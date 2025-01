Juventus - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 18.01.2025

SPORT1 Betting 17.01.2025 • 09:00 Uhr Juventus - AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bleibt Juve weiter ohne Niederlage?

Unser Juventus - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 18.01.2025 lautet: Beide Traditionsvereine hinken in dieser Saison ihren Erwartungen hinterher. Im Wett Tipp heute erwartet uns im direkten Duell ein enges Spiel auf Augenhöhe mit wenigen Toren.

Am 3. Januar 2025 standen sich Juventus Turin und AC Milan schon im Halbfinale des italienischen Supercups gegenüber. Beim Debüt des neuen Trainers Sergio Conceicao gingen die Rossoneri mit einem 2:1-Sieg vom Feld. Nun treffen beide Vereine am Samstag in der Serie A aufeinander.

Für die Bookies sind die Hausherren bei der Juventus AC Milan Prognose leicht favorisiert. Wir können uns bei diesem Spitzenspiel für keinen Favoriten entscheiden und setzen mit einer Quote von 1,67 bei Merkur Bets auf den Juventus AC Milan Wett Tipp heute „Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Juventus vs AC Milan auf „Unter 2,5 Tore“

In den letzten 8 Spielen zwischen beiden Vereinen wurde der Wert von 2,5 Toren nur einmal übertroffen

Auf beiden Seiten fallen wichtige Offensivspieler aus

Juve hat die zweitbeste Abwehr der Serie A

Juventus vs AC Milan Quoten Analyse:

In der Tabelle haben die Bianconeri auf Rang 5 zwei Plätze und drei Punkte Vorsprung auf die Rossoneri. Zusammen mit dem Heimvorteil reicht das, damit sich die Juventus vs AC Milan Quoten etwas mehr auf die Seite der Hausherren schlagen.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 2,20. Auf der Gegenseite bekommt ihr in den diversen Sportwetten Apps für einen Dreier der Gäste Juventus gegen AC Milan Wettquoten zwischen 3,40 und 3,50.

Juventus vs AC Milan Prognose: Teilen sich die Bianconeri wieder die Punkte?

In der Serie A ist Juventus nach 20 Spieltagen immer noch ungeschlagen, doch die „Alte Dame” teilte in dieser Saison schon 13 Mal die Punkte und kommt so nur auf sieben Siege. So hat der Rekordmeister 13 Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Napoli, der die Liga auch bei den Siegen anführt (15). Mit dieser Ausbeute würden die Turiner nach aktuellem Stand die Qualifikation für die Champions League verpassen (Rang 5). Damit dieses Szenario nicht eintritt, wurde auf dem Transfermarkt noch mal etwas nachjustiert.

Der Ex-Frankfurter Kolo Muani wird von PSG ausgeliehen und soll die Offensive beleben. Der Franzose wird vor allem benötigt, da Vlahovic aktuell verletzungsbedingt ausfällt. Die Abwehr funktioniert dagegen ganz gut. Nur Napoli (12) kommt auf mehr Weiße Westen als Juve (10). Auch bei den Gegentoren pro Spiel ist nur die SSC (0,6) besser als die Turiner (0,9). Bei den Expected-Goals-Against liegen die Bianconeri hinter Inter (16,3) mit einem Wert von 16,4 ebenfalls auf Rang 2.

Der neue Coach Sergio Conceicao hatte sich prächtig bei AC Milan eingeführt. Durch Siege gegen Juve und Inter sicherten sich die Rossoneri in den ersten beiden Spielen des neuen Jahres die Supercoppa Italiana. Das Debüt des portugiesischen Trainers in der Liga fiel dann aber enttäuschend aus. Im Heimspiel gegen das abstiegsbedrohte Cagliari Calcio mussten sich die Mailänder mit einem 1:1 begnügen. Gegen einen taktisch disziplinierten Gegner ließ die Mannschaft Spielwitz vermissen und war vor dem gegnerischen Tor zu harmlos.

Unter der Woche glückte aber dann doch zu Gast bei Aufsteiger Como der erste Liga-Sieg unter Conceicao. In einem Spiel auf Augenhöhe hatten die Rot-Schwarzen mit einem 2:1 das bessere Ende auf ihrer Seite. So steht Milan auf Rang 7 und hat noch fünf Punkte Rückstand auf den ersten Champions-League-Platz. Dabei haben die Mailänder auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. In den letzten sechs Liga-Spielen kam die Mannschaft auf insgesamt sechs Tore. Das passt ganz gut zu unserem Juventus AC Milan Tipp.

Juventus - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:1 Atalanta Bergamo (A), 1:1 FC Turin (A), 1:2 AC Milan (H), 2:2 AC Florenz (H), 2:1 Monza (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:1 Calcio Como (A), 1:1 Cagliari (H), 3:2 Inter Mailand (A), 2:1 Juventus Turin (A), 1:1 AS Rom (H)

Letzte 5 Spiele Juventus vs AC Milan: 1:2 (H), 0:0 (A), 0:0 (H), 1:0 (A), 0:1 (H)

In den Datenbanken finden sich 204 Duelle zwischen den beiden italienischen Traditionsvereinen. Juventus liegt im direkten Vergleich mit 78 Siegen zu 54 Niederlagen (71U) vorne. In Turin spricht die Statistik ebenfalls für die Hausherren (47S, 28U, 23N).

Eine besondere Bedeutung für die Juventus AC Milan Prognose hat die jüngste Bilanz. Die „Alte Dame” konnte lediglich eines der vergangenen neun Duelle für sich entscheiden (4U, 4N). Den letzten Heimsieg gegen die Mailänder feierte Juve im November 2019.

Juventus Turin hat in den vergangenen acht Spielen jeweils das erste Tor im Spiel erzielt. Dieses Wissen machen wir uns für einen Juventus AC Milan Tipp zunutze. Für den Tipp „1. Tor Juventus“ bekommen wir bei NEO.bet eine Quote von 1,80.

So seht ihr Juventus - AC Milan im TV oder Stream:

18. Januar 2024, 18 Uhr, Allianz Stadium, Turin

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Der italienische Spitzenfußball hat bei DAZN sein Zuhause. Der Streaming-Anbieter überträgt in Deutschland und Österreich die wichtigsten Spiele aus Italiens höchster Spielklasse live und exklusiv. Dazu gehört auch das Spitzenspiel zwischen Juventus und AC Milan.

Der Anpfiff im Allianz Stadium von Turin erfolgt am Samstag um 18 Uhr.

Juventus vs AC Milan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Di Gregorio - Savona, Gatti. Kalulu, Cambiaso - Locatelli, Thuram - Yildiz, Koopmeiners, McKennie, Nico Gonzalez

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Fagioli, Douglas Luiz, Weah, Adzic, Mbangula

Startelf AC Milan: Maignan - Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez - Musah, Fofana, Reijnders - Jimenez, Abraham, Leao

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Torriani, Calabria, Pavlovic, Terracciano, Bennacer, Zeroli, Jovic, Camarda

Die Hausherren müssen ohne Conceicao, Vlahovic, Milik, Bremer und Cabal auskommen.

Bei den Gästen verpassen Morata, Florenzi, Loftus-Cheek, Chukwueze, Thiaw und Pulisic die Partie. Dadurch wird die Juventus AC Milan Prognose nochmal etwas erschwert.

Unser Juventus - AC Milan Tipp: Unter 2,5 Tore

In diesem Duell treffen zwei Serien aufeinander. Juve ist in der kompletten Liga-Saison noch ohne Niederlage, Milan ist seit acht Pflichtspielen ungeschlagen. Das macht eine Vorhersage recht schwierig.

Wir rechnen am Ende mit einem engen Duell auf Augenhöhe, bei dem wenige Tore fallen, denn auf beiden Seiten fallen mit Morata, Pulisic oder Vlahovic wichtige Spieler aus. Für Juve-Neuzugang Kolo Muani dürfte das Spiel auch noch zu früh kommen. Zudem war diese Paarung in der jüngsten Vergangenheit nicht unbedingt für viele Treffer bekannt.