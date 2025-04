Kaiserslautern - Schalke Tipp, Prognose, Quoten 27.4.2025

SPORT1 Betting 25.04.2025 • 23:00 Uhr Kaiserslautern - Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Klopfen die Roten Teufel noch einmal oben an?

Unser Kaiserslautern - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.04.2025 lautet: S04 hat den Klassenerhalt in der Tasche, im Sommer kommt ein neuer Trainer. Bei Lautern geht es jedoch noch um eine Minimalchance für den Aufstieg. Im Wett Tipp heute stellen die Roten Teufel diese Ansprüche am Betzenberg unter Beweis.

Am 27. April 2025 um 13:30 Uhr erwartet uns im Fritz Walter Stadion ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga. Kaiserslautern, derzeit auf Platz 7 mit 46 Punkten, empfängt Schalke 04, das auf dem 13. Platz mit 38 Punkten stehen. Die Roten Teufel haben noch die Chance, um den Aufstieg mitzuspielen, und wollen diese auch ergreifen. Kaiserslautern hat keines der letzten sechs Spiele ohne Gegentor beendet, während Schalke ebenfalls defensiv schwach war. Beide Teams haben in den letzten fünf Spielen jeweils im Schnitt mehr als ein Tor erzielt (Lautern: 1,4; Schalke: 1,6).

Zudem haben beide Teams etwas gemeinsam: Lautern setzte Markus Anfang vor die Tür und geht mit Torsten Lieberknecht in die Zukunft. Bei Schalke wurde das Aus von Kees van Wonderen nach dieser Saison vermeldet. Am Betzenberg sitzt er noch auf der Bank. Der größte Unterschied in der Kaiserslautern Schalke Prognose ist jedoch, dass es für den FCK noch um etwas geht.

Unser Kaiserslautern Schalke Wett Tipp heute lautet: “Sieg Kaiserslautern” zu einer Quote von 2,10 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Schalke auf “Sieg Kaiserslautern”:

Weder Kaiserslautern noch Schalke haben in den letzten 6 Spielen eine Weiße Weste behalten.

Für den FCK geht es im Kaiserslautern vs Schalke Tipp noch um das Erreichen des Aufstiegs-Relegationsplatzes.

Lautern hat daheim in dieser Saison nur drei Spiele verloren (7S, 5U).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Schalke Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses Spiel ist ein Sieg von Kaiserslautern. Der FCK hat in den letzten sechs Heimspielen drei Siege eingefahren (2U, 1N) und spielt vor heimischem Publikum besonders stark. Zudem hat Schalke in den letzten Spielen sowohl offensiv als auch defensiv geschwächelt. Kaiserslautern wird alles daran setzen, die Punkte zu Hause zu behalten und ihre Position in der Tabelle zu verbessern. In den Sportwetten Apps finden wir dafür relativ hohe Kaiserslautern Schalke Quoten von 2,10.

Sollte es zu einer Punkteteilung kommen, die ebenfalls keine Seltenheit am Betzenberg war, dann schauen Werte von knapp 3,65 heraus. Sollte sich jedoch S04 in der Fremde durchsetzen, dann könnt ihr bei den besten Wettanbietern sogar Kaiserslautern vs. Schalke Wettquoten von 3,20 abstauben.

Kaiserslautern - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 0:2 Braunschweig (A), 1:2 Nürnberg (H), 0:2 Magdeburg (A), 3:1 Düsseldorf (H), 3:5 Paderborn (A).

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:2 HSV (H), 0:2 Regensburg (A), 2:1 Ulm (H), 3:3 Fürth (A), 1:2 Hannover (H).

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs. Schalke: 3:0 (A), 4:1 (H), 0:3 (A), 1:4 (H), 2:1 (A).

Unser Kaiserslautern - Schalke Tipp: Sieg Kaiserslautern

In der Kaiserslautern gegen Schalke Prognose steht ein spannendes Spiel bevor, das einiges an Dramatik und Leidenschaft verspricht. Der FCK hat jedoch den größeren Anreiz, sich doch noch für einen Aufstiegsplatz in Stellung zu bringen.