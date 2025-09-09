Kampf um Europa – Die frühe Jagd auf die internationalen Plätze

SPORT1 Betting 09.09.2025 • 18:00 Uhr Die Bundesliga-Saison hat gerade erst begonnen, doch der Kampf um die europäischen Startplätze ist schon in vollem Gange. Wir analysieren die Chancen der Top-Teams – von den Bayern über Dortmund und Frankfurt bis zu den Überraschungsteams. Wer holt sich das begehrte Ticket nach Europa?

Bundesliga: Jagd auf die europäischen Plätze

Die Tabelle ist noch ein Rohbau, aber das Baustellenschild verspricht am Ende der Saison sieben europäische Startplätze - sechs über die Bundesliga und einen durch den Gewinn des DFB-Pokals. Wir wagen einen viel zu frühen Ausblick auf die Chancen der einzelnen Teams und legen als Ergänzung die Meisterschaftsquoten von Winamax dazu.

Die Fixpunkte

Bayern wirkt wie der Automat, der nie klemmt: Titelverteidiger, Torjägerkanone-Seriensieger Harry Kane und schon wieder vorne in der frühen Tabelle. Vincent Kompany steht im Idealfall eine herausragende Offensive zur Verfügung, die innerhalb der ersten beiden Spieltage insgesamt neun Treffer erzielt hat. Der deutsche Rekordmeister (34 Titel) hat nur in einer der letzten 13 Ausgaben die Meisterschaft verpasst und wird bei Winamax mit einer Quote von 1.10 für den 35. Titel der Vereinshistorie ausgestattet. An dem Ticket für die kommende Champions-League-Saison führt kein Weg vorbei.

Als ersten Verfolger auf die Meisterschaft haben die besten Wettanbieter Borussia Dortmund ausgewählt. Unter Niko Kovac haben die Schwarz-Gelben aus 28 Pflichtspielen durchschnittlich 2,00 Punkte pro Partie mitgenommen. Seit Kovac das Amt als Trainer des BVB übernommen hat, holte nur Bayern im deutschen Oberhaus mehr Zähler als Dortmund. Ein Top-4-Finish ist ein realistisches Szenario. Die Meisterschaft wirkt bei Quoten im zweistelligen Bereich dagegen unrealistisch.

Der Champions-League-Block

Komplettiert werden die heißesten Anwärter auf die Champions-League-Plätze durch Eintracht Frankfurt (Meisterschaftsquote von 25,0) und Bayer 04 Leverkusen (20,0). Die SGE hat sich in der vergangenen Spielzeit erstmals über die Bundesliga für die Königsklasse qualifiziert. Den Rückenwind hat das Team von Dino Toppmöller direkt in die neue Saison übertragen und zum Auftakt zwei deutliche Dreier gegen Werder Bremen (4:1) und Hoffenheim (3:1) geholt. Zwei Siege zum Saisonstart sind den Adlerträgern zuletzt 2012/2013 gelungen.

Holpriger ist die Werkself in die neue Spielzeit gestartet. Erik ten Hag ist seinen Job bereits nach zwei Spieltagen wieder los gewesen. Voraussichtlich braucht B04 nach einem größeren Umbruch noch einige Wochen, um das vorhandene Potenzial im Kader konstant in Resultate zu verwandeln. Sobald dieser Entwicklungsschritt vollzogen wurde, könnte sich der deutsche Meister von 2024 mit einem Lauf wieder in die Top-4 spielen.

Die “Europa-League-Achse” - und wer sie sprengt

RB Leipzig verpasste in der Vorsaison erstmals seit 2016 den Europacup. Ole Werner leitet nun den zweitjüngsten Kader der Bundesliga (24,5 Jahre im Schnitt). Die individuelle Qualität sollte dennoch für eine Endplatzierung zwischen dem dritten und sechsten Rang ausreichen, vor allem weil die beiden Überraschungsteams der Vorsaison (Freiburg und Mainz) voraussichtlich mit der zusätzlichen Belastung aus dem europäischen Wettbewerb zu kämpfen haben werden.

Hinter diesen Mannschaften wird das Rennen etwas offener. Der VfB Stuttgart hat sich, laut expected Points, in der Vorsaison den dritten Tabellenplatz verdient. Der späte Abgang von Nick Woltemade sowie die Verletzung von Deniz Undav reißen vorerst ein Loch in die Offensive. Sebastian Hoeneß trainiert dennoch eine talentierte Mannschaft, die vom guten Grundgerüst ihres Übungsleiters profitiert.

Interesse an den europäischen Wettbewerben meldete ebenfalls der VfL Wolfsburg an. Die Niedersachsen haben mit Paul Simonis einen mutigen, analytisch denkenden Coach installiert, der in der Vorsaison einen sensationellen Pokallauf mit den Go Agead Eagles zu Stande gebracht hat. Darüber hinaus ist der Auftakt in die neue Spielzeit gelungen. Neben dem 9:0 im DFB-Pokal blieben die Wölfe im deutschen Oberhaus (3:1 vs. Heidenheim, 1:1 vs. Mainz) bislang ungeschlagen.