Kiel - Bochum Tipp, Prognose, Quoten | 09.02.2025

SPORT1 Betting 08.02.2025 • 06:00 Uhr Kiel - Bochum Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer setzt sich im Abstiegskampf-Duell durch?

Unser Kiel - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.02.2025 lautet: Mehr Abstiegskampf geht nicht als in diesem Duell! Der Vorletzte empfängt den Letzten, deshalb ist vom Ergebnis her auch alles möglich. Im Wett Tipp heute gehen wir von angespannten Nerven und wenigen Toren aus.

Am 9. Februar 2025 um 15:30 Uhr erwartet uns ein packendes Duell in der Bundesliga, wenn Holstein Kiel auf VfL Bochum im Holstein Stadion trifft. Beide Teams befinden sich in einer prekären Lage am Tabellenende, mit Kiel auf Platz 17 und Bochum auf Platz 18.

Mit einer leicht besseren Form und Heimvorteil ist Holstein Kiel der Buchmacher-Favorit. Kiels Offensive hat in den letzten fünf Spielen durchschnittlich 2,40 Tore erzielt, während Bochum nur 0,80 Tore pro Spiel beisteuern konnte.

Die Kiel Bochum Prognose deutet auf weniger als 2,5 Tore hin, was angesichts der jüngsten Ergebnisse beider Teams und der angespannten Nerven im Abstiegskampf sinnvoll erscheint.

Daher lautet unser Kiel Bochum Wett Tipp heute: “Unter 2,5 Tore” zu einer Quote von 2,20 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Kiel vs Bochum auf “Unter 2,5 Tore”:

Beide Teams haben in letzter Zeit Schwierigkeiten, viele Tore zu erzielen.

Die letzten Begegnungen zwischen den beiden Teams waren oft torarm.

Die Buchmacher deuten im Kiel vs Bochum Tipp ebenfalls auf ein torarmes Spiel hin.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiel vs Bochum Quoten Analyse:

Für das bevorstehende Spiel zwischen Holstein Kiel und VfL Bochum am 9. Februar 2025 lautet unser Wett-Tipp: Unter 2,5 Tore. Diese Wette wurde ausgewählt, da beide Teams in den letzten Spielen Schwierigkeiten hatten, viele Tore zu erzielen. Holstein Kiel hat in den letzten fünf Spielen durchschnittlich 2,40 Tore pro Spiel geschossen, während Bochum nur 0,80 Tore pro Spiel erzielen konnte. Angesichts dieser Zahlen scheint es unwahrscheinlich, dass viele Tore fallen werden. Der 1x2-Markt ist komplett offen, was Kiel Bochum Quoten um 2,35 für den Heimsieg, unter anderem bei Wettanbietern ohne Steuer , beweisen.

Wie nahe die Werte beieinander liegen, zeigen jene für einen Auswärtssieg der Bochumer. Für den Auswärtssieg gibt es bei den Buchmachern Kiel gegen Bochum Wettquoten von rund 2,95, also nur knapp höher als jene für Kiel. Für ein Unentschieden pendeln sich die Werte in den Sportwetten Apps bei 3,55 ein.

Kiel - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 3:4 Bayern (A), 2:2 Wolfsburg (A), 1:3 Hoffenheim (H), 4:2 Dortmund (H), 2:3 Freiburg (A).

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:1 Freiburg (H), 0:3 Gladbach (A), 3:3 RB Leipzig (H), 1:0 St. Pauli (H), 0:2 Mainz (A).

Letzte 5 Spiele Kiel vs. Bochum: 2:2 (A), 1:2 (A), 3:1 (H), 1:2 (A), 2:1 (H).

Ein spannendes Spiel erwartet uns in der Kiel vs. Bochum Prognose, jedoch mit wenigen Toren. Davon gehen wir aus, da für beide Teams viel auf dem Spiel steht.