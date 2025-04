Karlsruhe - Fürth Tipp, Prognose, Quoten | 20.04.2025

Unser Karlsruhe - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.04.2025 lautet: Für Fürth sollte der Abstieg mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz erledigt sein, der KSC liegt sechs Punkte hinter dem Aufstiegs-Relegationsplatz. Im Wett Tipp heute können beide Teams über Tore jubeln.

Die Spannung steigt vor dem Duell zwischen dem Karlsruher SC und Greuther Fürth am 20. April 2025 im BBBank Wildpark. Beide Teams kämpfen in der 2. Bundesliga um wertvolle Punkte, wobei der Karlsruher SC mit 41 Punkten auf Platz 10 liegt, während Greuther Fürth mit 35 Punkten auf Rang 14 steht.

Der KSC geht als Favorit in die Karlsruhe Fürth Prognose. Ein entscheidender Faktor könnte die Form der letzten fünf Spiele sein, wobei Karlsruhe zweimal ohne Gegentor blieb, während Fürth in dieser Hinsicht in den letzten sechs Spielen nie ohne Gegentor blieb.