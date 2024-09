Juventus - PSV Eindhoven Tipp, Prognose, Quoten 17.9.2024

SPORT1 Betting 16.09.2024 • 09:32 Uhr Juventus - PSV Eindhoven Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Knackt PSV die Juve-Defensive?

Unser Juventus - PSV Eindhoven Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 17.09.2024 lautet: Gegen die formstarke und eingespielte PSV steht Juve im Wett Tipp heute vor einer schwierigen Herausforderung.

Elf Spielzeiten in Folge war Juventus in der Champions League zu Gast. In der vergangenen Saison mussten die Fans der Bianconeri dann erstmals wieder ohne die Königsklasse auskommen. Nun ist die „Alte Dame“ zurück. Die Anhänger träumen vom ersten Henkelpott seit 1995/96. Zum Auftakt empfängt der italienische Rekordmeister aber in der Juventus PSV Eindhoven Prognose erst mal die Niederländer.

Während die Buchmacher die Hausherren recht deutlich vorne sehen, entscheiden wir uns für den Juventus PSV Eindhoven Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″ mit einer Quote von 2,00 bei Happybet für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Juventus vs PSV Eindhoven auf „Doppelte Chance X2″:

Juve konnte nur 2 der vergangenen 10 CL-Partien für sich entscheiden

PSV hat die ersten 5 Liga-Spiele in der Eredivisie alle gewonnen

Eindhoven hat in den vergangenen 55 Spielen der heimischen Liga gerade mal eine Pleite kassiert (W46 D8)



Juventus vs PSV Eindhoven Quoten Analyse:

Beim Marktwert hat die „Alte Dame“ mit 575 zu 318 Millionen Euro beim niederländischen Meister etwas die Nase vorne. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt sich dann bei den Juventus PSV Eindhoven Quoten eine Favoritenstellung.

Die Quoten für einen Heimsieg klettern nicht über einen Wert von 1,78. Auf der Gegenseite bringt euch ein Erfolg der Gäste durchschnittliche Juventus PSV Eindhoven Wettquoten von 4,40.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs PSV Eindhoven Prognose: Kann Juve auch Offensive?

Juventus sicherte sich in der Vorsaison den dritten Platz in der Serie A. Das war eigentlich das beste Ergebnis für die Bianconero seit dem letzten Titelgewinn 2019/20. Da so ein Abschneiden für die Ansprüche des Rekordmeisters aber trotzdem nicht genügt, wurde am Ende der vergangenen Saison Massimiliano Allegri entlassen. Thiago Motta, der in der abgelaufenen Spielzeit Bologna völlig überraschend in die Champions League geführt hatte, hat nun das Sagen. Der neue Coach führte sich mit zwei 3:0-Siegen auch gut ein. Doch nun kommen auch am neuen Trainer erste Zweifel auf.

Denn daheim gegen AS Rom und zu Gast bei Empoli reichte es zuletzt nur zu zwei torlosen Remis. Damit blieb die Mannschaft zwar erst zum fünften Mal in ihrer Historie in den ersten vier Partien ohne Gegentor, offensiv lief es jedoch, trotz einiger prominenter Neuzugänge, gar nicht. Von den letzten zehn Partien in der Champions League konnte die „Alte Dame“ auch nur zwei gewinnen (1U, 7N). Zudem hat man drei der vergangenen vier Heimspiele in der Königsklasse verloren. Davor feierte Juve vor den eigenen Fans aber zehn CL-Siege in elf Heimpartien.

Im vergangenen Jahr holte Eindhoven nach sechs Jahren endlich den 25. Meistertitel. Die PSV schaffte die Balance zwischen Offensiv-Spektakel (111 Tore) und bester Abwehr der Eredivisie (21 Gegentore). An 34 Spieltagen setzte es nur eine einzige Pleite. Architekt der überragenden Saison war Coach Peter Bosz, der bei seinen vorigen Trainerstationen irgendwann immer recht früh an seine Grenzen gestoßen war. Doch im Süden der Niederlande läuft für den Coach bisher alles perfekt. Für die neue Saison konnten die „Boeren“ ihren Kader weitgehend zusammenhalten.

So ist der Titelverteidiger mit fünf Siegen aus fünf Spielen und 20:3 Toren auch perfekt in die neue Saison der heimischen Liga gestartet. In den vergangenen 55 Partien der Eredivisie setzte es gerade mal eine Pleite (46S, 8U). In der Champions League erreichte die „Philips Sport Vereniging“ in der Vorsaison das Achtelfinale, scheiterte in diesem aber am BVB. Der amtierende niederländische Meister konnte nur zwei seiner vergangenen 22 CL-Spiele für sich entscheiden. Zu Gast in Italien ist man in der Königsklasse auch noch ohne Sieg (2U, 4N).

Juventus - PSV Eindhoven Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 0:0 Empoli (A), 0:0 AS Rom (H), 3:0 Hellas Verona (A), 3:0 Calcio Como (H), 0:2 Atletico Madrid (A)

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven: 2:0 Nijmegen (H), 3:0 Go Ahead Eagles (H), 6:1 Almere City (A), 3:1 Heracles Almelo (A), 5:1 RKC Waalwijk

Letzte Spiele Juventus vs PSV Eindhoven: -



Beide Vereine stehen sich am Dienstag im Juventus PSV Eindhoven Tipp erstmals gegenüber. Juve kommt gegen Mannschaften aus den Niederlanden auf eine Bilanz von acht Siegen und sechs Niederlagen (6U).

In Turin sieht die Statistik etwas deutlicher aus (5S, 2U, 2N). Juve hat nur eines der letzten acht Spiele gegen niederländische Teams verloren (4S, 3U). Außerdem gab es in Turin in den jüngsten sieben Vergleichen gerade mal eine Pleite (4S, 2U).

Die PSV hat eine leicht negative Gesamtbilanz gegen Vereine aus Italien (9S, 6U, 11N). Auf italienischem Boden gab es in 13 Versuchen auch lediglich zwei Siege (4U, 7N). Seit vier Duellen wartet Eindhoven auf einen Erfolg (2U, 2N).

Juve hat in dieser Saison bisher eine tolle Abwehr, hatte aber zuletzt Probleme in der Offensive. Setzt sich diese Tendenz in der Juventus PSV Eindhoven Prognose fort, bekommt ihr bei Sunmaker für den Tipp „Juventus Unter 1,5 Tore“ Quoten von 2,02.

Juventus vs PSV Eindhoven: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Gregorio - Kalulu, Gatti, Bremer, Cabal - Locatelli, Fagioli - Weah, Yildiz, Mbangula - Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio - Cambiaso, Danilo, Rouhi, Savona, McKennie, Vasilije Adzic, Douglas Linz, Gonzalez, Koopmeiners, Thuram

Startelf PSV Eindhoven: Benitez - Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams - Veerman, Schouten, Til - Tillman, Jong, Bakayoko

Ersatzbank PSV Eindhoven: Drommel, Schiks - Bresser, Driouech, Pepi, Saibari, Nagalo, Land

Die Hausherren müssen auf jeden Fall ohne Arkadiusz Milik auskommen. Ein Einsatz von Francisco Conceicao ist noch fraglich.

Noa Lang, Sergino Dest, Armando Obispo und Rick Karsdorp werden bei den Gästen das Spiel in Turin verpassen. Bei Hirving Lozano steht ein Einsatz noch auf der Kippe.

Unser Juventus - PSV Eindhoven Tipp: Doppelte Chance X2

Qualität und Heimvorteil sprechen natürlich für die Hausherren. Doch wie man zuletzt gesehen hat, wartet auf den neuen Trainer auch noch viel Arbeit. Vor allem in der Offensive greifen die Rädchen und die neuen Spieler noch nicht ineinander.

Die PSV ist dagegen extrem eingespielt und zeigt sich zum Start der neuen Spielzeit gleich wieder in Bestform. So trauen wir den Gästen auch mindestens ein Remis zu.