Juventus - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 01.09.2024

Juventus - AS Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Setzt Thiago Motta den perfekten Start mit der Alten Dame fort?

Unser Juventus - AS Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 01.09.2024 lautet: Thiago Motta fühlt sich in seiner neuen Rolle als Trainer von Juventus Turin wohl und freut sich bestimmt über unseren Wett Tipp heute.

Mit herausragenden Leistungen beim FC Bologna bewarb sich Thiago Motta für seine neue Aufgabe als Trainer der Alten Dame. Sein Spielstil steht im völligen Kontrast zu seinem Vorgänger, Massimiliano Allegri. Unsere Juventus AS Rom Prognose verrät, dass der neue Weg des italienischen Rekordmeisters hochinteressant ist.

Aktuell führt Juve die Serie A an, hat als einziges Team die ersten beiden Liga-Spiele gewonnen und sich die Favoritenrolle im Juventus AS Rom Wett Tipp heute verdient. Wir spielen bei Bet365 eine Quote von 1,72 auf „Sieg Juventus“.

Darum tippen wir bei Juventus vs AS Rom auf „Sieg Juventus“:

Juventus gewann die ersten beiden Liga-Spiele gegen Como und Hellas Verona jeweils mit 3:0.

Als einziges Team erlaubte Juventus bislang weniger als ein erwartbares Gegentor (0,69 xGA).

AS Rom holte erst einen Punkt und ließ Torchancen im Wert von 3,84 erwartbaren Gegentoren zu (16.).

Juventus vs AS Rom Quoten Analyse:

Seit vier Gastauftritten sind die Giallorossi im Allianz Stadium sieglos (1U, 3N). Wählt ihr für das Duell von Juventus gegen AS Rom Wettquoten von 5,00 für einen Erfolg der Gäste, ist eine gehörige Portion Risiko mit im Spiel.

Seit vier Gastauftritten sind die Giallorossi im Allianz Stadium sieglos (1U, 3N). Wählt ihr für das Duell von Juventus gegen AS Rom Wettquoten von 5,00 für einen Erfolg der Gäste, ist eine gehörige Portion Risiko mit im Spiel.

Juventus vs AS Rom Prognose: Die Alte Dame im Wandel

Die Zeiten biederer Juve-Auftritte gehören seit der Verpflichtung von Thiago Motta der Vergangenheit an. Schon zu Beginn der neuen Spielzeit wird die veränderte Spielweise der Alten Dame offensichtlich.

Im Vergleich zur letzten Spielzeit (48,4 Prozent) steigerte der italienische Rekordmeister seinen Ballbesitzanteil innerhalb der ersten beiden Liga-Spiele um 10,7 Prozent auf 59,1 Prozent.

Während der ersten beiden Begegnungen der neuen Saison spielte Juve im Schnitt 515 genaue Pässe pro Spiel - der höchste Wert unter allen Teams der Serie A! Geduld ist ein elementares Thema in der Philosophie von Thiago Motta, der großen Wert auf spielerische Lösungen legt, ohne dabei die eigene Defensive zu vernachlässigen.

Der Tabellenführer erlaubte mit Abstand die wenigsten erwartbaren Gegentore (0,69 xGA) und ließ innerhalb der ersten beiden Liga-Begegnungen nur einen einzigen Schuss auf das Gehäuse von Michele Di Gregorio zu (1.).

Juventus - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 3:0 Hellas Verona (A), 3:0 Como (H), 0:2 Atletico Madrid (A), 4:0 Juventus (H), 2:2 Brest (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:2 Empoli (H), 0:0 Cagliari (A), 1:1 Everton (A), 4:0 Barnsley (A), 1:1 Olympiakos (H).

Letzte 5 Spiele Juventus vs. AS Rom: 1:1 (A), 1:0 (H), 0:1 (A), 1:1 (H), 4:3 (A).

Mit gezielten Pässen manipuliert Juve in dieser Saison die gegnerischen Verteidigungen. Die Menge der Abschlüsse ist für den italienischen Rekordmeister nicht von Bedeutung (21). Viel wichtiger ist das Erspielen von guten Möglichkeiten.

Juve brachte eine fantastische Quote der Abschlüsse aufs gegnerische Tor (12/21) und glänzte bisher mit der effektivsten Schussverwandlungs-Quote aller italienischen Erstligisten (28,57 Prozent).

Top-Torjäger Dusan Vlahovic (2 Tore) bewies schon vor dem Juventus AS Rom Tipp sein herausragendes Gespür im gegnerischen Sechzehner und sammelte die meisten erwartbaren Tore aller Serie-A-Spieler (1,71 xG).

Das Pressing der Alten Dame wird ebenfalls durch das Kombinationsspiel und die Positionierung der einzelnen Akteure vorbereitet, sodass Juventus die zweitmeisten Ballabnahmen pro Spiel (12) heraufbeschworen hat.

Es dürfte wohl niemanden im italienischen Fußball verwundern, dass die einzige Mannschaft mit einem besseren Wert in dieser Kategorie der FC Bologna ist (12,5) - das Ex-Team von Thiago Motta.

So seht ihr Juventus - AS Rom im TV oder Stream:

01. September 2024, 20.45 Uhr, Allianz Stadium, Turin

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Während die Hausherren sich ihren Glücksgefühlen durch zwei Siege in Serie hingeben dürfen, kriselt es bei der Roma. Daniele de Rossi, letztes Jahr noch der gefeierte Held, verspürt nach nur einem Punkt aus zwei Partien erstmals Druck bei den Giallorossi.

Kritisch ist speziell der hohe Wert an erwartbaren Gegentoren (3,84 xGA),den bisher nur vier Liga-Konkurrenten überboten haben. Zusätzlich erschüttert diese Zahl beim Blick auf die bisherigen Gegner der Gäste (Cagliari, Empoli).

Juventus vs AS Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Di Gregorio, Savona, Bremer, Gatti, Cabal, Fagioli, Locatelli, Cambiaso, Yildiz, Mbangula, Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Danilo, Kalulu, Rouhi, McKennie, Douglas Luiz, Anghele, Koopmeiners

Startelf AS Rom: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Soule, Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Ryan, Marin, Smalling, Nardin, Dahl, Sangare, Le Fee, Bove, Pisilli, Zalewski, Baldanzi, El Shaarawy, Costa, Abraham, Shomurodov

Auswärts sammelte die Roma gegen Juve zuletzt keine guten Erfahrungen. Keines der letzten vier Auswärtsspiele im Allianz Stadium hielt einen Sieg für La Magica bereit (1U, 3N).

Jede der drei Niederlagen kassierte AS Rom ohne eigenen Treffer. Nehmt ihr deshalb eine Wette ohne Einzahlung in die Hand und spielt „Juventus gewinnt ohne Gegentor“ haben wir in unserer Juventus AS Roma Prognose keine Einwände.

Unser Juventus - AS Rom Tipp: Sieg Juventus

Das Auftaktprogramm hat Juve dabei geholfen, die Abläufe unter Thiago Motta zu etablieren und gleichzeitig ein positives Gefühl mit den neuen Spielideen zu verknüpfen. Nach zwei 3:0-Siegen in Serie haben wir keine Bedenken.