Karlsruher SC - Schalke 04 Tipp, Prognose & Quoten | 01.11.2025

SPORT1 Betting 31.10.2025 • 18:00 Uhr Karlsruher SC - Schalke 04 Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann S04 den ersten Platz verteidigen?

Unser Karlsruher SC - Schalke 04 Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.11.2025 lautet: Nach Niederlagen im Pokal sind der KSC und S04 auf Wiedergutmachung aus. Ein Erfolgserlebnis ist im Wett Tipp heute am ehesten den Gästen aus Gelsenkirchen zuzutrauen.

Unter der Woche waren der Karlsruher SC und der FC Schalke 04 in der zweiten Runde des DFB-Pokals im Einsatz. Beide Vereine mussten nach Auswärtsniederlagen gegen Mönchengladbach bzw. Darmstadt die Segel im Wettbewerb streichen. Am Samstag treffen die beiden Pokal-Verlierer im Wildparkstadion nun direkt zum Liga-Duell aufeinander.

S04 kletterte zuletzt durch fünf Siege in Serie erstmals seit dem 1. Spieltag der letzten Zweitliga-Saison auf den ersten Tabellenplatz und will diesen Rang natürlich verteidigen. Der Blick auf die Quoten der Karlsruher SC Schalke 04 Prognose geht von einer engen Partie auf Augenhöhe aus.

Wir sehen die Gäste knapp vorne und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Betano den Karlsruher SC Schalke 04 Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2”.

Darum tippen wir bei Karlsruher SC vs Schalke 04 auf “Doppelte Chance x/2”:

Schalke ist BL2-Tabellenführer

S04 ist das beste Auswärtsteam im Unterhaus

Der KSC hat nur 2 der letzten 6 Pflichtspiele gewonnen (1U, 3N)

Karlsruher SC vs Schalke 04 Quoten Analyse:

Der Heimvorteil und der direkte Vergleich sprechen eigentlich für die Badener. Dennoch schlagen sich die Karlsruher SC vs Schalke 04 Quoten der Sportwetten Anbieter minimal mehr auf die Seite des Tabellenführers.

Bei Betano wird ein Dreier der Gäste mit einer Quote von 2,67 bezahlt. Aber für einen Heimsieg klettern die Quoten auch nur auf einen Wert von 2,72. Die höchsten Karlsruher SC gegen Schalke 04 Wettquoten warten mit einer 3,20 für eine Punkteteilung auf euch.

Betano gehört zu den besten und beliebtesten Buchmachern auf dem Markt. Wer auch das Angebot des Bookies nutzen möchte, bekommt bei uns alle Infos zur Betano Anmeldung. Dann dürft ihr euch natürlich den Betano Promo Code nicht entgehen lassen.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruher SC vs Schalke 04 Prognose: Der KSC setzt auf die Heimstärke

Bei der Pokalpleite in Gladbach agierte der KSC zu Beginn jeder Halbzeit zu zaghaft und zu zögerlich in den Zweikämpfen. Zudem machte man sich das Leben durch ein ungenaues Passspiel schwer. Dem Pokalaus will man in der Fächerstadt aber nicht allzu lange nachtrauern. Am vergangenen Spieltag feierte Karlsruhe mit dem 4:1 in Fürth den ersten Auswärtssieg der Saison und konnte damit den Kontakt zur Tabellenspitze halten. Grundlage des Erfolgs war wieder einmal die enorme Effizienz der Mannschaft. So stehen die Badener auch auf Platz 4 bei der Shooting Accuracy (50,5%).

Zudem ist die Truppe von Coach Christian Eichner sehr heimstark und steht aktuell mit 12 Punkten (4S, 1N) auf Rang 3 der Heimtabelle. Auch in der Vorsaison hatte nur Kaiserslautern (32) mehr Heimpunkte geholt als der KSC (31). Der Verein spielt mit 18 Punkten nach zehn Spielen seine viertbeste Saison in der eingleisigen 2. Liga. Seit Anfang April 2025 verlor Karlsruhe gerade mal zwei von 17 Zweitliga-Spielen (9S, 6U). Das ist der Bestwert in der 2. Bundesliga. Bei einem Sieg gegen S04 würde man bis auf drei Punkte an die Schalker heranrücken.

Unter Coach Miron Muslic ist Schalke wieder zu einem echten Aufstiegskandidaten geworden. Bei den Knappen war die Handschrift des neuen Coaches schnell erkennbar. Die Mannschaft agiert in dieser Spielzeit mutig, aggressiv und intensiv. Innerhalb weniger Tage standen zuletzt zwei Duelle mit Darmstadt auf dem Programm. In der Liga hatte der Verein aus Gelsenkirchen daheim mit 1:0 gegen die Lilien gewonnen. Fünf Tage später setzte es in der zweiten Runde des DFB-Pokals aber eine klare 0:4-Pleite beim SVD. Dieses Mal konnte die Defensive von Königsblau, die viermal in den fünf Spielen zuvor zu null gespielt hatte und überhaupt nur fünf Gegentreffer in elf Pflichtspielen kassiert hatte, nicht überzeugen.

So setzte es die erste Niederlage seit dem 13. September. Trotzdem spielt Schalke mit 24 Punkten nach zehn Partien seine zweitbeste Saison in der 2. Liga. Damit hat die Mannschaft schon mehr Zähler gesammelt als in der gesamten Hinrunde (20) und Rückrunde (18) der Vorsaison. Vor allem feierte S04 zuletzt vier Zweitliga-Auswärtssiege in Serie und ist aktuell das beste Auswärtsteam der Liga. Diese Auswärtsstärke spielt für unseren Karlsruher SC Schalke 04 Tipp natürlich eine große Rolle. Auch hat Königsblau die wenigsten Schüsse zugelassen (94) und kann die meisten Weißen Westen (5) vorweisen. Das bedeutet die historisch beste Schalker Abwehr nach zehn Partien in der 2. Liga.

Karlsruher SC - Schalke 04 Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruher SC: 1:3 Gladbach (A), 4:1 Greuther Fürth (A), 2:3 Kaiserslautern (H), 3:3 Dresden (A), 1:0 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Schalke 04: 0:4 Darmstadt (A), 1:0 Darmstadt (H), 3:0 Hannover (A), 2:1 Bielefeld (A), 1:0 Greuther Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Karlsruher SC vs Schalke 04: 1:2 (A), 2:0 (H), 0:0 (A), 3:0 (H), 1:1 (H)

Diese Paarung wurde im deutschen Fußball bisher 55-mal ausgetragen. Davon entfallen 40 Kräftemessen auf die Bundesliga. Hier hat Schalke mit 15 Siegen zu neun Niederlagen (16U) die Nase vorne.

In der zweiten Liga sehen die Verhältnisse ganz anders aus. Im Februar 2025 feierte S04 mit dem 2:1-Heimerfolg im achten Anlauf den ersten Sieg gegen Karlsruhe. Zuvor hatte es aus Sicht der Badener vier Siege und drei Remis gegeben.

Bei der Karlsruher SC Schalke 04 Prognose müssen wir auch bedenken: In den vier Zweitliga-Heimspielen gegen Königsblau holte der KSC zehn Punkte und kassierte lediglich ein Gegentor. Seit 14 Jahren warten die Knappen auf einen Auswärtssieg in Karlsruhe.

Fabian Schleusener traf zuletzt in drei Zweitligaspielen in Serie und ist mit fünf Treffern bester Karlsruher Torschütze 2025/26. Auch im Pokal am Dienstag sorgte der KSC-Stürmer für den einzigen Treffer seiner Mannschaft gegen Gladbach.

Für den Karlsruher SC Schalke 04 Tipp “Schleusener trifft” zahlt uns NEO.bet eine Quote von 2,88. Für Neu- und Bestandskunden hat der Anbieter aktuell einen NEO.bet Promo Code parat.

So seht ihr Karlsruher SC - Schalke 04 im TV oder Stream:

01. November 2025, 13:00 Uhr, Wildparkstadion, Karlsruhe

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Fans der 2. Bundesliga werden bei Sky bestens versorgt. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele aus dem Unterhaus live: freitags um 18:30 Uhr, samstags um 13:00 Uhr und 20:30 Uhr sowie sonntags um 13:30 Uhr. So braucht ihr auch für die Partie zwischen dem KSC und S04 ein Abo bei Sky.

Karlsruher SC vs Schalke 04: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Karlsruher SC: Bernat - Kobald, Rapp, Beifus - Pinto Pedrosa, Herold - Egloff, Burnic, Wanitzek - P. Förster, Schleusener

Ersatzbank Karlsruher SC: Himmelmann (Tor), Geller, Fukuda, Laghrissi, Müller, Kritzer, Simic, Opitz, Scholl, Wäschenbach, Franke

Startelf Schalke 04: Karius - Ayhan, Katic, Kurucay - Gantenbein, El-Faouzi, Schallenberg, V. Becker - Bachmann, Karaman - Sylla

Ersatzbank Schalke 04: Heekeren, Donkor, Matriciani, Sanchez, Grüger, Porath, Younes, Zalazar, Remmert, Wallentowitz

Die Hausherren müssen definitiv auf Ben Farhat und Jung verzichten. Ob Lilian Egloff spielen kann, ist noch unklar. Bei den Gästen fallen Antwi-Adjei, Becker, Gomis, Höjlund, Kalas und Lasme aus. Die Karlsruher SC Schalke 04 Prognose müssen wir deswegen aber nicht anpassen.

Unser Karlsruher SC - Schalke 04 Tipp: Doppelte Chance x/2

Bei diesem Spiel sprechen sicher Dinge wie die Heimstärke oder der direkte Vergleich für die Hausherren. Trotzdem trauen wir den Gastgebern nicht mehr als einen Punkt zu. Das hat vor allem mit der guten Form in der Liga von Schalke zu tun.

Zudem ist S04 sehr auswärtsstark und wird eine Reaktion auf das schwache 0:4 im Pokal in Darmstadt zeigen. Auf der Gegenseite zeigt die Formkurve beim KSC in den letzten sechs Pflichtspielen mit drei Niederlagen und einem Remis nach unten.