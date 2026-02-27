Kaiserslautern vs Paderborn Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 28.02.2026

SPORT1 Betting 27.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Kaiserslautern vs Paderborn Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Duell am 28.02.2026.

Am Samstag kommt es im Rahmen des 24. Spieltags der 2. Bundesliga zum spannenden Verfolgerduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Paderborn. Beide hegen Ambitionen auf den Aufstieg in die Bundesliga. Die aktuell besseren Karten hat der SCP, auch wenn dieser im Moment selbst nur auf Rang 4 steht.

Die Roten Teufel belegen dagegen derzeit nur Platz 6. Umso wichtiger ist für die Hausherren aber ein Sieg am heimischen Betzenberg. Bei einer Niederlage könnte sich der FCK aus dem Aufstiegskampf jedenfalls fast schon verabschieden. Fakt ist: Beide Klubs benötigen im Rennen um einen der begehrten drei vordersten Plätze einen Dreier.

Entsprechend erwarten wir ein abwechslungsreiches Match mit Chancen auf beiden Seiten und entscheiden uns schließlich für den Kaiserslautern Paderborn Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”. Hierfür gibt es bei Merkur Bets eine Quote von 1,82!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Nach zwischenzeitlich nur einem Punkt aus drei Spielen sah es so aus, als würde sich der 1. FC Kaiserslautern bereits vorzeitig aus dem Aufstiegsrennen verabschieden. Zuletzt konnten die Roten Teufel allerdings zwei Partien in Folge für sich entscheiden und damit zumindest den Anschluss auf die ersten drei Ränge halten. Zwei Dreier in Serie hatte der FCK zuletzt im Oktober 2025 gefeiert. Mehr Siege am Stück gab es unter Trainer Torsten Lieberknecht nur zu Beginn der Saison von August bis September (3). Und dennoch: Mit den letzten beiden Dreiern holten die Betzekicker genauso viele Siege wie in ihren acht Zweitligaspielen davor (dazu 2U 4N). Sie sind zudem die einzige Mannschaft neben Spitzenreiter Schalke und Elversberg, die an den letzten beiden Spieltagen jeweils siegreich geblieben ist.

Zu Hause wollen die Roten Teufel nun nachlegen und auf dem heimischen Betzenberg spielen sie auch wie ein Aufsteiger. Von bisher zwölf Heimspielen haben sie acht gewonnen und nur drei verloren (1U). In der Heimtabelle stehen sie auf Rang 3. Aber: allein zwei der bisherigen drei Heimpleiten gab es in den letzten fünf Heimpartien, bei denen sich Sieg und Niederlage stets abwechselten. Das letzte Heimspiel gegen Fürth konnte der FCK mit 1:0 für sich entscheiden. Es war mal wieder ein torarmes Heimspiel, nachdem es in jeder der letzten fünf Heimbegegnungen Lauterns zuvor mindestens vier Tore gegeben hatte. Mit insgesamt 26 Treffern stellt Kaiserslautern zusammen mit Darmstadt die beste Heimoffensive. Mit im Schnitt 3,4 Treffern gehören Heimspiele der Lauterer zu den torreichsten der 2. Bundesliga.

Mit Paderborn kommt nun ein Team auf den Betze, das mit gerade einmal neun Gegentoren in elf Auswärtspartien zusammen mit Schalke die beste Auswärtsdefensive im Unterhaus stellt. Schon fünfmal hielten die Ostwestfalen auf des Gegners Platz hinten die Null. Selbst trafen sie in der Fremde allerdings auch erst 14mal. So kommt es dann, dass es in den Auswärtsspielen des SCP bisher im Schnitt die zweitwenigsten Tore zu sehen gab (2,1). Erfolgreich waren die letzten Auswärtsauftritte der Gäste nur bedingt. Es gab lediglich einen Sieg in den letzten fünf Auswärtsspielen (1U, 2N). Aus ihren letzten drei Auswärtspartien holten sie nur ein einziges Pünktchen.

Und dennoch: Mit 43 Zählern nach 23 Spieltagen absolvieren die Paderborner die zweitbeste Zweitliga-Saison ihrer Historie. Nur 2011/12 waren es nach 23 Partien mehr Punkte. Die 13 Siege zu diesem Zeitpunkt sind geteilter Vereinsrekord. Heim- und Auswärtsspiele zusammen genommen, hat der SCP nur eine der letzten fünf Partien in der 2. Bundesliga verloren (3S, 1U). Gegen den kommenden Gegner spielten die Ostwestfalen in der Vergangenheit zudem gerne. Seit der Saison 2022/23 gewannen die Paderborner fünf der sieben Zweitliga-Duelle mit dem FCK (2N). Das Hinspiel gewannen sie an heimischer Wirkungsstätte mit 2:0. Beim letzten Gastspiel auf dem Betzenberg in der vergangenen Saison gerieten sie allerdings mit 0:3 unter die Räder.

Kaiserslautern vs Paderborn: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Verfolgerduell haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Bei unseren Kaiserslautern vs Paderborn Prognosen für die Begegnung am 24. Spieltag der 2. Bundesliga steht allen voran das Thema “Tore” im Vordergrund.

Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,90 bei Merkur Bets ): Kaiserslautern stellt mit 26 Toren die geteilt beste Heimoffensive, kassierte allerdings an den ersten sechs Spieltagen der Rückrunde aber auch schon 12 Gegentreffer. Mehr Gegentore in den ersten sechs Partien der Rückrunde gab es für den FCK in der 2. Bundesliga noch nie. Wie die Lauterer, will auch der Gast dieses Match unbedingt gewinnen, um an den Aufstiegsrängen dran zu bleiben oder im Fall der Paderborner einen solchen auch zu erklimmen. Wir stellen uns daher auf Tore ein.

Über 3,5 Tore ( Quote 2,53 bei Merkur Bets ): Anknüpfend an das eben Geschriebene können wir uns mindestens vier Tore in der Partie sehr gut vorstellen. Zugegeben: In nur einem der elf Auswärtsspiele des SCP gab es mehr als drei Treffer. Allerdings war das bei Kaiserslautern in acht von zwölf Heimpartien der Fall. Vor dem letzten 1:0-Heimerfolg über Fürth hatte es in fünf aufeinanderfolgenden Heimspielen des FCK mindestens vier Treffer gegeben (dreimal vier, zweimal fünf Tore).

Beide Teams treffen in 2. Halbzeit ( Quote 2,85 bei Merkur Bets ): Von ihren insgesamt 39 Toren erzielten die Roten Teufel 22 und damit über 56 % aller Treffer in der 2. Halbzeit. Die Gäste schossen gar 60 % ihrer Tore nach dem Seitenwechsel (23 von 38). Da wir zudem davon ausgehen, dass die Partie in Durchgang zwei so richtig Fahrt aufnimmt, gehen wir auch davon aus, dass beide Mannschaften nach dem Pausentee zum Torerfolg kommen.

Kaiserslautern Über 1,5 Tore (Quote 2,23 bei Merkur Bets): In seinen bisherigen zwölf Heimspielen hat der FCK 26 Treffer und damit im Schnitt fast 2,2 Tore pro Heimpartie erzielt. In vier ihrer letzten sechs Begegnungen auf dem heimischen Betzenberg trafen die Roten Teufel mindestens doppelt. Im Kampf um den Aufstieg trauen wir es dem Gastgeber daher zu, auch gegen die beste Auswärtsdefensive der 2. Bundesliga zwei Tore zustande zu bringen.

Sieben Punkte Rückstand hat Kaiserslautern auf Platz 3. Bei einer Niederlage rückt ein möglicher Aufstieg in weite Ferne. Zu Hause wird der FCK daher alles daran setzen, diese Partie zu gewinnen. Der kommende Gegner ist vier Punkte entfernt. Mit einem Dreier würde man ihm also dicht auf die Pelle rücken.

Die Gäste stehen auf Rang 4 und haben drei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Schalke, zwei auf den Zweiten Darmstadt und nur einen auf den Dritten Elversberg. Mit einem Sieg könnte der SCP im besten Fall sogar die Tabellenführung übernehmen. Genug Ansporn ist jedenfalls vorhanden, so dass wir erwarten, dass sich auch die Ostwestfalen nicht verstecken, sondern nach vorne spielen werden. Nach alldem erwarten wir einige Treffer und tippen auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,82 bei Merkur Bets.