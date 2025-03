Köln - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 15.03.2025

SPORT1 Betting 14.03.2025 • 11:00 Uhr Köln - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kippt die Stimmung bei den Geißböcken?

Unser Köln - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.03.2025 lautet: Die Fans des Effzeh träumen weiter vom direkten Wiederaufstieg. Die gute Platzierung in der Tabelle gerät im Wett Tipp heute gegen die Lilien aber erneut in Gefahr.

Eigentlich müsste die Welt in Köln ganz in Ordnung sein, denn der Effzeh liegt in der 2. Bundesliga nach 25 von 34 Spieltagen mit Rang 2 voll im Soll. Der Blick auf die Tabelle überdeckt aber die zahlreichen gravierenden Probleme des Vereins, denn die Mannschaft spielt überhaupt nicht wie ein potenzieller Aufsteiger.

So sind auch die Quoten der Köln Darmstadt Prognose etwas vorsichtig. Uns geht es ähnlich. Wir haben ebenfalls Zweifel an den Hausherren und spielen mit einer Quote von 1,62 bei ODDSET den Köln Darmstadt Wett Tipp heute “Sieg Darmstadt HC +2 & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Köln vs Darmstadt auf “Sieg Darmstadt HC +2 & Unter 3,5 Tore”:

Köln hat in dieser Saison erst 4 Spiele mit mehr als einem Tor Unterschied gewonnen

Darmstadt konnte 3 der letzten 4 Duelle mit dem Effzeh für sich entscheiden

Die Geißböcke warten seit August 2016 auf einen Heimsieg gegen die Lilien

Köln vs Darmstadt Quoten Analyse:

Die BL2-Tabelle und der Heimvorteil sprechen am Samstag eigentlich klar für die Geißböcke. Der Effzeh hat elf Plätze und 13 Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner, doch der Unterschied fällt bei den Köln vs Darmstadt Quoten gar nicht so deutlich aus.

Ein Sieg der Gastgeber wird bei den besten Buchmachern, die auch den besten Sportwetten Bonus für euch parat haben, nur mit durchschnittlichen Quoten von 2,00 belohnt. Somit sind auch die Gäste aus Südhessen mit Köln gegen Darmstadt Wettquoten für einen Dreier zwischen 3,50 und 3,80 sicher nicht chancenlos.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Darmstadt Prognose: Kriegt der Effzeh endlich die Kurve?

Zu Gast bei Aufsteiger Ulm stand Köln am vergangenen Wochenende nach nur einem Punkt aus den vorangegangenen drei Spielen gehörig unter Druck, doch wieder einmal lief in einem Spiel der Kölner lange alles auf ein 0:0 hinaus. In der 86. Minute sorgte der Treffer von Effzeh-Stürmer Luca Waldschmidt doch noch für den knappen 1:0-Sieg. In dieser Saison hat der Absteiger überhaupt erst vier Spiele mit mehr als einem Tor Unterschied gewonnen. Im Unterhaus ist der Verein nur noch ein 1:0 vom bestehenden Rekord entfernt, den Nürnberg in der Spielzeit 1997/98 mit neun denkbar knappen Siegen in Folge aufgestellt hat.

Zu oft spielt sich die Mannschaft von Coach Gerhard Struber zu wenige Chancen heraus und lässt den Gegner so immer im Spiel. Der Trainer hatte seine Abwehr vor der Partie gegen die Spatzen wieder auf Viererkette umgestellt. Daheim blieb Köln in seinen letzten acht Pflicht-Heimspielen ungeschlagen (6S, 2U). Zudem haben die Geißböcke am wenigsten Schüsse zugelassen (262) und am meisten Weiße Westen (10) gesammelt. Außerdem findet man den Effzeh auf Platz 3 bei den Expected Goals (44,5) und auf Rang 2 bei den Expected-Goals-Against (28,1).

Darmstadt muss nach 25 Spieltagen immer noch auf die Gefahrenzone schielen (8 Punkte Polster). Die Lilien gewannen zwar zwei ihrer letzten drei Zweitliga-Spiele (1N) und holten dabei genauso viele Zähler wie aus den vorherigen neun Partien im Unterhaus zusammen (6), trotzdem steht der SVD in der Rückrunden-Tabelle lediglich auf Rang 14 (2S, 1U). Zu diesem Zeitpunkt einer zweiten Saisonhälfte hatte der Verein nur 1989/90 (6) in der eingleisigen Liga weniger Punkte auf dem Konto als in der aktuellen Spielzeit. Trainer Florian Kohfeldt kann sich aktuell immerhin auf seine Offensive verlassen.

Das Trio aus Fraser Hornby, Isac Lidberg und Killian Corredor sorgt für viel Torgefahr. In der Fremde haben die Hessen aber Probleme. Darmstadt wartet seit sieben Pflicht-Auswärtsspielen auf einen Sieg (2U, 5N) und seit 17 Spielen auf eine Weiße Weste. Insgesamt spielt im Unterhaus niemand so selten zu Null wie die Lilien (3 Mal). Die letzten drei BL2-Gastspiele gingen alle verloren. Zudem ging der SVD auch in den letzten drei BL2-Auswärtsspielen in Serie bei Absteigern als Verlierer vom Feld. Trotzdem trauen wir den Gästen in unserem Köln Darmstadt Tipp ein knappes Ergebnis zu.

Köln - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 1:0 Ulm (A), 0:1 Karlsruher SC (A), 1:1 Düsseldorf (H), 0:3 Magdeburg (A), 1:0 Schalke (H)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 3:0 Karlsruher SC (H), 1:4 Magdeburg (A), 2:0 Schalke (H), 0:1 Braunschweig (A), 0:3 Elversberg (H)

Letzte 5 Spiele Köln vs Darmstadt: 1:5 (A), 0:2 (H), 1:0 (A), 1:2 (H), 3:0 (A)

Lange Zeit hatte Köln im Profi-Fußball kein einziges Heimspiel (5S, 1U) bzw. Pflichtspiel gegen Darmstadt verloren (9S, 2U), doch inzwischen sind die Lilien kein Lieblingsgegner der Geißböcke mehr.

Der Effzeh hat drei seiner letzten vier Pflichtspiele gegen die Hessen verloren (1S), darunter auch die letzten beiden Heimspiele. Im Hinspiel der laufenden Saison setzte es am Böllenfalltor sogar ein klares 1:5.

Der Verein aus der Domstadt feierte seine letzten drei Siege gegen den SVD alle auswärts. Der letzte Heimerfolg gegen die Darmstädter datiert vom August 2016. Das müssen wir bei unserer Köln Darmstadt Prognose natürlich bedenken.

Killian Corredor und Isac Lidberg waren an acht der letzten zehn Zweitliga-Tore der Lilien direkt beteiligt. Auch am vergangenen Spieltag sammelten beide Angreifer jeweils zwei Scorerpunkte, durch einen Treffer und eine Vorlage.

So seht ihr Köln - Darmstadt im TV oder Stream:

15. März 2025, 20:30 Uhr, Rhein-Energie-Stadion, Köln

Übertragung TV: Sky, Sport1

Übertragung Stream: Sky Go, Sport1.de

Die Fußball-Fans werden beim Samstagabend-Spiel in der 2. Bundesliga immer besonders verwöhnt, denn die Partie ist sowohl beim Bezahlsender Sky als auch im Free-TV bei Sport1 zu sehen. Das gilt natürlich auch für das Duell zwischen Köln und Darmstadt.

Der Anpfiff im Rhein-Energie-Stadion von Köln erfolgt am Samstagabend um 20:30 Uhr.

Köln vs Darmstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Schwäbe - Gazibegovic, Hübers, Heintz, Pacarada - Huseinbasic, Martel - Thielmann, Waldschmidt, Kainz - S. Tigges

Ersatzbank Köln: Racioppi, Finkgräfe, Schmied, Telle, Ljubicic, Obuz, Olesen, Lemperle, Rondic

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Riedel, Vukotic, Guille Bueno - A. Müller, Papela - Boetius, Corredor - Hornby, Lidberg

Ersatzbank Darmstadt: Brunst (Tor), Arnold, Dreskovic, Marseiler, Thiede, Maglica, Kempe, Lakenmacher

Beide Trainer müssen auf einige Spieler verzichten. Vor allem bei den Hausherren ist die Ausfall-Liste lang, was natürlich auch Auswirkungen auf die Köln Darmstadt Prognose hat.

So gehen die Hausherren ohne Spieler wie Christensen, Downs, Kilian, Maina, Pauli und Uth ins Spiel. Auch die Gäste können Profis wie Bader, Förster, Holland, Klefisch, Nürnberger, Will und Zimmermann nicht einsetzen.

Unser Köln - Darmstadt Tipp: Sieg Darmstadt HC +2 & Unter 3,5 Tore

Natürlich lassen sich auch viele Gründe für die Hausherren und gegen die Gäste sammeln. Trauen wir den Hausherren mit ihrem Spielglück und ihrer guten Defensive einen Sieg zu? Durchaus!

Mehr als einen knappen Heimsieg mit einem Tor Unterschied können wir uns nicht vorstellen. Da der direkte Vergleich bei dieser Paarung in der jüngsten Vergangenheit für die Lilien spricht, spielen wir eine Handicapwette auf Darmstadt. Die Hessen bringen in einem Spiel, in dem nicht mehr als drei Treffer fallen, einen virtuellen Vorsprung von zwei Toren über die Runden.