Kann die Slowakei Deutschland überraschen? | Wer holt sich den Gruppensieg und löst das direkte Ticket für die WM?

SPORT1 Betting 16.11.2025 • 13:34 Uhr Wer hätte zum Start der Qualifikation für die WM 2026 gedacht, dass die deutsche Nationalmannschaft in einer Gruppe mit der Slowakei, Nordirland und Luxemburg bis zum Schluss um den Gruppensieg und damit das direkte Ticket für die Weltmeisterschaft zittern müsste? Sicherlich die wenigsten.

Fakt ist, dass die DFB-Elf vor dem letzten Qualifikationsspiel nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber den punktgleichen Slowaken an der Spitze der Gruppe A steht. Am Montag kommt es in Leipzig zum Aufeinandertreffen mit den Sokoli und eine Niederlage würde bedeuten, dass der viermalige Weltmeister als Gruppenzweiter in die Playoffs müsste.

Doch müssen die Deutschen wirklich ernsthaft um den Gruppensieg zittern? Die Sportwetten Anbieter haben, was das angeht, jedenfalls eine klare Meinung.

DFB-Elf nur selten überzeugend

Der Start der deutschen Nationalmannschaft in die WM-Qualifikation hätte schlechter nicht sein können. In der Slowakei gab es zum Auftakt eine verdiente 0:2-Pleite, durch welche die DFB-Elf sofort mit dem Rücken zur Wand stand. Im weiteren Verlauf konnte die Nagelsmann-Truppe zwar die folgenden vier Qualifikationsspiele gewinnen. Doch überzeugt hat sie nur selten.

In der letzten Partie in Luxemburg konnte sie froh sein, zur Halbzeit nicht zurückgelegen zu haben. Der Underdog war in den ersten 45 Minuten das bessere Team. Erst der doppelte Woltemade erlöste die Deutschen und führte sie mit einem Doppelpack im zweiten Durchgang zu einem glanzlosen 2:0-Erfolg beim 97. der FIFA-Weltrangliste.

Auch beim 1:0-Auswärtssieg in Nordirland am Spieltag davor mühte sich die DFB-Elf, brachte überhaupt nur zwei Schüssen auf den gegnerischen Kasten zustande und hatte Glück, dass die vermeintliche nordirische Führung nach Einschalten des Videoassistenten wegen Abseits einkassiert wurde.

Zwar hat die deutsche Nationalmannschaft die letzten drei Qualifikationsspiele zu Null gewonnen. Allerdings waren darunter auch zwei Partien gegen die schon erwähnten Luxemburger. Zehn Tore nach fünf Spieltagen und damit im Schnitt genau zwei Tore pro Partie sind in dieser Gruppe sicherlich keine Glanzleistung.

Muss man in Fußball-Deutschland am Montag nun also ernsthaft um die direkte Qualifikation für die WM fürchten? Für einen Tipp auf einen deutschen Sieg gibt es nach erfolgreicher Merkur Bets Anmeldung eine Quote von 1,23. Eine Wette auf die Gäste ist mit einer 12,43 quotiert. Dieser Bookie hat jedenfalls schon mal eine klare Meinung.

Slowakei hat die Pole Position verspielt

Auch wir gehen nicht davon aus, dass die Sokoli die Nagelsmann-Truppe noch einmal düpieren werden. Denn auch die slowakischen Leistungen in dieser WM-Quali waren insgesamt mäßig - das Auftaktspiel gegen die DFB-Elf ausgenommen. In diesem imponierten die Slowaken und die meisten rechneten damit, dass sie einen Durchmarsch bis zum letzten Spieltag hinlegen würden. Doch es kam anders.

Schon im zweiten Spiel gab es nur einen knappen sowie glücklichen 1:0-Erfolg in Luxemburg durch einen Treffer in der 90. Minute, nachdem zuvor ein Tor des Gegners wegen Abseits zurückgenommen worden war. Im dritten Match gab es dann eine 0:2-Pleite bei den Nordiren, mit der die Falken ihren Vorsprung gegenüber Deutschland verspielten.

Nach dem 2:0-Arbeitssieg im Rückspiel gegen Luxemburg gewann die Slowakei auch ihr bislang letztes Match. Im Rückspiel gegen Nordirland dauerte es aber bis in die Nachspielzeit, ehe der Minuten zuvor eingewechselte Debütant Tomas Bobcek den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg erzielte.

Deutschland reicht ein Punkt für Gruppensieg

Mit diesem Dreier konnten die Falken an Punkten mit Deutschland Schritt halten, haben aber das um insgesamt drei Treffer schlechtere Torverhältnis. Heißt: Die Gäste müssen gewinnen, um an der DFB-Elf noch vorbeizuziehen. Umgekehrt reicht den Deutschen ein Remis, um Platz 1 zu verteidigen.

Das Ziel sind aber drei Zähler und die Revanche für die Pleite im Hinspiel. Zudem soll es eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Match in Luxemburg geben, das mal wieder ein gefundenes Fressen für die Presse war, die kein gutes Haar an der deutschen Nationalmannschaft ließ.

Am Ende des Tages sollte sich die DFB-Elf zu Hause durchsetzen. Die bisherigen Auftritte in der WM-Quali waren ohne Frage dürftig und lassen den viermaligen Weltmeister nicht als einen der Favoriten auf den WM-Triumph erkennen. Allerdings ist es auch nicht so, dass die Slowaken Angst und Schrecken verbreitet haben.

Zudem zogen sie auf des Gegners Platz in vier der letzten fünf Spiele den Kürzeren. Die einzige Ausnahme bildet das erwähnte Auswärtsmatch in Luxemburg, das sie glücklich durch einen Treffer in der Schlussminute für sich entschieden haben. Ansonsten gab es Pleiten in Schweden, Slowenien, Griechenland und eben Nordirland.

Insofern würden wir hier auf einen deutschen Sieg setzen, wobei wir nicht allzu viele Tore erwarten. Die DFB-Elf kassierte in der bisherigen Quali drei Gegentore, die Slowakei sogar nur zwei Gegentreffer. Selbst erzielten die Gäste in fünf Partien allerdings auch nur sechs Tore.