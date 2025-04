Kiel - Gladbach Tipp, Prognose, Quoten | 26.04.2025

SPORT1 Betting 25.04.2025 • 06:00 Uhr Kiel - Gladbach Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Attackieren die Fohlen noch einmal einen EC-Startplatz?

Unser Kiel - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.04.2025 lautet: Kiel braucht als Tabellen-Schlusslicht jeden Punkt, um die Hoffnung auf den Relegationsplatz zu wahren, während Gladbach noch in den Europapokal will. Im Wett Tipp heute fallen mindestens drei Tore.

Holstein Kiel empfängt Borussia Mönchengladbach im Holstein Stadion zu einem ungleichen Duell in der Bundesliga. Kiel, derzeit auf dem letzten Tabellenplatz mit 19 Punkten, kämpft verzweifelt ums Überleben in der Liga. Gladbach hingegen steht auf Platz 9 und hat mit 44 Punkten noch Chancen auf einen europäischen Platz. Das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem klaren 4:1-Sieg der Fohlen, was ihre Favoritenrolle in der Kiel Gladbach Prognose unterstreicht.

Erwartet wird ein offenes Spiel mit vielen Toren, da beide Teams unterschiedliche Ziele verfolgen. Wett-Tipper können von mindestens drei Toren ausgehen.

Daher lautet unser Kiel Gladbach Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,50 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Kiel vs Gladbach auf “Über 2,5 Tore”:

Gladbach gewann das letzte Aufeinandertreffen mit 4:1, was für unseren Kiel vs Gladbach Tipp mehr als nur reichen würde.

Gladbach will noch in den Europapokal, Kiel dem direkten Abstieg entrinnen.

Die Fohlen erzielten in den letzten 5 Spielen im Durchschnitt 1,8 Tore, Kiel kassierte im Schnitt 2,0 Treffer in diesem Zeitraum.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiel vs Gladbach Quoten Analyse:

In dieser Begegnung zwischen Holstein Kiel und Borussia Mönchengladbach tendieren wir zur Wette auf Über 2,5 Tore. Gladbach hat in der Vergangenheit seine Überlegenheit mit einem klaren 4:1-Sieg gegen Kiel unter Beweis gestellt. Zudem kämpfen beide Teams um unterschiedliche Ziele, was ein offenes und torreiches Spiel erwarten lässt. In den Sportwetten Apps werden die Gäste mit Kiel Gladbach Quoten von 2,20 favorisiert.

Sollte sich das Tabellen-Schlusslicht jedoch an heimischer Wirkungsstätte durchsetzen, dann könnt ihr Kiel vs. Gladbach Wettquoten in Höhe von rund 3,00 abstauben. Sollte es zu einer Punkteteilung kommen, dann stehen Werte von knapp 3,95 im Regal. Das klingt nach einem Fall für einen Sportwetten Bonus.

Kiel - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 1:1 RB Leipzig (A), 1:2 St. Pauli (H), 1:1 Mainz (A), 0:3 Werder Bremen (H), 1:3 Heidenheim (A).

Letzte 5 Spiele Gladbach: 2:3 Dortmund (A), 1:2 Freiburg (H), 1:1 St. Pauli (A), 1:0 RB Leipzig (H), 4:2 Werder Bremen (A).

Letzte Spiele Kiel vs. Gladbach: 1:4 (A).

Unser Kiel - Gladbach Tipp: Über 2,5 Tore

Ein offenes Spiel mit vielen Chancen ist in der Kiel gegen Gladbach Prognose vorprogrammiert, da Kiel verzweifelt Punkte braucht, während Gladbach in Richtung europäischer Plätze schielt. Deshalb sollte die Marke von mindestens drei Toren überschritten werden.