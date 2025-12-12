Karlsruher SC - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 13.12.2025

SPORT1 Betting 12.12.2025 • 18:00 Uhr Karlsruher SC - Paderborn Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer kann seine Niederlagenserie stoppen?

Unser Karlsruher SC - Paderborn Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 13.12.2025 lautet: Am Samstag treffen im Wildpark zwei Krisenteams aufeinander. Im Wett Tipp heute trauen wir dabei am ehesten den Gästen aus Ostwestfalen ein positives Ergebnis zu.

Karlsruhes Christian Eichner steht am Wochenende vor seinem 200. Zweitliga-Spiel als Trainer. Doch dem Coach ist aktuell nicht zum Feiern zumute. Denn der KSC verlor seine letzten vier Zweitliga-Spiele in Serie. Mit einer weiteren Niederlage würde man den Vereinsnegativrekord in der eingleisigen 2. Bundesliga einstellen.

Der Blick auf die Quoten der Karlsruher SC Paderborn Prognose lässt jedoch genau dieses Szenario befürchten. Und auch wir bleiben aus Sicht der Gastgeber skeptisch und spielen mit einer Quote von 1,53 bei Merkur Bets den Karlsruher SC Paderborn Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Karlsruher SC vs Paderborn auf “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”:

Der KSC ist der Lieblingsgegner des SCP

Karlsruhe hat die letzten 4 Ligaspiele alle verloren

Paderborn steht in der Auswärtstabelle auf Rang 4 (4S, 2U, 1N)

Karlsruher SC vs Paderborn Quoten Analyse:

Den Sportwetten Anbietern ist die Misere des KSC natürlich nicht entgangen. Doch eigentlich waren die Badener in den letzten Monaten und Jahren immer recht heimstark. Und auch die Formkurve der Ostwestfalen zeigt nicht wirklich nach oben. Trotzdem schlagen sich die Karlsruher SC vs Paderborn Quoten auf die Seite des SCP.

So schickt Merkur Bets die Gäste mit einer Siegquote von 2,00 aufs Feld. Ein Dreier der Hausherren wird dagegen mit einer Quote von 3,64 belohnt. Und die höchsten Karlsruher SC gegen Paderborn Wettquoten warten mit einer 3,70 für ein Remis auf euch. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruher SC vs Paderborn Prognose: Kann der KSC die Unruhe ausblenden?

Unter der Woche reagierten die Verantwortlichen des KSC auf die aktuelle Niederlagenserie und setzten Co-Trainer Zlatan Bajramovic vor die Tür. Was diese Personalie bewirken soll und was hier vorgefallen ist, bleibt völlig unklar. Zudem sorgt die Entlassung für weitere Brisanz. Denn Chefcoach Christian Eichner war über die Entscheidung völlig konsterniert und hat damit seinen engsten Vertrauten verloren. Zudem gab es schon zuvor in Karlsruhe genug andere Baustellen. Nur die Kellerkinder Greuther Fürth (39) und Dresden (29) haben mehr Gegentore kassiert als die Badener (27).

Auch führt in dieser Zweitliga-Saison kein anderes Team im Schnitt pro Spiel so wenige Zweikämpfe wie der Karlsruher SC (94). Die Männer aus der Fächerstadt verzeichnen allerdings die beste Zweikampfquote (53.0%). Die Verunsicherung durch vier Niederlagen in Folge ist der Mannschaft anzumerken. In der Defensive häufen sich die individuellen Fehler und vor dem gegnerischen Tor ist dem KSC die sonst so überragende Effizienz abhanden gekommen. Auch haben die Neuzugänge nicht gut eingeschlagen. Somit können Ausfälle nur schwer bis gar nicht kompensiert werden.

Der SC Paderborn grüßte nach dem 12. Spieltag von der Tabellenspitze. Danach warteten allerdings gleich drei Topspiele auf die Männer von Trainer Ralf Kettemann. Und hier mussten sich die Ostwestfalen mit dem 0:2 gegen Hannover, dem 1:2 auf Schalke und dem 1:2 gegen Elversberg jeweils knapp geschlagen geben. Gegen die SVE hatten die Gastgeber eine knappe Stunde ein gutes Spiel gemacht. Durch den Platzverweis von Brackelmann wurde den Hausherren aber der Stecker gezogen. So ist der SCP auf Platz 4 der Tabelle abgerutscht.

29 Punkte sind aber trotzdem die zweitbeste Ausbeute nach 15 BL2-Spielen (31, 2011/12). Auch der Coach war nicht so unzufrieden und merkte an, dass seine Mannschaft immer dagegenhalten konnte. Zudem darf man nicht vergessen, dass Paderborn mit im Schnitt 24 Jahren und 55 Tagen die zweitjüngste Startelf dieser Zweitliga-Saison hat. Auch kommen die Ostwestfalen auf die schwächste Großchancenverwertung (25%) und unterbieten ihren Expected-Goals-Wert um 5.7 Tore (22 Tore bei 27.7 xG). Für den Karlsruher SC Paderborn Tipp gilt aber auch: Nur Hannover (0) hat weniger Auswärtsniederlagen als der SCP (1).

Karlsruher SC - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruher SC: 2:3 Darmstadt (A), 0:3 Hannover (A), 2:3 Elversberg (H), 0:4 Bielefeld (A), 2:1 Schalke (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:2 Elversberg (H), 1:2 Schalke (A), 0:2 Hannover (H), 1:0 Magdeburg (A), 2:1 Greuther Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Karlsruher SC vs Paderborn: 3:0 (H), 2:1 (A), 1:1 (A), 0:3 (H), 0:1 (H)

Für die Karlsruher SC Paderborn Prognose schauen wir auf den direkten Vergleich. Diese Paarung wurde bisher 26-mal ausgetragen, davon 24-mal im Unterhaus. Paderborn konnte in Liga 2 schon 12 Siege gegen den KSC feiern, mehr als gegen jeden anderen Gegner.

In der Vorsaison konnte Karlsruhe aber erst zum zweiten Mal nach 2006/07 beide BL2-Saisonduelle gegen die Ostwestfalen für sich entscheiden. Gegen kein anderes Team schnitt man in der Vorsaison so gut ab (6 Punkte, 5-1 Tore).

Trotz aller Probleme ist beim KSC immerhin auf Fabian Schleusener Verlass. Der Stürmer steht in dieser Saison schon bei sieben Treffern. Das sind jetzt schon mehr Tore als in der gesamten Zweitliga-Saison 2024/25 (6 in 30 Spielen).

Seit Anfang Oktober netzte ligaweit nur Hannovers Benjamin Källmann öfters ein (6). So haben wir den Angreifer auch am Samstag auf dem Zettel. Für den Karlsruher SC Paderborn Tipp “Schleusener trifft” hat Bet365 eine Quote von 3,00 parat.

So seht ihr Karlsruher SC - Paderborn im TV oder Stream:

13. Dezember 2025, 13 Uhr, BBBank Wildpark, Karlsruhe

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Wer am Samstag nicht persönlich im Wildpark vor Ort sein kann, kann es sich natürlich vor den diversen Empfangsgeräten gemütlich machen. Für eine Live-Übertragung des Duells zwischen KSC und SCP braucht ihr allerdings ein Sky-Abo.

Karlsruher SC vs Paderborn: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Karlsruher SC: Bernat - S. Jung, Kobald, M. Franke, Herold - Rapp, Burnic - Pinto Pedrosa, P. Förster, Wanitzek - Schleusener

Ersatzbank Karlsruher SC: Himmelmann (Tor), Dühring, Scholl, Fukuda, Wäschenbach, Opitz, Simic, Laghrissi, A. Müller

Startelf Paderborn: Seimen - Hansen, Götze, Scheller - Obermair, Baur, Klaas, Müller - Curda, S. Tigges, S. Michel

Ersatzbank Paderborn: Schubert (Tor), Castaneda, Engelns, Copado, Müller, Sticker, Marino, Bilbija, Wörner, Bätzner

Für die Karlsruher SC Paderborn Prognose dürfen wir die Personalsituation nicht unter den Tisch fallen lassen. Denn auf beiden Seiten fallen Stammspieler aus. Die Hausherren müssen ohne Beifus, Ben Farhat und Egloff auskommen. Die Gäste reisen ohne Brackelmann und Hoffmeier an.

Unser Karlsruher SC - Paderborn Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore

In Karlsruhe stellt sich die Frage, wie gut die Mannschaft die jüngsten Vorkommnisse rund um Co-Trainer Bajramovic wegstecken kann? Zudem muss der Chefcoach die Verunsicherung aus den Köpfen seiner Spiele bekommen. Nun ist auch noch ein Angstgegner zu Gast.

Keine guten Voraussetzungen für den KSC. Sicher strotzt der SCP nach den drei Pleiten in Folge auch nicht gerade vor Selbstvertrauen. Doch da die Pleiten gegen drei absolute Topteams aus Liga 2 zustande kamen, gibt es für Krisenstimmung keinen Grund. So sehen wir, wie die Buchmacher, die Gäste vorne und trauen ihnen mindestens ein Remis zu.

Unser Karlsruher SC Paderborn Sportwetten Tipp lautet: “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore” mit einer Wettquote bei Merkur Bets von 1,53.