Kiel - St. Pauli Tipp, Prognose, Quoten | 12.04.2025

Unser Kiel - St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.04.2025 lautet: Kiel steckt nach wie vor ganz hinten drin und wartet auf einen Funken Hoffnung. Gegen den Tabellen-15. wäre eine Chance vorhanden. Im Wett Tipp heute treffen zumindest beide Mannschaften.

Am 12. April 2025 um 15:30 Uhr erwartet uns im Holstein Stadion ein spannendes Duell in der Bundesliga. Holstein Kiel, aktuell auf dem letzten Platz der Tabelle mit 18 Punkten, trifft auf St. Pauli, das sich auf Platz 15 mit 26 Punkten befindet. Während die Störche in der Kiel St. Pauli Prognose auf den Heimvorteil setzen, haben die Gäste laut den Buchmachern leicht die Nase vorne.