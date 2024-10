Italien - Belgien Tipp, Prognose & Quoten | 10.10.2024

SPORT1 Betting 09.10.2024 • 11:00 Uhr Italien - Belgien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Verteidigt Italien die Tabellenführung?

Unser Italien - Belgien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 10.10.2024 lautet: Die letzten beiden Aufeinandertreffen gewann Italien jeweils mit 2:1. Im Wett Tipp heute nehmen wir uns ein Beispiel an diesen Begegnungen, spielen aber keine Drei-Weg-Wette.

Als Tabellenführer bestreitet die „Squadra Azzurra“ den dritten Spieltag der Nations League A im eigenen Stadion. Die Italien Belgien Prognose beleuchtet zwei Auswahlmannschaften, die in der FIFA-Weltrangliste unter den zehn Besten der Welt auftauchen und sich einen ebenbürtigen Kampf um den Sieg bieten könnten.

Während der ersten beiden Gruppenspiele sammelte das Team von Luciano Spalletti sechs Punkte und erzielte je „Über 1,5 Tore“. Ein Gegentor kassierten die Südeuropäer jedoch in beiden Partien, was uns zum Italien Belgien Wett Tipp heute bringt. Bei Happybet nehmen wir eine Quote von 1,73 in die Hand und spielen „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Italien vs Belgien auf „Beide Teams treffen“:

Belgien erzielte an den ersten beiden Spieltagen der Nations League A die viertmeisten erwartbaren Tore (4,2 xG).

Italien konnte in den 6 vergangenen Länderspielen ein Gegentor nicht verhindern.

4 der letzten 6 Aufeinandertreffen endeten mit Toren auf beiden Seiten.

Italien vs Belgien Quoten Analyse:

Nach einer jeweils enttäuschenden Europameisterschaft standen Luciano Spalletti (Italien) und Domenico Tedesco (Belgien) in der Kritik. Der „Squadra Azzurra“ ist daraufhin ein perfekter Start in die Nations League gelungen, was aus den Italien Belgien Quoten abzulesen ist. Der Tabellenführer wird in den Sportwetten Apps mit Siegquoten bis 2,00 favorisiert.

Für die Italien Belgien Wettquoten sind sicher ebenso die Ergebnisse der vergangenen Vergleiche von Bedeutung. Den „Diables Rouges“ gelang nur ein Sieg in den letzten sieben Duellen, woraus sich die Außenseiterrolle mit einer maximalen Siegquote von 4,10 ableiten lässt.

Italien vs Belgien Prognose: Fehlende Konstanz

Nach wenigen Sekunden lag Italien am ersten Spieltag bereits gegen Frankreich zurück. In beeindruckender Manier drehte die „Squadra Azzurra“ das Spiel (3:1) und zeigte einen wesentlich stärkeren Auftritt als noch während der vorangegangenen Europameisterschaft.

Drei weitere Zähler errangen die Hausherren am zweiten Spieltag durch einen 2:1-Auswärtssieg gegen Israel. Die zweite Vorstellung war allerdings deutlich weniger beeindruckend und der Erfolg schmeichelhaft.

Im Angriff sah Luciano Spalletti dennoch Fortschritte im Vergleich zur Europameisterschaft 2024. Mit durchschnittlich 2,5 Toren pro Spieltag weisen die Südeuropäer die drittbeste Offensive der Nations League A vor.

Defensiv bestehen jedoch weiterhin Zweifel an einer Mannschaft, die mittlerweile seit sechs Länderspielen auf eine Begegnung ohne Gegentor wartet. Ob dies ausgerechnet im Italien Belgien Tipp gelingt?

Italien - Belgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Italien: 2:1 Israel (A), 3:1 Frankreich (A), 0:2 Schweiz (A), 1:1 Kroatien (A), 0:1 Spanien (A).

Letzte 5 Spiele Belgien: 0:2 Frankreich (A), 3:1 Israel (H), 0:1 Frankreich (A), 0:0 Ukraine (A), 2:0 Rumänien (H).

Letzte 5 Spiele Italien vs. Belgien: 2:1 (H), 2:1 (A), 2:0 (A), 1:3 (A), 3:1 (H).

Belgien hatte deutlich weniger Probleme gegen Israel (3:1), konnte die ansprechende Leistung aber nicht gegen Frankreich wiederholen und unterlag der „Equipe Tricolore“ mit 0:2.

Beide Auswahlmannschaften zeigten in der jüngeren Vergangenheit wechselhafte Auftritte und präsentieren sich nur selten mehrere Partien in Folge in guter Verfassung.

Grundsätzlich ist die Favoritenrolle des Tabellenführers in der Italien Belgien Prognose aber vertretbar. Italien gewann zuletzt drei direkte Duelle in Serie und verlor nur eines der sieben vorangegangenen Vergleiche.

Aus diesem Blickwinkel ist eine Gratiswette auf einen „Sieg Italien“ bei Siegquoten bis 2,00 eine geeignete Variante, mit der das Risiko eines Fehltritts minimiert wird.

Was für die letzten Begegnungen galt, sollte auch in dieser Paarung wieder möglich sein. „Beide Teams treffen“ war für vier der letzten fünf Länderspiele zwischen Italien und Belgien die richtige Wett-Option.

So seht ihr Italien - Belgien im TV oder Stream:

10. Oktober 2024, 20.45 Uhr, Olympiastadion Rom, Rom

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Seit Jahren ist die Mannschaft von Domenico Tedesco im vorderen Bereich des Feldes mit gigantischer Qualität ausgestattet. Das zeigten die Gäste an den ersten beiden Spieltagen und erspielten sich 4,2 erwartbare Treffer - der viertbeste Wert in der Nations League A.

Die „Squadra Azzurra“ kann mit diesen Zahlen im Italien Belgien Tipp nicht ganz mithalten (3,3 xG), liegt aber im Vergleich an sechster Position. Bislang profitieren die Spalletti-Schützlinge von ihrer famosen Schussverwandlungs-Quote (21,7 Prozent).

Italien vs Belgien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Italien: Donnarumma, Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Bellanova, Frattesi, Tonali, Ricci, Dimarco, Raspadori, Kean

Ersatzbank Italien: Vicario, Di Gregorio, Okoli, Gabbia, Udogie, Cambiaso, Di Lorenzo, Fagioli, Pisilli, Pellegrini, Maldini, Retegui, Lucca

Startelf Belgien: Casteels, Castagne, Faes, Debast, Theate, Tielemans, Mangala, Lukebakio, De Ketelaere, Doku, Openda

Ersatzbank Belgien: Vandevoordt, Sels, De Winter, Smets, Bornauw, De Cuyper, Vranckx, Engels, Trossard, Fofana, Bakayako, Ngonge,

Domenico Tedesco muss für diese herausfordernde Begegnung auf seinen Taktgeber im Zentrum verzichten. Amadou Onana (Aston Villa) laboriert derzeit an einer Oberschenkelverletzung und wurde für diese Länderspielpause nicht nominiert.

Damit fehlt den Gästen neben Kapitän Kevin de Bruyne eine weitere Stütze für das Kreativspiel. Diese Lücke soll in der Italien Belgien Prognose unter anderem Aster Vranckx vom VfL Wolfsburg schließen.

Unser Italien - Belgien Tipp: Beide Teams treffen

Belgien verließ den Platz nach den letzten drei Begegnungen jeweils ohne Weiße Weste. Italien wartet sogar schon deutlich länger (6 Spiele) auf eine Paarung ohne Gegentor. Individuell haben beide Mannschaften mehrere starke Spieler für den Angriff, sodass beide Trainer wohl erneut ein Gegentor mit ansehen müssen.