien eigentlich mit gerade mal einer Niederlage in elf Länderspielen eine gute Form aufweisen können. Doch die Analyse nach der EM hatte ergeben, dass Luciano Spalletti seinen Spielern mehr Freiräume geben müsse. Diesen nutzte im Spiel gegen Frankreich vor allem Riccardo Calafiori. Der Neuzugang von Arsenal rückte immer wieder ins Aufbauspiel im Mittelfeld vor oder tauchte auch mal halbrechts auf. Auch die Rückkehr von „Wettsünder“ Sandro Tonali war eine enorme Bereicherung.

Die „Squadra Azzurra“ war im Vergleich zum Achtelfinal-Aus gegen die Schweiz auf acht Positionen verändert. Nach dem extrem frühen Gegentor ließen sich die Gäste nicht schocken und kamen immer besser ins Spiel. Am Ende ließ man beim Gegner nur eine xG-Quote von 0,79 zu. Die Azzurri dagegen trafen bei einer xG-Quote von 2,12 dreimal. So kassierte Italien in den letzten 13 Nations-League-Gruppenspielen nur eine Niederlage (7S, 5U). Bei den letzten beiden Ausgaben des Wettbewerbs erreichte man das Final Four.

Israel - Italien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Israel: 1:3 Belgien (A), 4:0 Weißrussland (A), 0:3 Ungarn (A), 1:4 Island (H), 2:0 Andorra (A)

Letzte 5 Spiele Italien: 3:1 Frankreich (A), 0:2 Schweiz (A), 1:1 Kroatien (A), 0:1 Spanien (A), 2:1 Albanien (H)

Letzte 5 Spiele Israel vs Italien: 0:1 (A), 1:3 (H), 0:0 (A), 0:6 (A), 2:4 (H)

In der Quali für die WM 1962 standen sich beide Nationen erstmals gegenüber. Damals setzte sich Italien klar durch (4:2, 6:0). In der Gruppenphase der WM 1970 folgte dann ein torloses Remis.

Das letzte Duell wurde im Kampf um die Tickets für die WM 2018 ausgetragen. Auch dabei ging Israel zweimal als Verlierer vom Feld (1:3, 0:1). Das Torverhältnis spricht mit 14:3 klar für die Azzurri. Alle drei Gegentore setzte es auswärts.

Israel hat drei der letzten vier Spiele verloren und bei den Pleiten insgesamt zehn Gegentore kassiert. Die Italiener waren dagegen schon gegen Schwergewicht Frankreich ziemlich treffsicher.

Setzt sich dieser Trend auch am Montagabend fort, solltet ihr über den Israel Italien Tipp mit Wettquoten von 2.10, die es bei CrazyBuzzer für den Tipp „Italien über 2,5 Tore“ gibt, nachdenken. Noch mehr Potential hat diese Wette in Kombination mit dem CrazyBuzzer Bonus.

So seht ihr Israel - Italien im TV oder Stream:

9. September 2024, 20:45 Uhr, Bozsik Arena

Übertragung Stream: DAZN

Im Free-TV ist das Angebot an Nations-League-Spielen sehr knapp bemessen. In Deutschland gibt es beispielsweise nur die Partien der DFB-Elf kostenlos zu sehen. Für alle anderen Spiele hat Streaminganbieter DAZN die Exklusivrechte.

Aufgrund der Unruhen in Israel werden die Länderspiele von Israel seit geraumer Zeit in anderen europäischen Ländern ausgetragen. Am Montag empfängt man Italien in der Bozsik Arena im ungarischen Budapest.

Israel vs Italien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Israel: Gerafi - Gandelman, Shlomo, Nachmias - Abu Fani, Lavi, David, Yehezkel, Gloukh, Solomon - Khalaily

Ersatzbank Israel: Keouf, Nir‘on - Dasa, Revivo, Gropper, Feingold - Peretz, Safouri, Kanichowsky, Jaber, Biton, Azoulay - Baribo, Abada, Turgeman

Startelf Italien: Donnarumma - Buongiorno, Bastoni, Di Lorenzo - Udogie, Cambiaso, - Brescianini, Tonali, Ricci, Pellegrini - Retegui.

Ersatzbank Italien: Vicario, Meret - Okoli, Dimarco, Gatti, Bellanova, Frattesi, Fagioli - Kean, Raspadori, Zaccagni

Bei Italien ist am Montag der Einsatz von Spielern wie Riccardo Calafiori, Federico Dimarco und Davide Frattesi fraglich. Womöglich geht Coach Spalletti in der Israel Italien Prognose auch kein Risiko ein und schont die drei Profis gegen einen vermeintlich einfachen Gegner.

Auf der Gegenseite hat der israelische Coach gegen Belgien schon seine beste Startelf aufs Feld geschickt und wird somit wohl nicht allzu viel verändern können.

Unser Israel - Italien Tipp: Sieg Italien HC -1

Italien ist in dieser Partie zurecht der haushohe Favorit. Die Azzurri haben aus der EM 2024 die richtigen Schlüsse gezogen und mit dem 3:1 gegen Frankreich einen großen Fortschritt gemacht. Für Israel ist die NL-Gruppe A2 dagegen eine Nummer zu groß.

So spricht am Ende alles für einen Sieg der Italiener, der gegen eine zuletzt sehr wackelige Abwehr der Israelis wohl auch einigermaßen deutlich ausfallen dürfte.