Juventus - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten 22.10.24

SPORT1 Betting 21.10.2024 • 11:00 Uhr Juventus - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Kassieren die Schwaben die nächste Klatsche?

Unser Juventus - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 22.10.2024 lautet: Stuttgart wurde zuletzt auf nationaler Ebene vom deutschen Rekordmeister FC Bayern deklassiert und dürfte auch in unserem Wett Tipp heute gegen Juventus keinen leichten Stand haben.

Der VfB zeigte kürzlich in der Bundesliga große Probleme auf und konnte keines der vergangenen drei Liga-Duelle siegreich gestalten. In der Königsklasse dürfte es in unserer Juventus VfB Stuttgart Prognose gegen den italienischen Rekordmeister aus Turin sehr schwer werden, zumal die Alte Dame“, wie der Klub aus Italien aufgrund der erfolgreichen Geschichte genannt wird, am Dienstag im Juventus Stadium das Heimrecht genießt.

Wir rechnen mit einem spannenden Match und spielen unseren Juventus VfB Stuttgart Wett Tipp heute auf „Sieg Juventus“ zu einer Quote von 1,83 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Juventus vs VfB Stuttgart auf „Sieg Juventus“:

Stuttgart hat noch nie gegen einen italienischen Verein auswärts gewonnen (2U, 5N).

Juventus genießt das Heimrecht und zeigt mehr Qualität in den eigenen Reihen auf.

Der VfB holte in der Bundesliga nur einen Auswärtssieg (1U, 2N).

Juventus vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Die Wettanbieter lassen am klassischen Drei-Weg-Markt anhand der Juventus VfB Stuttgart Quoten auf einen Heimsieg schließen. Für diesen wird durchschnittlich eine Quote von 1,80 serviert. Wer hingegen dem Bundesligisten seinen ersten Sieg auf italienischem Boden zutraut, darf sich über mehr als den vierfachen Wetteinsatz freuen.

Die Schwarz-Weißen aus Turin absolvierten beide Champions-League-Duelle mit vier oder mehr Toren. Sollte es erneut zu vier oder mehr Treffern kommen, stehen Juventus VfB Stuttgart Wettquoten jenseits der 2,7 bereit. Ein verlockendes Angebot, das mit einer risikofreien Wette abgesichert werden könnte. Genauere Informationen zu den einzelnen Bookies mit ihren Bonus Angeboten, den Quoten und vielem mehr liefert unser Sportwetten Vergleich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs VfB Stuttgart Prognose: Gelingt Juve der 3. CL-Sieg?

Juve gab sich im bisherigen Verlauf der Champions League keine Blöße und gewann die ersten beiden Begegnungen. Dabei wurden PSV Eindhoven (3:1) und zuletzt RB Leipzig (3:2) bezwungen.

Das bisher einzige Heimspiel brachte einen Sieg gegen die Niederländer zum Vorschein. In beiden CL-Duellen fielen mehr als 3,5 Tore. Bereits drei oder mehr Treffer sind in unserem Juventus VfB Stuttgart Tipp somit keineswegs unwahrscheinlich.

Auf nationaler Ebene ist die Elf von Trainer Thiago Motta nach wie vor ungeschlagen, konnte aber auch nur vier der acht Serie-A-Spieltage siegreich gestalten. Mit 16 erbeuteten Punkten beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Neapel drei Zähler. Vor allem defensiv haben die Turiner ihren Mann gestanden und sieben der acht Spieltage ohne Gegentor absolviert.

Die Generalprobe am vergangenen Samstag führte zu Hause gegen Lazio Rom zu einem 1:0-Erfolg. Dabei sorgte ein Eigentor der Gäste für die Entscheidung. Auf internationaler Ebene verfügt die „Alte Dame“ über den deutlich größeren Erfahrungsschatz. Eine Tatsache, die sich in unserer Juventus VfB Stuttgart Prognose bemerkbar macht.

Juventus - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:0 Lazio Rom (H), 1:1 Cagliari Calcio (H), 3:2 RB Leipzig (A), 3:0 FC Genua (A), 0:0 SSC Neapel (H).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 0:4 Bayern München (A), 1:1 TSG Hoffenheim (H), 1:1 Sparta Prag (H), 2:2 VfL Wolfsburg (A), 5:1 Borussia Dortmund (H).

Letzte 5 Spiele Juventus vs. VfB Stuttgart: -

Die Mannen aus dem Schwabenland befinden sich auf dem absteigenden Ast und warten wettbewerbsübergreifend seit fünf Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Zuletzt musste beim FC Bayern eine vernichtende 0:4-Niederlage hingenommen werden. Die Generalprobe vor dem wichtigen Kräftemessen mit Juventus ging somit gewaltig in die Hose.

Auch in der Königsklasse überzeugte der VfB bisweilen nicht und holte nur einen Punkt an den ersten beiden Spieltagen. Das erste Match führte gegen den amtierenden Titelträger Real Madrid zu einem 1:3 und zuletzt wurden auf heimischem Boden trotz klarer Feldvorteile und mehr Torabschlüssen die Punkte mit Sparta Prag geteilt. Der Bundesligist traf aber an beiden CL-Spieltagen und ist offensiv nicht zu unterschätzen. Ein Umstand, der sich auch auf nationaler Ebene abzeichnete. Dort wurden nämlich 15 Tore in sieben Spielen erzielt.

Defensiv präsentierten sich die Schwaben in der Bundesliga nicht auf der Höhe und mussten sich 15 Gegentore ankreiden lassen. Zehn davon kamen in den Stadien des Gegners zum Vorschein. Allgemein steht nur ein Auswärtssieg in vier Duellen zu Buche. Beide Kräftemessen mit Konkurrenten der vorderen Tabellenhälfte gingen auswärts mit mindestens zwei Toren Rückstand verloren. Sechs der sieben Bundesliga-Duelle absolvierte der VfB mit drei oder mehr Toren.

So seht ihr Juventus - VfB Stuttgart im TV oder Stream:

22. Oktober 2024, 21:00 Uhr, Juventus Stadium, Turin (Italien)

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Paarung zwischen Juventus und dem VfB Stuttgart ist lediglich auf DAZN zu sehen.

Wer somit über kein Abo beim Streaming-Dienstleister verfügt, wird nicht in den Genuss des kommenden Matches kommen.

Juventus vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Di Gregorio - Savona, Gatti, Kalulu, Cabal - Locatelli, Thuram, Douglas Luiz, Cambiaso, Yildiz - Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Danilo, Rouhi, Fagioli, Weah, Adzic, Mbangula

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Rouault, Chabot, Hendriks - Karazor, Stiller, Rieder, Undav, Leweling - Demirovic

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Al-Dakhil, Chase, Mittelstädt, Stenzel, Keitel, Millot, Woltemade, Toure

Juventus muss in der Defensive weiterhin auf den Langzeitverletzten Bremer (IV) verzichten. Ebenfalls verletzungsbedingt fehlen Teun Koopmeiners (OM), Nico Gonzalez (RA) und Arkadiusz Milik (MS). In der Offensive ruhen alle Hoffnungen auf Dusan Vlahovic. Der Neuner erzielte in der Champions League zwei Tore und in der Liga schenkte er der Konkurrenz fünf Treffer ein. In unserer Juventus VfB Stuttgart Prognose könnte mit einem weiteren Torerfolg zu rechnen sein.

Die Schwaben haben auf ihrer Seite ebenfalls einige Ausfälle zu beklagen. Dazu zählen unter anderem Dan-Axel Zagadou (IV), Leonidas Stergiou (IV) und Chris Führich (LA). Im Angriff setzen die Stuttgarter auf Neuzugang Ermedin Demirovic. Der Mittelstürmer erzielte in der Bundesliga fünf Tore, wartet aber in dieser Saison weiterhin auf seinen ersten internationalen Treffer.

Unser Juventus - VfB Stuttgart Tipp: Sieg Juventus

Beide Teams haben den einen oder anderen Ausfall zu kompensieren. Die Italiener sind jedoch in der Breite wesentlich stärker aufgestellt und genießen das Heimrecht. Die momentane Form der Schwaben lässt zudem auf einen weiteren Abwärtstrend schließen. Am vergangenen Wochenende zeigte sich der VfB gegen den deutschen Rekordmeister blutleer und wird auch im Juventus Stadium keinen leichten Stand haben. Alles andere als ein Heimsieg käme einer Überraschung gleich.