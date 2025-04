Karlsruhe - Hannover Tipp, Prognose, Quoten | 04.04.2025

SPORT1 Betting 03.04.2025 • 09:00 Uhr Karlsruhe - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt Hannover noch an den Top 3 dran?

Unser Karlsruhe - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.04.2025 lautet: Will H96 die Chance auf den Aufstieg wahren, müssen in Karlsruhe drei Punkte her. Im Wett Tipp heute tragen sich beide Teams in die Torschützenliste ein.

Am 4. April 2025 um 18:30 Uhr steht im BBBank Wildpark ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga an. Der Karlsruher SC empfängt Hannover 96. Mit 37 Punkten auf Platz 10 kämpft der KSC unter Trainer Christian Eichner um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Hannover 96, angeführt von Andre Breitenreiter, liegt mit 43 Punkten auf Platz 6 und strebt noch einen Aufstiegsplatz an.

H96s Form, mit sechs Unentschieden in Folge, könnte den entscheidenden Unterschied in der Karlsruhe Hannover Prognose ausmachen. Beide Teams werden voraussichtlich treffen, was den Tipp „Beide Teams treffen“ unterstützt.

Daher lautet unser Karlsruhe Hannover Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,56 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Hannover auf “Beide Teams treffen”:

Beide Teams haben in den letzten 5 Spielen regelmäßig Tore erzielt.

Hannovers Abwehr hat nur ein Mal in den letzten 5 Spielen eine Weiße Weste behalten.

Das Hinspiel endete 2:1 für Hannover, was im Karlsruhe vs Hannover Tipp auf ein erneut torreiches Spiel hindeutet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruhe vs Hannover Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses Spiel ist „Beide Teams treffen: Ja“. Beide Mannschaften haben in ihren letzten Spielen gezeigt, dass sie Tore erzielen können, und die Statistik unterstützt diese Vorhersage. Auf dem 1x2-Markt ist kein klarer Favorit zu erkennen, trotzdem werden die Gäste mit Karlsruhe Hannover Quoten von 2,45 in den Sportwetten Apps leicht bevorzugt.

Begibt man sich auf die Suche nach Werten für ein Unentschieden, dann findet man Quoten rund um 3,50. Wer der Heimmannschaft den vollen Erfolg zutraut, der könnte mit einem Sportwetten Bonus die Karlsruhe vs. Hannover Wettquoten von 2,70 anspielen.

Karlsruhe - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 1:3 Hertha (A), 0:0 Ulm (H), 0:3 Darmstadt (A), 1:0 Köln (H), 3:1 Magdeburg (H).

Letzte 5 Spiele Hannover: 0:0 Magdeburg (H), 2:1 Schalke (A), 1:1 Braunschweig (H), 2:1 Nürnberg (A), 1:1 Paderborn (H).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs. Hannover: 1:2 (A), 1:2 (H), 2:2 (A), 2:1 (H), 0:1 (A).

Unser Karlsruhe - Hannover Tipp: Beide Teams treffen

In der Karlsruhe gegen Hannover Prognose erwarten wir ein aufregendes Spiel mit vielen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Dabei erachten wir es als sehr wahrscheinlich, dass beide Teams auch zum Torerfolg kommen.