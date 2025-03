Kaiserslautern - Elversberg Tipp, Prognose, Quoten 07.03.

SPORT1 Betting 06.03.2025 • 09:00 Uhr Kaiserslautern - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Springt der FCK vorübergehend auf Platz 1?

Unser Kaiserslautern - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 07.03.2025 lautet: Die Favoritenrolle liegt bei den Gastgebern. Die letzten Ergebnisse der SVE veranlassen uns aber dazu, in unserem Wett Tipp heute etwas vorsichtig zu sein.

Darf sich der Betzenberg in der kommenden Saison über Besuch von den Bayern, Dortmund und Leverkusen freuen? Aktuell sieht es danach aus, denn die Roten Teufel vom FCK sind auf Kurs Rückkehr in die Bundesliga. In unserer Kaiserslautern Elversberg Prognose sehen wir grundsätzlich gute Chancen für weitere drei Punkte in Richtung Aufstieg.

Am vergangenen Wochenende ließen die Lauterer mit drei Toren gegen Regensburg den Betze bereits beben. Gegen die SVE wird es aber merklich schwieriger und deswegen sind wir auch etwas vorsichtiger.

Wir entscheiden uns für den Kaiserslautern Elversberg Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,67 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Elversberg auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Kaiserslautern hat in der Rückrunde nur eines von 7 Spielen verloren (5S, 1U).

Die Roten Teufel haben in dieser Spielzeit nur 2 von 12 Heimpartien verloren (6S, 4U).

10 der bisherigen 12 Heimspiele des FCK in dieser Saison endeten mit 2 oder mehr Toren.

Kaiserslautern vs Elversberg Quoten Analyse:

Glaubt man der Quotenverteilung der deutschen Wettanbieter , dann werden in diesem Duell Nuancen über Sieg und Niederlage entscheiden. Die Kaiserslautern Elversberg Quoten für Wetten auf einen Heim- bzw. Auswärtssieg sind nämlich nahezu identisch und bewegen sich in den meisten Fällen im Bereich von 2,45 bis 2,65.

Dass beide Mannschaften zum Torerfolg kommen, halten die Buchmacher angesichts von Kaiserslautern Elversberg Wettquoten von höchstens 1,52 für die Option “Beide Teams treffen” für sehr wahrscheinlich. Die andere beliebte Torwette “Über 2,5 Tore” ist mit Werten bis 1,62 nur etwas höher quotiert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Elversberg Prognose: Leichte Vorteile beim FCK

Kaiserslautern bastelt weiter an der Rückkehr in die Bundesliga. Durch den 3:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Regensburg am vergangenen Wochenende und der gleichzeitigen Niederlage Kölns steht der FCK mittlerweile auf dem direkten Aufstiegsplatz 2. Weil der HSV ebenfalls verlor, sind die Roten Teufel mit dem Spitzenreiter zudem punktgleich.

Dabei waren es die Hamburger, die Lautern die bislang einzige Schlappe in der Rückrunde beigebracht haben. Am vorletzten Wochenende verloren sie in der Hansestadt mit 0:3. Mit insgesamt fünf Dreiern und einem Remis ist Kaiserslautern aber das beste Team der Rückrunde und spielt seine zum Vergleichszeitpunkt beste Rückserie in der 2. Bundesliga.

Insgesamt steht der FCK nach 24 Spieltagen bei zwölf Siegen und hat damit zusammen mit Köln nicht nur ligaweit die meisten, sondern auch schon jetzt einen Dreier mehr als in der gesamten Vorsaison. Bereits mit einem Remis könnten die Roten Teufel zumindest vorübergehend die Tabellenspitze erklimmen.

Ziel sind aber die vollen drei Punkte, die wir den Gastgebern in unserm Kaiserslautern Elversberg Tipp auch grundsätzlich zutrauen, denn die Konkurrenz ist den Roten Teufeln dicht auf den Fersen und bei einer Pleite könnte es im schlimmsten Fall vom aktuellen zweiten Platz bis auf Rang 6 runter gehen.

Kaiserslautern - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 3:0 Regensburg (H), 0:3 HSV (A), 0:0 Hannover (H), 1:0 Hertha (A), 2:1 Münster (H)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 4:0 Hertha (H), 0:0 Ulm (A), 2:0 Fürth (H), 3:0 Darmstadt (A), 2:2 Karlsruhe (H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs. Elversberg: 0:1 (A), 1:2 (A), 3.2 (H), 3:2 (N), 2:0 (N)

Die Gäste aus dem Saarland stehen auf eben jenem sechsten Platz und haben nur drei Punkte weniger als der kommende Gegner. Zudem haben sie das bessere Torverhältnis, sodass sie mit einem Sieg auf dem Betzenberg vorübergehend auf den zweiten Rang springen würden.

Seit fünf Partien im Unterhaus ist die SVE ungeschlagen (3S, 2U). Nur einmal in ihrer noch jungen Zweitliga-Historie blieben die Saarländer länger am Stück unbesiegt (7 Spiele im September/Oktober 2023). Aktuell ist nur Hannover länger unbezwungen (8 Partien). Am vergangenen Wochenende schlugen die Saarländer die Hertha zu Hause mit 4:0.

Für die SVE war das ihr geteilt höchster Sieg in der 2. Bundesliga. Auswärts gewannen die Gäste drei ihrer letzten fünf Auswärtspartien (1U, 1N) und holten damit genauso viele Siege wie in den 16 Auswärtsspielen zuvor zusammengenommen. Interessant ist dabei vor allem das Torverhältnis der Saarländer in Begegnungen auf des Gegners Platz.

Die 15 eigenen Treffer in elf Auswärtsspielen sind wahrlich kein besonders guter Wert. Mit allerdings nur sieben Gegentoren stellen sie die mit Abstand beste Auswärts-Defensive. Aus vorstehend genannten Gründen wären wir mit der nüchternen Kaiserslautern Elversberg Prognose auf “Heimsieg” vorsichtig.

So seht ihr Kaiserslautern - Elversberg im TV oder Stream:

07. März 2025, 18:30 Uhr, Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Es dürfte sich mittlerweile überall herumgesprochen haben, dass die Partien der 2. Bundesliga, mit Ausnahme der jeweiligen Begegnung am Samstagabend, ausschließlich bei Sky bzw. WOW gezeigt werden. Da das Duell zwischen dem FCK und der SVE am Freitag stattfindet, ist es also im frei empfangbaren Fernsehen nicht zu sehen.

Beim Kaiserslautern vs. Elversberg Tipp ist ein etwas genauerer Blick auf die Defensiv-Leistungen der beiden Teams äußerst interessant. Die Saarländer blieben beim 4:0-Erfolg über die Hertha zum vierten Mal in Folge ohne Gegentreffer. Das ist laufender Vereinsrekord. Insgesamt kommen sie auf schon zehn Weiße Westen - Liga-Bestwert!

Kaiserslautern vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kaiserslautern: Krahl - Elvedi, Sirch, Bauer; Zimmer, Ritter, Breithaupt, Kaloc, Kleinhansl; Hanslik, Ache

Ersatzbank Kaiserslautern: Simoni, Alidou, Heuer, Redondo, Ranos, Ronstadt, Wekesser, Toure, Robinson

Startelf Elversberg: Kristof - Baum, Pinckert, Le Joncour, Neubauer; Petkov, Fellhauer, Damar, Sahin, Zimmerschied; Asllani

Ersatzbank Elversberg: Boss, Feil, Dürholtz, Schmahl, Gerezgiher, Sicker, Schnellbacher, Stock, Sickinger

Auswärts spielte die SVE in vier ihrer letzten fünf Zweitliga-Begegnungen zu Null. Die Roten Teufel auf der anderen Seite konnten immerhin schon achtmal ihren Kasten sauber halten, was den viertbesten Wert der laufenden Zweitliga-Saison darstellt. In den letzten vier Partien mit Beteiligung des FCK traf immer nur ein Team.

Nach alldem klingt die Kaiserslautern gegen Elversberg Prognose für die Wette “Beide Teams treffen: Nein” oder “Unter 2,5 Tore” verlockend, zumal es dafür jeweils Quoten von deutlich über 2,00 gibt. Wir würden so eine Wette allerdings nur mit zusätzlichem Guthaben aus einem Wettbonus empfehlen. Hierzu lohnt sich ein Blick in unseren Sportwetten Bonus Vergleich .

Unser Kaiserslautern - Elversberg Tipp: “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”

Grundsätzlich trauen wir Kaiserslautern auf dem heimischen Betzenberg den Sieg eher zu. Die SVE präsentierte sich in den vergangenen Wochen aber als äußerst unangenehmer Gegner, der vor allem hinten nicht allzu viel bis gar nichts zuließ. Zudem haben die Gäste die Chance, mit einem Sieg selbst vier Plätze gut zu machen und sich punktgleich auf Rang 2 zwischen den HSV und den FCK zu schieben.

Eine Absicherung ist daher alles andere als verkehrt. Nachdem es in zehn der bisherigen zwölf Heimspiele Lauterns in dieser Saison auch mindestens zwei Tore in der Partie gab, gehen wir auch am Freitag von einigen Treffern aus, auch wenn mit Elversberg die beste Auswärts-Defensive an den Betze kommt.