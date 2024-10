Karlsruhe - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 26.10.2024

SPORT1 Betting 24.10.2024 • 23:00 Uhr Karlsruhe - Hertha Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt der KSC weiter ungeschlagen?

Unser Karlsruhe - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.10.2024 lautet: Der KSC ist auf Platz 2 geklettert und will diesen Rang am 10. Spieltag verteidigen. Im Wett Tipp heute daheim gegen den BSC dürfte mindestens ein weiterer Punkt hinzukommen.

Seit 1976 sind der KSC und die Hertha durch eine enge Fan-Freundschaft verbunden. Am Samstag treffen beide Vereine im Wildpark wieder mal aufeinander. Karlsruhe ist in der kompletten Spielzeit noch ungeschlagen, während die Hertha in der Fremde noch ohne Niederlage ist. Die Quoten der Karlsruhe Hertha Prognose schlagen sich dieses Mal etwas mehr auf die Seite der Hausherren.

Wir kommen in unserer Preview zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,53 bei Happybet den Karlsruhe Hertha Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Hertha auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Der KSC ist saisonübergreifend seit 10 BL2-Spielen ungeschlagen

Karlsruhe hat 5 der letzten 7 Heimspiele gegen die Hertha gewonnen

In den vergangenen 4 Aufeinandertreffen fielen immer mindestens 4 Tore

Karlsruhe vs Hertha Quoten Analyse:

In der BL2-Tabelle hat der KSC fünf Plätze und fünf Punkte Vorsprung auf den BSC. Dann kommt natürlich noch der Heimvorteil dazu. Allzu deutlich fällt der Unterschied bei den Karlsruhe vs Hertha Quoten aber nicht aus.

Die Hausherren sind mit Siegquoten zwischen 2,00 und 2,10 leicht favorisiert. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den besten Buchmachern für einen Erfolg der Gäste aus der Hauptstadt Karlsruhe gegen Hertha Wettquoten im Schnitt von 3,10.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruhe vs Hertha Prognose: Wie freundschaftlich geht es auf dem Rasen zu?

Der KSC bleibt in der Saison 2024/25 weiter ohne Niederlage. Durch den knappen 1:0-Last-Minute-Sieg in Ulm am vergangenen Spieltag sprangen die Karlsruher sogar auf Tabellenplatz 2. Nach zuvor 14 Gegentoren in acht Partien hatte Trainer Christian Eichner von seiner Mannschaft beim Aufsteiger vor allem viel Leidenschaft, Disziplin und Engagement in der Defensive gefordert. Darunter litten aber der Mut und die Kreativität des Offensivspiels. Damit beendeten die Badener auch die kleine Durststrecke von drei Spielen in Serie ohne Sieg (3U).

Den Wert von 19 Punkten aus den ersten neun Saisonspielen konnte der Verein in der eingleisigen 2. Liga nur 2006/07 und 1983/84 überbieten (je 21). Saisonübergreifend blieben die Blau-Weißen sogar erstmals seit 2014/15 in zehn Zweiliga-Spielen in Serie ohne Niederlage. Der KSC kommt eigentlich nur auf einen xG-Wert von 13,4, hat aber schon 20 Tore erzielt. Lediglich Köln (21) und der HSV (22) haben eine noch bessere Offensive. Dafür ist Karlsruhe die Nummer 1 bei der Chancenverwertung (23,3 Prozent). Nur Nürnberg (10) holte in dieser Zweitliga-Saison mehr Punkte nach Rückstand als die Karlsruher (9). Stürmer Budu Zivzivadze wartet seit vier BL2-Einsätzen auf einen Treffer und ist heiß auf den Karlsruhe Hertha Tipp.

Am vergangenen Spieltag konnte die Hertha mit dem 3:1 gegen Braunschweig endlich den zweiten Heimsieg in dieser Saison feiern. Lange Zeit taten sich die Berliner aber schwer und lagen auch zurück. Erst durch den Platzverweis von Eintracht-Keeper Lennart Grill in der 50. Minute drehte sich die Partie. Zuvor hatte die Truppe von Trainer Cristian Fiel im Aufbau viele Fehler gemacht und war kaum in die Zweikämpfe gekommen. Durch den Dreier kletterte die „Alte Dame“ auf den siebten Platz. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt vier Zähler. Nun sollen in der Fremde weitere Punkte dazukommen.

Zum zweiten Mal in der eingleisigen 2. Liga (nach 2010/11) ist der BSC nach den ersten vier Auswärtsspielen noch ohne Niederlage (2S, 2U). Auch die Defensive kann sich eigentlich sehen lassen. Lediglich Köln (95) hat weniger Schüsse zugelassen als die Hertha (108). Die Berliner lagen in dieser BL2-Saison jedoch bereits 348 Minuten in Rückstand. Nur Braunschweig (377) und Regensburg (438) lagen länger zurück. Immerhin holten die Hauptstädter noch acht Punkte nach Rückstand. Die Hertha erzielte auch die meisten Tore nach Seitenwechsel (13). Bester Torschütze ist Michael Cuisance, der auf vier Tore kommt und zuletzt in drei Einsätzen in Folge traf.

Karlsruhe - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 1:0 Ulm (A), 1:3 Wehen Wiesbaden (H), 3:3 Darmstadt (H), 4:4 Köln (A), 2:2 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Hertha: 3:1 Eintracht Braunschweig (H), 4:0 Hertha Zehlendorf (A), 2:2 Schalke (A), 1:4 Elversberg (H), 2:0 Nürnberg (A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs Hertha: 3:2 (H), 2:2 (A), 2:6 (H), 0:4 (A), 4:0 (H)

Die beiden befreundeten Vereine trafen schon in 26 Pflichtspielen aufeinander. Die Berliner führen den direkten Vergleich mit elf Siegen zu acht Niederlagen an (7U). Fünf der letzten sieben Heimspiele gegen die Hertha konnte der KSC allerdings gewinnen (2N), was sich auch auf die Karlsruhe Hertha Prognose auswirkt.

In der Vorsaison blieb Karlsruhe erstmals seit 1990/91 in beiden Liga-Duellen einer Saison ohne Niederlage gegen die „Alte Dame“ und holte mit einem 2:2 auswärts und einem 3:2 daheim vier Punkte.

Hertha-Coach Fiel verlor alle seine drei BL2-Spiele als Trainer gegen die Badener. In den letzten sieben Pflichtspiel-Duellen der beiden Vereine fielen immer mindestens vier Tore. Setzt sich dieser Trend fort?

Dann spielen wir den Karlsruhe Hertha Tipp „Über 3,5 Tore“ mit einer Quote von 2,10 bei Betano. Neu- und Bestandskunden sollten sich vor der nächsten Wette bei diesem Anbieter den aktuellen Betano Promo Code sichern.

So seht ihr Karlsruhe - Hertha im TV oder Stream:

26. Oktober 2024, 13:00 Uhr, BBBank Wildpark, Karlsruhe

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Das Spiel zwischen dem Karlsruher SC und Hertha BSC wird exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky live übertragen.

Der Countdown zur Partie beginnt am Samstag mit den Vorberichten schon um 12:30 Uhr. Anstoß im BBBank Wildpark von Karlsruhe ist dann um 13 Uhr.

Karlsruhe vs Hertha: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Karlsruhe: Weiß - S. Jung, M. Franke, Beifus, La. Günther - Rapp, Jensen, Burnic, Wanitzek - Zivzivadze, Schleusener

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann (Tor), Bauer, Zengin, Egloff, Conté, Pfeiffer, Herold, Hunziker, Heußer

Startelf Hertha: Ernst - Klemens, Leistner, M. Dardai - Kenny, Sessa, Karbownik, Thorsteinsson, Cuisance, Maza - Scherhant

Ersatzbank Hertha: Gersbeck (Tor), Weiland, Bouchalakis, Christensen, Schuler, Prevljak, Niederlechner, P. Dardai, Lum, Demme, Zeefuik

Bei der Hertha stehen laut Karlsruhe gegen Hertha Prognose Vizekapitän Demme und der zuletzt gesperrte Zeefuik wieder zur Verfügung.

KSC-Trainer Eichner hatte zuletzt zweimal in Serie die gleiche Startelf aufs Feld geschickt.

Unser Karlsruhe - Hertha Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Der KSC knüpft in dieser Saison nahtlos an die tolle Rückrunde aus der vergangenen Spielzeit an. Damals war Karlsruhe die Nummer 2 hinter Aufsteiger St. Pauli. Die Männer von Christian Eichner sind seit geraumer Zeit einfach schwer zu schlagen.

Schaut man zusätzlich auf die Formkurve, die Heimbilanz und den direkten Vergleich gegen die Hertha, muss man den Hausherren am Samstag auch mindestens einen Punkt zutrauen. Dabei dürfen sich die Zuschauer auch auf ein paar Tore freuen.