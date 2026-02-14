Kiel vs FC Schalke 04 Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 15.02.2026

SPORT1 Betting 14.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Kiel vs FC Schalke 04 Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Duell am 15.02.2026.

Etwas überraschend sicherte sich der FC Schalke 04 in der laufenden Zweitliga-Saison die Herbstmeisterschaft. Mit diesem Erfolg hatten der Verein und seine Fans dann endgültig Blut geleckt. So legten die Verantwortlichen mit Neuzugängen wie Edin Dzeko, Dejan Ljubicic, Adil Aouchiche und Moussa Ndiaye auch noch mal auf dem Transfermarkt nach.

Doch Königsblau ist aktuell der erste Herbstmeister seit St. Pauli 2021/22, der an den ersten vier Spieltagen der Rückrunde sieglos blieb. Diese Serie will S04 natürlich schleunigst beenden. Für Buchmacher sind die Knappen am Sonntag zu Gast in Kiel auch die leichten Favoriten.

Wir kommen bei unserer Kiel vs FC Schalke 04 Prognose zu einem ähnlichen Ergebnis wie die besten Sportwetten Anbieter. Für unseren Wett Tipp „Doppelte Chance x/2 & Über 0,5 Tore“ bietet uns Merkur Bets eine attraktive Quote von 1,51.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Kiel hatte Ende Januar ein blamables 1:2 daheim gegen Fürth hinnehmen müssen und war am vergangenen Wochenende eigentlich auf Wiedergutmachung aus. Doch im Gastspiel in Hannover war der BL-Absteiger vor allem in den ersten 30 Minuten des Spiels ziemlich desolat. Zu einer vogelwilden Defensive kam eine unterirdische Zweikampfquote von 38 Prozent. So setzte es am Ende eine verdiente 1:3-Pleite bei den Niedersachsen, mit der die KSV sogar noch gut bedient war.

Holstein spielt mit 24 Punkten nach 21 Partien seine schwächste Saison in der eingleisigen 2. Liga zu diesem Zeitpunkt. Aktuell stehen gerade mal sechs Siege auf dem Konto. Auch geben die Störche im Schnitt nur 3.8 Schüsse pro Spiel auf das gegnerische Tor ab, weniger sind es lediglich bei Fortuna Düsseldorf (3.7). Zudem haben nur drei Teams in dieser Spielzeit weniger Heimpunkte geholt. Die Truppe von Coach Marcel Rapp hat noch drei Punkte Polster auf den Relegationsrang 16.

Am vergangenen Spieltag gab Schalke in der heimischen Veltins-Arena einen 2:0-Vorsprung gegen Dresden noch aus der Hand. Am Ende stand ein 2:2 auf der Anzeigetafel. Damit musste S04 die Tabellenführung hergeben. Beim Herbstmeister ist der Druck nach der erfolgreichen Hinrunde extrem gewachsen. Der Plan A von Coach Miron Muslic funktioniert nicht mehr. So sind die Knappen seit fünf Spielen in Folge sieglos (3U, 2N). An den ersten 16 Spieltagen war Königsblau insgesamt nur vier Mal ohne Dreier vom Feld gegangen (12S, 1U, 3N).

Ein Problem ist vor allem die Defensive. In den vergangenen fünf Partien hat die Mannschaft aus Gelsenkirchen acht Gegentreffer kassiert, genau so viele wie in den ersten 16 Hinrundenpartien. Trotzdem lässt Schalke 2025/26 nur 3,0 gegnerische Schüsse aufs Tor pro Spiel zu, weniger als jeder andere Verein. Allerdings tut sich S04 gegen Absteiger aus der Bundesliga schwer. Königsblau verlor neun seiner letzten 10 BL2-Spiele gegen ehemalige Erstligisten.

Diese Paarung gab es im deutschen Fußball erst neunmal. Die Bilanz ist mit jeweils vier Siegen und einem Remis komplett ausgeglichen. In Liga 2 hat S04 drei der fünf Duelle gegen Kiel verloren (1U, 1N). Unter den Teams, gegen die Schalke mindestens drei Mal in der 2. Liga angetreten ist, haben die Knappen lediglich gegen Kaiserslautern eine höhere Niederlagenquote (67%). Die Störche haben die vergangenen drei Spiele gegen Königsblau zu null gewonnen und unter Marcel Rapp nie gegen S04 verloren.

Kiel vs FC Schalke 04: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Unsere Kiel vs FC Schalke 04 Prognosen berücksichtigen die schwache Form der Störche, die Abwehrprobleme von S04 und die Qualität der Gäste.

Doppelte Chance x/2 & Über 0,5 Tore ( Quote 1,51 bei Merkur Bets ): Sicher kann Kiel einen guten Vergleich gegen Schalke vorweisen. Doch für uns spielen die aktuellen Formkurven eine wichtigere Rolle. Und die Störche haben zuletzt zweimal in Folge gegen Fürth und Hannover wirklich enttäuscht. Schalke dagegen zeigte vor allem mit Edin Dzeko auf dem Feld viel Selbstbewusstsein und Torgefahr. Gegen Kiel kann der Bosnier sicher noch mehr als nur 70 Minuten mitwirken.

Aktuell fällt es schwer, auf die Störche zu setzen. Sicher fährt S04 auch nicht mit einem großen Momentum an die Förde. Doch für einen Punkt sollte es am Ende vor allem mit der Hilfe von Edin Dzeko reichen.