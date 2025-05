Kaiserslautern - Darmstadt Tipp, Prognose, Quoten 11.5.25

SPORT1 Betting 09.05.2025 • 23:00 Uhr Kaiserslautern - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wie verläuft das Wiedersehen von Torsten Lieberknecht mit seinem Ex-Verein?

Unser Kaiserslautern - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.05.2025 lautet: Die Pfälzer hoffen im Endspurt immer noch auf den Relegationsrang 3. Im Wett Tipp heute kann der FCK den Traum vom Aufstieg in die Bundesliga aufrechterhalten.

Torsten Lieberknecht war von Juli 2021 bis September 2024 Trainer in Darmstadt. Der Coach stieg mit den Hessen in die Bundesliga auf und wieder ab. Nach dem 4. Spieltag der aktuellen Saison und einer 0:4-Niederlage in Elversberg trat Lieberknecht bei den Lilien zurück.

Seit dem 22. April betreut der Trainer nun die Roten Teufel aus der Pfalz und trifft in der Kaiserslautern Darmstadt Prognose erstmals auf seinen Ex-Verein.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Darmstadt auf “Sieg Kaiserslautern & Über 1,5 Tore”:

Darmstadt ist seit 10 Zweitliga-Auswärtsspielen sieglos

Die Lilien spielen ihre schwächste Zweitliga-Rückrunde in der Drei-Punkte-Ära

Kaiserslautern ist das zweitbeste Heimteam dieser Zweitliga-Saison

Kaiserslautern vs Darmstadt Quoten Analyse:

Beim Blick auf die Tabelle hat der FCK fünf Plätze und elf Punkte Vorsprung auf den SVD. In Verbindung mit dem Heimvorteil schlagen sich die Kaiserslautern vs Darmstadt Quoten so recht klar auf die Seite der Pfälzer.

Kaiserslautern vs Darmstadt Prognose: Bleibt der FCK an Rang 3 dran?

Mit einem 2:1-Sieg daheim gegen Schalke hatte der neue FCK-Coach Lieberknecht einen guten Einstand gefeiert. Das erste Auswärtsspiel unter dem Trainer führte die Mannschaft dann am vergangenen Spieltag nach Karlsruhe. Im Derby kämpfte sich die Mannschaft mit bemerkenswerter Moral zweimal zurück und nahm beim 2:2 einen Punkt mit. Allerdings leisteten sich die Pfälzer beim KSC auch viele Unzulänglichkeiten, Fehlpässe und nervöse Momente. Zudem sorgte das Remis nicht für einen großen Sprung in der Tabelle.

Rang 3 bleibt zwei Punkte entfernt. Am 34. Spieltag wartet auf die Roten Teufel womöglich ein Showdown in Köln. Mit 29 Punkten ist Kaiserslautern das zweitbeste Heimteam dieser Zweitliga-Saison. 32 Heimtore übertraf der Verein in seiner BL2-Geschichte lediglich einmal. Torsten Lieberknecht hat die Spielweise im Vergleich zu Vorgänger Markus Anfang vereinfacht, doch die Defensive bleibt sehr anfällig. Seit Anfang März beim 3:0 gegen Schlusslicht Regensburg blieb der FCK nicht mehr ohne Gegentreffer und kassierte seither acht Gegentore.

Am vergangenen Wochenende setzte es für Darmstadt am Böllenfalltor nach vier Heimsiegen in Folge ein klares 0:4 gegen den HSV. Wieder einmal haperte es bei den Lilien einfach an zu vielen Basics. Diese Pleite konnte der Verein aber einigermaßen verkraften. Zuvor hatte man durch eine Serie von vier Spielen ohne Niederlage (2S, 2U) den Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach gebracht. Die Hessen spielen mit 15 Punkten nach 15 Spieltagen ihre schwächste Zweitliga-Rückrunde in der Drei-Punkte-Ära.

Nur Schlusslicht Regensburg (13) sammelte in der zweiten Saisonhälfte weniger Punkte. Auch in der Fremde wartet die Truppe von Coach Florian Kohfeldt schon seit zehn Spielen auf einen Dreier (4U, 6N). Eine Weiße Weste gab es auf des Gegners Platz seit 16 Partien nicht mehr. So fällt uns ein Kaiserslautern Darmstadt Tipp auf die Gäste schwer. Darmstadt hat zudem seinen xGA-Wert um ganze 10,6 Tore übertroffen (41,4 zu 52). Das ist der höchste Wert im Unterhaus.

Kaiserslautern - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 2:2 Karlsruher SC (A), 2:1 Schalke 04 (H), 0:2 Braunschweig (A), 1:2 Nürnberg (H), 0:2 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:4 Hamburger SV (H), 1:1 Preußen Münster (A), 3:1 Hannover (H), 1:1 Hertha BSC (A), 1:0 Greuther Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs Darmstadt: 1:5 (A), 0:2 (A), 3:3 (H), 2:1 (A), 1:1 (A)

Die beiden Vereine standen sich erst zwölf Mal auf dem Rasen gegenüber. In den ersten zehn Aufeinandertreffen musste Kaiserslautern lediglich zwei Niederlagen hinnehmen (3S, 5U). Die letzten beiden Duelle gingen aber an die Lilien.

Darmstadt gewann in der Spielzeit 2022/23 und im Hinspiel der laufenden Saison daheim gegen die Pfälzer (2:0, 5:1). So hat der SVD gerade mal eines der jüngsten sieben Pflichtspiele gegen den FCK verloren.

Daheim sind die Roten Teufel gegen die Hessen allerdings noch ungeschlagen (2S, 3U), was ein wichtiges Argument für unsere Kaiserslautern vs Darmstadt Prognose ist. Die drei Zweitliga-Duelle auf dem Betzenberg endeten dabei alle unentschieden.

Kaiserslauterns Ragnar Ache kommt in dieser Zweitliga-Saison schon auf zehn Heimtore. Das überbietet nur Hamburgs Davie Selke (11). Dieses Wissen nutzen wir für den Kaiserslautern gegen Darmstadt Tipp “Ache trifft”.

Kaiserslautern vs Darmstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kaiserslautern: Krahl - Elvedi, Sirch, Heuer - Ronstadt, Kaloc, Ritter, Redondo - Yokota - Hanslik, Ache

Ersatzbank Kaiserslautern: Simoni (Tor), Kleinhansl, J. Zimmer, Alidou, Raschl, Opoku, Robinson, Haas, Toure

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Riedel, Maglica, Nürnberger - Papela, Boetius - Klefisch, Corredor - Lidberg, Hornby

Ersatzbank Darmstadt: Kroll (Tor), Thiede, Kempe, Marseiler, Lakenmacher, P. Förster

Die Personalsituation der beiden Vereine dürfte eine Auswirkung auf die Kaiserslautern vs. Darmstadt Prognose haben, denn bei den Hausherren fallen nur Aremu und Zuck aus.

Dagegen müssen die Gäste auf zahlreiche Spieler verzichten. Dazu gehören Bader, Brunst, Guille Bueno, Holland, A. Müller, Vukotic, Will und C. Zimmermann.

Unser Kaiserslautern - Darmstadt Tipp: Sieg Kaiserslautern & Über 1,5 Tore

Die Lilien haben noch nie in Kaiserslautern gewonnen. An dieser Serie dürfte sich am Sonntag auch nichts ändern. Stattdessen droht den Hessen sogar eine weitere Niederlage, denn der FCK ist sehr heimstark und will noch auf Rang 3 klettern.

Für Darmstadt ist die Saison dagegen schon gelaufen, wie man am vergangenen Spieltag auch schon gegen den HSV erkennen konnte. Zudem müssen die Gäste in der Pfalz zahlreiche Spieler ersetzen und haben auswärts grundsätzlich große Probleme.