Kaiserslautern - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 31.01.2026

Kaiserslautern - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Rutschen die Saarländer noch tiefer?

Unser Kaiserslautern - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 31.01.2026 lautet: Die Roten Teufel verteidigen den Betzenberg im Wett Tipp heute erfolgreich und verhindern eine Niederlage.

Younes Ebnoutalib hat die SVE während der Winter-Transferperiode verlassen und ist dem Ruf der Eintracht aus Frankfurt gefolgt. Bis dato hatte der Mittelstürmer für die Saarländer 12 Saisontore erzielt. Ohne ihren besten Angreifer ist die Torgefahr der Gäste zuletzt gesunken. Des berücksichtigen wir im Kaiserslautern vs. Elversberg Wett Tipp heute.

Zu Hause gehören die Roten Teufel ohnehin zu den stärksten Mannschaften dieser Zweitliga-Saison. Kein anderes Team ergatterte in seinen Heimspielen der laufenden Saison mehr Siege als die Schützlinge von Torsten Lieberknecht (7S). Außerdem hatten die FCK-Profis am Betzenberg wesentlich mehr Freude am Angriffsspiel (24 Tore) als in der Ferne (10 Auswärtstore). Das stärkt unsere Position und den Value der Quote von 1,74 für den Kaiserslautern gegen Elversberg Wett Tipp heute auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Zwei der drei erfolgreichsten Offensivmannschaften dieser Spielzeit betreten am 20. Spieltag gemeinsam den Rasen. Die starken Auftritte im Fritz-Walter-Stadion der Roten Teufel können wir mit Blick auf die lautstarken Zuschauer nachvollziehen. Durchschnittlich nahmen 46.923 Fans den Weg zum Betzenberg auf sich.

Das vorangegangene Kalenderjahr endete für die Lieberknecht-Auswahl mit einer Ernüchterung. Kaiserslautern unterlag mit 2:3 gegen Magdeburg. In der Winterpause sammelten die Hausherren wieder neue Kräfte und starteten erfolgreich in das neue Kalenderjahr. Hannover wurde souverän geschlagen (3:1) und Schalke ein Punkt abgerungen (2:2).

Weniger erfolgreich verlief der Einstieg in des neue Jahr für die Gäste. Elversberg verlor zunächst gegen Nürnberg (2:3) und kam danach nicht über ein 1:1 gegen Bochum hinaus. Den Start in die Rückrunde vergeigt Elversberg ziemlich regelmäßig. Alle drei Rückrunden im deutschen Oberhaus begannen die Wagner-Spieler sieglos.

Erfreulich hingegen ist die Bilanz gegen Kaiserslautern. Elversberg verlor nur das erste Aufeinandertreffen im Profi-Bereich. Danach gab die Elv nur noch einen Punkt aus den vier nachfolgenden Vergleichen ab. Wichtig: Zu Hause sind die Roten Teufel aber noch ungeschlagen gegen die Saarländer (1S, 1U).

Kaiserslautern vs. Elversberg: Wett Tips und Prognosen

Mit einem Sieg stellen die Pfälzer den Anschluss zum SVE wieder her. Aktuell rangiert Elversberg (35) noch vier Zähler vor den Roten Teufeln (31), taucht aber erstmals seit dem fünften Spieltag außerhalb der Top-3 auf.

Sieg Kaiserslautern (DNB) (Quote 1.82 bei Merkur Bets): Die Lieberknecht-Auswahl ist zu Hause eine Macht. Sieben der zehn Heimspiele hat Kaiserslautern in dieser Saison gewonnen - zuletzt drei von vier Partien im Fritz-Walter-Stadion siegreich abgeschlossen. Elversberg hat zwar die meisten Auswärtssiege im deutschen Unterhaus geholt (5), aber nur einen Punkt aus den letzten beiden Gastauftritten mitgenommen.

Kaiserslautern Über 1,5 Tore (Quote 2.02 bei Merkur Bets): Diese Wett-Option sollte niemanden überraschen. Am Betzenberg erzielte der FCK 24 Treffer in dieser Saison und damit 70 Prozent der Saisontore. Zudem jubelten die Pfälzer in ihren drei vorangegangenen Zweitliga-Spielen jeweils mindestens doppelt.

Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore (Quote 1.82 bei Merkur Bets): Younes Ebnoutalib steht zwar nicht mehr zur Verfügung, aber die Angriffsmuster der Wagner-Auswahl bleiben bestehen. Elversberg bringt die viertbeste erwartbare Offensive auf den Rasen (34,5 xG) und hat die viertmeisten Großchancen herausgespielt (53). Beide Angriffsreihen sind in der Lage, mehrfach zu treffen.

Wollen beide Trainer nochmal Impulse setzen, haben sie die richtigen Spieler auf der Bank. Kaiserslautern bekam von seinen Einwechselspielern ligaweit die meisten Torbeteiligungen (17) - Elversberg-Trainer Vincent Wagner wechselte ebenfalls bereits 15 Scorer-Punkte ein (2.). Das Heimspiel ist am Ende ein echter Pluspunkt für die Roten Teufel.