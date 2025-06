Juventus - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 26.06.2025

SPORT1 Betting 24.06.2025 • 16:00 Uhr Juventus - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Wer sichert sich den Gruppensieg?

Unser Juventus - Manchester City Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 26.06.2025 lautet: Für die Buchmacher haben die Skyblues in diesem europäischen Spitzenspiel recht klar die Nase vorne. Doch im Wett Tipp heute darf auch die “Alte Dame” auf ein gutes Ergebnis hoffen.

In der Gruppe G der FIFA Klub WM 2025 haben wenig überraschend die zwei europäischen Schwergewichte Juventus Turin und Manchester City vorzeitig das Ticket fürs Achtelfinale gebucht. Beide führen das Tableau mit je sechs Zählern an. Zum Vorrunden-Abschluss treffen beide Klubs am Donnerstag direkt aufeinander und spielen um den Gruppensieg.

Dabei steht auch durchaus noch etwas auf dem Spiel: Der Erste geht nämlich vermutlich Real Madrid aus dem Weg. Die Quoten der Juventus Manchester City Prognose schlagen auf die Seite der Skyblues. Wir spielen mit einer Quote von 1,70 bei Merkur Bets den Juventus Manchester City Wett Tipp heute “Sieg Juve mit HC +2 & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Juventus vs Manchester City auf “Sieg Juve mit HC +2 & Unter 3,5 Tore”:

City konnte nur 1 von 7 Duellen gegen Juve für sich entscheiden

Die “Alte Dame” ist seit 7 Pflichtspielen ungeschlagen

Die Citizens warten seit 49 Jahren auf einen Sieg gegen die Bianconeri

Juventus vs Manchester City Quoten Analyse:

Der italienische Rekordmeister muss sich mit einem Marktwert von 575 Mio. Euro in Europa nicht verstecken. Das Aufgebot der Citizens kommt aber auf einen Wert von 1,32 Milliarden Euro. Und diese Qualität schlägt sich auch in den Juventus vs Manchester City Quoten nieder.

Merkur Bets, der auch Sportwetten mit PayPal ermöglicht, schickt den englischen Vertreter mit einer Siegquote von 1,75 als Favoriten ins Rennen. Ein Remis wird mit einer Quote von 3,65 belohnt. Die höchsten Juventus gegen Manchester City Wettquoten bekommt ihr mit einer 4,77 für einen Sieg der Italiener.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Manchester City Prognose: Bleibt die “Alte Dame” ein Angstgegner der Skyblues?

Der letzte Serie-A-Titel von Juve stammt aus der Saison 2019/20. Das sollte sich in der jüngst abgelaufenen Spielzeit unter dem neuen Coach Thiago Motta eigentlich wieder ändern. Und unter dem Trainer kassierte die “Alte Dame” in 29 Ligaspielen auch lediglich drei Niederlagen. Doch mit 13 Unentschieden in diesem Zeitraum spielte der Rekordmeister im Titelrennen keine Rolle und drohte am Ende sogar die Königsklasse zu verpassen. So wurde im vergangenen März Igor Tudor interimsweise als Juventus-Trainer für Thiago Motta installiert.

Und Juventus erreichte am Ende mit nur einer Niederlage aus neun Spielen sein Minimalziel “Rang Vier”. Als Belohnung wurde der Kroate, der bereits in der Saison 2020/21 als Co-Trainer von Andrea Pirlo bei dem Verein an der Seitenlinie stand, zum neuen Cheftrainer befördert. Und beim laufenden Turnier zeigten die Turiner bisher sehr ordentliche Leistungen. Los ging es mit einem 5:0 gegen Al-Ain. Dann folgte ein 4:1 gegen Wydad AC. Diese guten Ergebnisse sprechen auch für unseren Juventus Manchester City Tipp. Vor allem die Offensive um Kolo Muani, Francisco Conceicao und Kenan Yildiz konnte bisher überzeugen. Zudem bringt Juve einen ansprechenden Fitness- und Technik-Level auf den Rasen.

In dieser Saison ging für Manchester City eine tolle Erfolgsserie zu Ende. In der Spielzeit 2024/25 konnte der Verein in der Ära unter Coach Pep Guardiola erstmals seit acht Jahren keinen Titel gewinnen. Die größte Titelchance wurde mit der 0:1-Pleite im FA-Cup-Finale gegen Crystal Palace verspielt. In der Premier League sicherten sich die Skyblues mit einem tollen Endspurt zwar noch den dritten Platz in der Endabrechnung, mussten aber mit 71 Zählern die niedrigste Punktzahl ihrer neunjährigen Zeit unter dem spanischen Trainer verbuchen.

Zwischen Ende Oktober 2024 und Ende März 2025 konnte City lediglich 12 von 32 Pflichtspielen für sich entscheiden. Erst im Frühling fand die Mannschaft so langsam zur alten Stärke zurück und ging mit einer Serie von zehn PL-Spielen ohne Niederlage (7S, 3U) in die Sommerpause. Der Coach hatte sich für ein optimiertes System entschieden, welches es seinen Außenverteidigern ermöglicht, bei Angriffen von City höher und weiter außen zu stehen. Bei der Klub WM starteten die Citizens mit einem 2:0 gegen Wydad AC ins Turnier. Danach folgte ein 6:0 gegen Al-Ain.

Juventus vs Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 4:1 Wydad AC (H), 5:0 Al Ain (A), 3:2 Venezia (A), 2:0 Udinese (H), 1:1 Lazio Rom (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 6:0 Al Ain (H), 2:0 Wydad AC (H), 2:0 Fulham (A), 3:1 Bournemouth (H), 0:1 Crystal Palace (A)

Letzte 5 Spiele Juventus vs Manchester City: 2:0 (H), 1:0 (H), 2:1 (A), 1:1 (H), 1:1 (A)

Bei der Juventus Manchester City Prognose lohnt sich ein Blick auf den direkten Vergleich. Dieses Duell gab es auf UEFA-Ebene schon siebenmal. Und Juventus ist eine Art Angstgegner von Manchester City.

Denn die Skyblues konnten bisher nur ein Kräftemessen für sich entscheiden. Und dieser Erfolg stammt auch noch aus der Saison 1976/77. Damals gab es in der ersten Runde des UEFA-Pokals einen 1:0-Heimsieg.

Dem gegenüber stehen zwei Remis und vier Niederlagen. Auch in der Champions-League-Saison 2024/25 standen sich beide Vereine gegenüber. Am 6. Spieltag siegten die Bianconeri in Turin mit 2:0.

Die Citizens dominierten die Partie mit viel Ballbesitz und drängten den Gegner mit weiten Kombinationen zurück. Doch die Truppe von Coach Guardiola war ohne Rodri anfällig für Konter und konnte bei den beiden Gegentoren Flanken nicht ausreichend verteidigen.

In allen sieben Aufeinandertreffen zwischen beiden Vereinen wurde der Wert von 2,5 Toren nur einmal übertroffen. Und auch dieses Mal rechnen wir nicht mit einem Torfestival. Für den Juventus Manchester City Tipp “Unter 2,5 Tore” bekommt ihr in der Merkur Bets App eine Quote von 1,99.

So seht ihr Juventus vs Manchester City im TV oder Stream:

26. Juni 2025, 21 Uhr, Camping World Stadium, Orlando

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Am Donnerstag zur besten Sendezeit um 21 Uhr (MESZ) duellieren sich die beiden europäischen Spitzenvereine im Camping World Stadium von Orlando. Und ihr könnt live dabei sein. Denn DAZN überträgt, wie alle Spiele der FIFA Klub WM 2025, auch diese Partie kostenlos. Ihr braucht dafür nur ein Konto bei dem Streaminganbieter.

Juventus vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Di Gregorio - Kalulu, Savona, Kelly - Alberto, McKennie, Thuram, Cambiaso, Francisco Conceicao, Yildiz - Kolo Muani

Ersatzbank Juventus: Daffara, Garofani, Pinsoglio (Tor), Rouhi, Rugani, Adzic, Douglas Luiz, Kostic, Mbangula, Weah, Koopmeiners, Locatelli, Gonzalez, Vlahovic, Gatti

Startelf Manchester City: Ortega Moreno - Khusanov, Akanji, Gvardiol - Nico, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Gündogan, Ait Nouri - Haaland, Echeverri

Ersatzbank Manchester City: Bettinelli, Ederson (Tor), Aké, Stones, Vitor Reis, Doku, O’Reilly, Reijnders, Savinho, Marmoush, Foden, Rodri, Bobb, Ruben Dias, Cherki

Beide Coaches können auf einen Kader mit vielen Stars zurückgreifen. Doch sicher werden die Trainer am Donnerstag nicht ihre beste Elf auf den Rasen schicken. Das müssen wir bei der Juventus Manchester City Prognose berücksichtigen.

Unser Juventus vs Manchester City Tipp: “Sieg Juve mit HC +2 & Unter 3,5 Tore”

Beide europäischen Topteams haben sich bisher souverän in der Gruppe G behauptet. Nun dürfen sich die Fußballfans auf das direkte Duell um den Gruppensieg freuen. Die Einschätzung der Buchmacher fällt uns aber etwas zu deutlich aus.

Wir rechnen hier mit einem ganz engen Spiel auf Augenhöhe. Zudem ist Juventus ja ein Angstgegner der Skyblues. So trauen wir dem Premier-League-Vertreter nicht mehr als einen knappen Sieg zu.

Im Merkur Bets Betbuilder stellen wir uns am Ende eine Wette auf einen Handicap-Sieg von Juve und nicht allzu viele Tore zusammen. Hier spielt uns die Tatsache, dass der Bookie steuerfreie Kombi- und Betbuilder-Wetten parat hat, natürlich auch noch in die Karten.