Kiel - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 04.10.2025

SPORT1 Betting 03.10.2025 • 18:00 Uhr Kiel - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bauen die Lilien ihren Vereinsrekord weiter aus?

Unser Kiel - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.10.2025 lautet: Auch die Störche bringen die Hessen nicht zu Fall. Immerhin schaffen sie es in unserem Wett Tipp heute aber auf die Anzeigetafel.

Am Samstag gastiert der aktuelle Spitzenreiter der 2. Bundesliga im Norden der Republik. In unserer Kiel Darmstadt Prognose rechnen wir den Lilien durchaus Chancen auf den nächsten Dreier aus. Jedenfalls fühlten sie sich in Auswärtsspielen bei den Störchen, aber auch überhaupt in den letzten Duellen mit der KSV in jüngerer Vergangenheit nicht unwohl.

Mit einer weißen Weste kamen die Gäste allerdings nur selten davon. Zudem will Holstein nach der Pleite am vergangenen Wochenende eine Reaktion zeigen. Nach alldem entscheiden wir uns für den Kiel Darmstadt Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,43 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Kiel vs Darmstadt auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Saisonübergreifend hat Kiel 3 der letzten 4 Heimspiele verloren (1S).

Darmstadt hat die letzten 3 Zweitliga-Partien allesamt für sich entschieden.

In 6 der letzten 7 Duelle zwischen diesen beiden Klubs gab es Tore auf beiden Seiten.

Kiel vs Darmstadt Quoten Analyse:

Die Sportwetten Anbieter erwarten ein Duell auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen bei den Gastgebern. Die Kiel Darmstadt Quoten bei den Siegwetten liegen jedenfalls nicht weit auseinander. Während man für einen Tipp auf die Störche Wettquoten bis 2,45 bekommt, belaufen sich die Quoten für Wetten auf die Gäste auf durchschnittliche Werte um 2,75.

Der Buchmacher Merkur Bets, der unter anderem für Kombiwetten noch steuerfreies Wetten erlaubt, ist dabei ein Ausreißer. Er wirft für einen Tipp auf die Lilien eine Quote von derzeit 3,03 auf den Markt. Selbst die nüchterne Wette auf die “Doppelte Chance X2” erreicht, anders als bei der Konkurrenz, noch einen guten Wert von 1,58.

Kiel vs Darmstadt Prognose: Lilien bleiben zumindest weiter unbesiegt

Nach zwei zu Null-Siegen in Folge auf Schalke (1:0) und gegen Karlsruhe (3:0) hat es die Kieler am vergangenen Wochenende mal wieder erwischt. Beim Tabellenzweiten aus Elversberg gab es eine knappe 0:1-Pleite. Es war am siebten Spieltag die bereits vierte Niederlage für die KSV.

Zwar konnte Holstein die anderen drei Zweitliga-Partien allesamt gewinnen. Dennoch bedeuten die neun Punkte nach sieben Spieltagen den geteilt drittschlechtesten Wert in der Kieler Zweitliga-Historie. Nun kommt der aktuelle Tabellenführer in das Holstein-Stadion und gegen Spitzenreiter der 2. Bundesliga hatten die Störche in ihren letzten Heimspielen nur wenig zu melden.

Vier ihrer letzten fünf Zweitliga-Heimpartien gegen Tabellenführer haben die Kieler verloren (1S) und die letzten drei von ihnen in Folge. Das erste dieser fünf Spiele gab es im April 2023 gegen den kommenden Gegner. Beim damaligen 0:3 kassierte die KSV ihre bis heute höchste Heimniederlage gegen einen Spitzenreiter der 2. Bundesliga.

Auch in dieser Spielzeit kassierten die Störche zu Hause schon zwei Pleiten. Bei den Schlappen gegen Aufsteiger Bielefeld (0:2) und Hannover (1:2) gab es zudem je zwei Gegentore. Erst im letzten Heimspiel gegen den KSC gab es den ersten Heimdreier. Saisonübergreifend hat Holstein nur zwei seiner letzten elf Liga-Heimspiele gewonnen (2U, 7N).

Kiel - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 0:1 Elversberg (A), 3:0 Karlsruhe (H), 1:0 Schalke (A), 1:1 St. Pauli (H), 1:2 Hannover (H)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 2:0 Dresden (H), 3:0 Düsseldorf (A), 2:1 Braunschweig (H), 1:3 Kaiserslautern (A), 0:0 Hertha (H)

Letzte 5 Spiele Kiel vs. Darmstadt: 2:1 (A), 0:3 (H), 1:1 (A), 1:3 (A), 1:1 (H)

Darmstadt steht dagegen nach sieben Spieltagen bei 16 Punkten. Das ist ein neuer Vereinsrekord. Nie zuvor hatten die Lilien nach den ersten sieben Zweitliga-Spielen einer Saison so viele Zähler. Allein neun Punkte holte der SVD an den letzten drei Spieltagen. Nur noch Paderborn konnte die letzten drei Partien im Unterhaus allesamt gewinnen.

Mit ihren 16 Punkten führen die Lilien das Tableau in der 2. Bundesliga an, allerdings nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber den punktgleichen Teams von Elversberg und Hannover. Alle drei Mannschaften kommen nach sieben absolvierten Begegnungen auf einen 5-1-1-Bilanz.

Während die Störche zuletzt Probleme in Heimspielen gegen Tabellenführer hatten, hatten die Hessen diese Probleme in Auswärtspartien bei Bundesliga-Absteigern. Die letzten vier Auswärtsbegegnungen bei abgestiegenen Teams hat der SVD alle verloren. In jedem der letzten 26 Duelle mit einem Absteiger kassierten die Lilien zudem mindestens ein Gegentor.

Nicht zuletzt deswegen erwarten wir in unserem Kiel Darmstadt Tipp abermals einen Gegentreffer für die Gäste. Das gilt unabhängig davon, dass die Hessen beim 2:0-Erfolg gegen Dresden am vergangenen Wochenende bereits zum vierten Mal in dieser Zweitliga-Saison eine weiße Weste wahren konnten - geteilter Liga-Höchstwert.

Der direkte Vergleich unterstreicht unsere Kiel Darmstadt Prognose, die mindestens einen Punkt für die Gäste vorsieht. Die haben zwar das letzte Duell im Januar 2024 verloren, allerdings war das seinerzeit nur ein Freundschaftsspiel. Im Liga-Betrieb sind die Lilien seit fünf direkten Aufeinandertreffen ungeschlagen (3S, 2U).

Kiel vs Darmstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kiel: Krumrey - Zec, Johansson, Komenda; Bernhardsson, Knudsen, Davidsen, Tolkin, Kapralik, Therkelsen; Skrzybski

Ersatzbank Kiel: Weiner, Ivezic, Nekic, Wagner, Rosenboom, Niehoff, Schwab, Müller, Harres

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Pfeiffer, Vukotic, Nürnberger; Klefisch, Akiyama, Richter, Corredor; Lidberg, Hornby

Ersatzbank Darmstadt: Brunst-Zöllner, Bialek, Klassen, Boetius, Holland, Lakenmacher, Papela, Marseiler, Maglica

Zu Hause haben die Störche in ihrer Historie überhaupt nur eines von acht Duellen mit den Hessen in allen Wettbewerben für sich entscheiden können. Zudem gab es im Jahr 2021 einen Heimsieg im DFB-Pokal, allerdings erst im Elfmeterschießen (ansonsten 3U, 3N). Von den letzten drei Gastspielen im Holstein-Stadion konnten die Lilien zwei für sich entscheiden (1U).

Das letzte Match dort gewannen sie mit 3:0. Zuvor gab es fünfmal in Folge Treffer auf beiden Seiten, wenn sich die beiden Teams im hohen Norden trafen. Auch in unserem Kiel Darmstadt Tipp für das kommende Duell erwarten wir Tore. Wer für seine Wette einen Bonus sucht, der wird in unserem Sportwetten Bonus Vergleich sicherlich fündig.

Unser Kiel - Darmstadt Tipp: “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”

Die aktuelle Form spricht klar für die Gäste, die ihre letzten drei Partien allesamt gewinnen konnten. Sie haben zudem auch eine sehr positive Bilanz aus den letzten direkten Duellen mit den Störchen, auch wenn man nicht vergessen darf, dass die letzten Pflichtspiel-Duelle fast zweieinhalb Jahre zurückliegen. Insofern gehen wir von mindestens einem Punkt der Hessen aus.

Da die letzten direkten Aufeinandertreffen in der Regel aber Tore auf beiden Seiten zum Vorschein brachten, die Kieler nach der Pleite am vergangenen Wochenende zu Hause eine Reaktion zeigen wollen sowie Darmstadt gegen Bundesliga-Absteiger scheinbar ohnehin nicht zu Null spielen kann, wird diese Auswärtsfahrt der Lilien alles andere als eine leichte. Mindestens einen Treffer sollte daher auch die KSV erzielen.