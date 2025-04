Juventus - Monza Tipp, Prognose, Quoten | 27.04.2025

SPORT1 Betting 26.04.2025 • 09:00 Uhr Juventus - Monza Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Greift Juve die CL-Plätze an?

Unser Juventus - Monza Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 27.04.2025 lautet: Monzas Abstieg ist aufgrund des enormen Rückstandes so gut wie besiegelt. Juventus hingegen fehlt nur ein Punkt auf Platz vier und wird im Wett Tipp heute an Bologna vorbeiziehen.

Am 27. April 2025 empfängt Juventus Turin den FC Monza im Allianz Stadium für das 34. Spiel der Serie A. Ein Sieg der Gastgeber steht außer Frage, denn die Alte Dame will in die Königsklasse, während der Abstieg Monzas in die Serie B nahezu besiegelt ist.

Juventus liegt nur knapp hinter Platz vier und will am Sonntag unter allen Umständen den FC Bologna zumindest bis Montag aus den Königsklassen-Rängen verdrängen. Das dürfte nicht allzu schwer sein, denn Monza ist seit 13 Spielen sieglos und steht vor dem Abstieg.

Wir rechnen in der Juve Monza Prognose damit, dass die Turiner bereits in den ersten 45 Minuten auf eine Entscheidung drängen werden.

Daher lautet unser Juventus Monza Wett Tipp heute: “Sieg Juventus HZ 1” zu einer Quote von 1,54 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Juventus vs Monza auf “Sieg Juve HZ 1”:

Juventus lag in 12 seiner 33 Serie-A-Spielen zur Pause in Führung.

In 2 der letzten 3 Duellen mit Monza hat Juve die erste Halbzeit gewonnen.

Monza ist seit 13 Spielen ohne Sieg (2U, 11N).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Monza Quoten Analyse:

Für dieses Spiel empfehlen wir, auf einen Sieg von Juventus Turin zur Pause zu setzen. Die Turiner sind die haushohen Favoriten, was sich in einer Siegquote von gerade einmal einer knappen 1.20 manifestiert. Für uns zu niedrig, daher gehen wir in unserem Juventus Monza Wett-Tipp auf eine Juve-Führung zur Pause, die bei den Sportwetten Anbieter mit PayPal eine Quote von 1.54 bringt.

Alles andere als ein Heimerfolg der Alten Dame käme schon einer Sensation gleich. Ein Unentschieden liefert bereits Juventus Monza Quoten um die 7.00, ein Sieg des Tabellenletzten erreicht gar eine 15. Auch wenn ihr euch einen Sportwetten Bonus sichern könnt, ist eine derartige Wette viel zu riskant. Zumal Juve die letzten drei Spiele gegen Monza allesamt gewinnen konnte.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Juventus - Monza Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 0:1 Parma (A), 2:1 Lecce (H), 1:1 AS Rom (A), 1:0 Genua (H), 0:3 Florenz (A).

Letzte 5 Spiele Monza: 0:1 Neapel (H), 0:1 Venedig (A), 1:3 Como (H), 0:3 Cagliari (H), 1:1 Parma (H).

Letzte 5 Spiele Juve vs. Monza: 2:1 (A), 2:0 (H), 2:1 (A), 0:2 (H), 2:1 (H).

Unser Juventus vs. Monza Tipp: Juve führt zur Pause

Für unsere Serie A Prognose ist klar: Juventus wird die erste Halbzeit dominieren und das Spiel für sich entscheiden. Diese Prognose basiert vor allem darauf, dass Monza in dieser Saison die meisten Gegentore im Zeitraum zwischen der 31. und 45. Minute kassiert hat.