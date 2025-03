Juventus - Hellas Verona Tipp, Prognose & Quoten | 03.03.

SPORT1 Betting 01.03.2025 • 11:00 Uhr Juventus - Hellas Verona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wie reagiert Juve auf die Blamage im Pokal?

Unser Juventus - Hellas Verona Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 03.03.2025 lautet: Nach dem Aus in der Coppa Italia erwarten wir wütende Turiner, die das Match in unserem Wett Tipp heute schon zur Halbzeit auf ihre Seite lenken werden.

Der 27. Spieltag der Serie A wird am Montag in Turin beendet. In unserer Juventus Hellas Verona Prognose ist es die Alte Dame, die nach dem peinlichen Aus gegen Empoli in der Coppa Italia unter der Woche eine Reaktion zeigen will und auch muss. Die Gäste dagegen hoffen, aus der Gefühlslage der Bianconeri Kapital schlagen und selbst punkten zu können.

Die letzten direkten Duelle kannten allerdings nur einen Sieger und das war der italienische Rekordmeister. Wir können uns gut vorstellen, dass er mit wütenden Angriffen startet und schon zur Halbzeit führt. Wir entscheiden uns daher für den Juventus Hellas Verona Wett Tipp heute “Halbzeit/Endstand 1/1” mit einer Quote von 1,82 bei Winamax .

Darum tippen wir bei Juventus vs Hellas Verona auf “Halbzeit/Endstand 1/1”:

Nach dem peinlichen Aus in der Coppa Italia muss Juventus eine Reaktion zeigen.

Juve hat 5 der letzten 6 direkten Duelle gewonnen (1U).

Die Alte Dame hat zu Hause noch nie gegen Hellas Verona verloren (32S, 5U).

Juventus vs Hellas Verona Quoten Analyse:

Wenig überraschend schlagen die Juventus Hellas Verona Quoten der Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich ganz klar zugunsten der Gastgeber aus. Dass die Quotenverteilung der Bookies aber kein Argument ist, wurde erst im letzten Spiel der Turiner unter der Woche deutlich.

Da ging es im Pokal zu Hause gegen Abstiegskandidat Empoli und die Siegquoten Juves waren noch kleiner als jene in der kommenden Partie. Einen Heimsieg gab es trotzdem nicht. Konkret belaufen sich die Juventus Hellas Verona Wettquoten für einen Tipp auf Heimsieg auf höchstens 1,30. Wetten auf die Gäste sind mit Höchstquoten bis 13,0 verbunden.

Juventus vs Hellas Verona Prognose: Start-Ziel-Sieg für Juve

Binnen weniger Tage droht die Saison von Juventus von einer sehr ordentlichen bis guten zu einer desaströsen zu werden. Nach dem Aus in der Champions League gegen PSV Eindhoven, als man nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel doch noch ausschied (1:3 nach Verlängerung), ist seit Mittwoch die nächste Titelchance dahin.

In der Coppa Italia hatte man mit dem FC Empoli eine vermeintlich einfache Aufgabe. Im Heimspiel gegen den 18. der Serie A war die Alte Dame der klare Favorit, schied aber letztlich verdient im Elfmeterschießen aus. Nun bleibt ihr nur noch die heimische Meisterschaft, in der es aber auch nur noch darum geht, Platz 4 zu verteidigen.

Zumindest im Liga-Betrieb stimmten die letzten Ergebnisse. Die vergangenen vier Partien in der Serie A hat die Alte Dame alle gewonnen und dabei unter anderem Tabellenführer und Meister Inter Mailand geschlagen (1:0). Die letzten beiden Liga-Spiele gewannen die Turiner ohne Gegentor. Mit ohnehin nur 21 Gegentreffern stellen sie die geteilt beste Abwehr Italiens.

Juventus - Hellas Verona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:1, 2:4 i.E. Empoli (H), 1:0 Cagliari (A), 1:2, 1:3 n.V. PSV Eindhoven (A), 1:0 Inter Mailand (H), 2:1 PSV Eindhoven (H)

Letzte 5 Spiele Hellas Verona: 1:0 Fiorentina (H), 0:1 AC Milan (A), 0:5 Atalanta Bergamo (H), 1:0 Monza (A), 1:1 Venezia (A)

Letzte 5 Spiele Juventus vs. Hellas Verona: 3:0 (A), 2:2 (A), 1:0 (H), 1:0 (H), 1:0 (A)

Die Gäste haben jedenfalls in ihren bisherigen 13 Serie-A-Auswärtsspielen in dieser Saison erst 15 Mal getroffen. Nachdem sie zuletzt zweimal in Folge ohne einen eigenen Treffer verloren und dabei selbst sechs Gegentore kassiert hatten, reisen sie nun aber mit einem Erfolgserlebnis ins Allianz Stadium.

Am vergangenen Wochenende konnten sie dank eines Tores in der fünften Minute der Nachspielzeit zu Hause die Fiorentina mit 1:0 bezwingen. Für die Scaligeri waren das wichtige Punkte im Abstiegskampf. Durch den Dreier konnten sie ihr Polster auf den ersten Abstiegsplatz auf fünf Punkte vergrößern.

Trotz Tabellenplatz 14 haben die Gäste ligaweit die meisten Niederlagen. Von ihren bisherigen 26 Partien der laufenden Serie-A-Spielzeit haben sie 16 verloren. Nur Schlusslicht Monza kommt auf genauso viele Pleiten. Auswärts wurden acht der bisherigen 13 Begegnungen verloren (4S, 1U).

Auch wenn die Mastini die Hälfte ihrer Siege in dieser Saison auf des Gegners Platz holten, können wir ihnen in unserer Juventus vs Hellas Verona Prognose keine echten Chancen einräumen, denn in Turin waren sie in ihrer Klub-Historie bisweilen chancenlos. Aber auch sonst spricht der direkte Vergleich klar gegen sie.

So seht ihr Juventus - Hellas Verona im TV oder Stream:

03. März 2025, 20:45 Uhr, Allianz Stadium, Turin

Übertragung TV: DAZN2

Übertragung Stream: DAZN

Die Übertragungsrechte an der Serie A hält DAZN und entsprechend bekommt ihr die Partie beim dortigen linearen Sender DAZN2 und im Stream zu sehen. Ein kostenpflichtiges Abo ist dabei Voraussetzung.

Der bereits angesprochene direkte Vergleich spricht in unserem Juventus gegen Hellas Verona Tipp Bände. 37 Mal traten die Gialloblu schon bei der Alten Dame an und nicht ein einziges Mal konnten sie einen Sieg davontragen. Im Gegenteil: Es gab 32 Pleiten und fünf Remis bei einem Torverhältnis von 83:21 pro Juve.

Juventus vs Hellas Verona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Di Gregorio - Weah, Gatti, Kelly, Rouhi; Conceicao, Locatelli, McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Costa, Cambiaso, Thuram, Mbangula, Nico Gonzalez, Adzic, Vlahovic

Startelf Hellas Verona: Montipo - Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Kastanos; Suslov, Sarr

Ersatzbank Hellas Verona: Perilli, Berardi, Ghilardi, Okou, Faraoni, Bernede, Oyegoke, Lazovic, Cisse, Livramento, Mosquera, Lambourde, Ajayi

Allein von den letzten 18 Heim-Duellen mit dem kommenden Gegner haben die Bianconeri 17 für sich entschieden. Irgendwann wird die Alte Dame sicherlich auch mal ein Heimspiel gegen die Gialloblu verlieren, doch in der aktuellen Situation können wir euch in der Juventus vs. Hellas Verona Prognose keine Gründe dafür liefern. Bereits das Hinspiel in dieser Saison entschieden die Turiner mit 3:0 für sich. Von den letzten sechs direkten Begegnungen gewann der Favorit fünf ohne Gegentor (1U).

Unser Juventus - Hellas Verona Tipp: “Halbzeit/Endstand 1/1”

Eine Heimniederlage Juves gegen Empoli in der Coppa Italia galt im Vorfeld als unwahrscheinlich und dennoch ist sie eingetreten. Noch viel unwahrscheinlicher ist es, dass der Rekordmeister das zweite Heimspiel gegen einen Abstiegskandidaten binnen weniger Tage verliert. Der direkte Vergleich spricht ganz klar für die Turiner, die nach dem Pokal-Aus unter der Woche mit Pfiffen verabschiedet wurden und nun bei ihren Fans etwas gutzumachen haben. Wir rechnen mit einem aggressiven Beginn der Gastgeber, der bereits in eine Führung zur Halbzeit münden wird.