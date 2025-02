Köln – Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 23.02.2025

SPORT1 Betting 21.02.2025 • 23:00 Uhr Köln – Düsseldorf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Zeigen die Kölner eine Reaktion?

Unser Köln – Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 23.02.2025 lautet: Der Effzeh ist im rheinischen Derby auf Wiedergutmachung aus und darf im Wett Tipp heute auf einen oder drei Punkte hoffen.

Am vergangenen Spieltag konnte der 1. FC Köln trotz einer Niederlage die Tabellenführung in der 2. Bundesliga verteidigen, doch nach den Ergebnissen des 22. Spieltags ist die gesamte Spitze im Unterhaus noch enger zusammengerückt. Zwischen Platz 1 und 6 liegen gerade einmal drei Punkte.

Die Geißböcke wollen in unserer Köln Düsseldorf Prognose für Wiedergutmachung sorgen. Im Falle einer Niederlage im rheinischen Derby müsste man die Fortuna aber vorbeiziehen lassen. So weit muss es aber nicht kommen, denn wir spielen mit einer Quote von 1,52 bei Winamax den Köln Düsseldorf Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Köln vs Düsseldorf auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Köln ist seit 5 BL2-Heimspielen ungeschlagen

In 38 Gastspielen beim Effzeh konnte die Fortuna nur 4 Mal gewinnen

Düsseldorf konnte gerade mal eines der vergangenen 5 Gastspiele im Unterhaus für sich entscheiden

Köln vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Die Köln vs Düsseldorf Quoten schlagen sich recht deutlich auf die Seite der Gastgeber. Dabei konnte der Effzeh nur sechs von elf Heimspielen in dieser Saison für sich entscheiden (2U, 3N) und hat in der Tabelle gerade mal drei Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner.

Für einen Dreier der Heimmannschaft gibt es aber durchschnittliche Köln vs Düsseldorf Wettquoten von 1,88. Auf der Gegenseite warten für einen Sieg der Gäste Quoten zwischen 3,80 und 4,00 auf euch.

Köln vs Düsseldorf Prognose: Kann der Effzeh mehr Druck entwickeln?

Zu Gast beim schwächsten BL2-Heimteam, das seit knapp einem Jahr auf einen Heim-Dreier wartet, rechnete sich Tabellenführer Köln am vergangenen Spieltag natürlich etwas aus. Lange Zeit sah es zwischen Magdeburg und dem Effzeh nach einem klassischen 0:0 aus, doch ab der 73. Minute bestrafte der FCM eiskalt die Defizite der Geißböcke und ging mit einem 3:0-Sieg vom Feld. Wieder einmal ließen die Männer von Coach Gerhard Struber im Spiel nach vorne Kreativität, Geschwindigkeit und Mut vermissen. Zudem gerät die Mannschaft mit jedem Spielerwechsel immer mehr ins Schwanken, denn der Trainer kann von der Bank so gut wie keine Impulse setzen.

Das letzte Joker-Tor des Bundesliga-Absteigers fiel Ende November. Grundsätzlich ist die Offensive ein Problem. Bei einem Expected-Goals-Wert von 40,9 (Platz 2) liegt Köln im Ligavergleich mit 36 Treffern nur auf Rang 10. Die sechs kassierten Niederlagen sind auch der Höchstwert unter den Top 6 der BL2-Tabelle, doch die Domstädter gewannen in dieser Spielzeit schon sieben Mal mit 1:0 und blieben neun Mal ohne Gegentor. Daheim ist der Effzeh seit fünf Liga-Spielen ohne Niederlage (4S, 1U). Ihr sucht für euren Köln Düsseldorf Tipp einen Buchmacher, der euch Sportwetten mit PayPal ermöglicht? Die aktuelle Übersicht findet ihr natürlich bei uns.

Die Fortuna war gut in die Saison 2024/25 gestartet und durfte vom Aufstieg träumen. Dann war Düsseldorf in eine Negativspirale geraten und bis zum 14. Spieltag auf Rang 8 der Tabelle abgerutscht. Inzwischen hat sich die Mannschaft aber wieder gefangen. An den letzten neun Spieltagen setzte es nur noch eine Niederlage (4S, 4U). In der aktuellen Phase ist der Truppe von Trainer Daniel Thioune auch das Spielglück hold. Am Samstagabend feierte F95 ein 2:1 daheim gegen die Hertha.

Dabei hatten die Hausherren beim Ballbesitz (43 Prozent) und den Gesamtschüssen (9:21) deutlich zurück gelegen. Mit diesem glücklichen Sieg konnte Düsseldorf den Abstand nach oben verkürzen. Im Gegensatz zu Köln kann sich die Fortuna auf ihre Joker verlassen und steht schon bei elf Treffern durch Einwechselspieler. Mit 37 Punkten nach 22 Partien spielt der Verein seine beste Saison in der 2. Liga seit 2017/18. Im Kalenderjahr 2025 sind die Fortunen noch ungeschlagen (3S, 2U).

Köln – Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 0:3 Magdeburg (A), 1:0 Schalke (H), 2:3 Bayer Leverkusen (A), 2:1 Braunschweig (A), 1:0 Elversberg (H)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:1 Hertha (H), 1:1 Hannover (A), 3:2 Ulm (H), 3:2 Karlsruher SC (A), 2:2 Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Köln vs Düsseldorf: 2:2 (A), 2:2 (H), 0:2 (A), 3:2 (A), 1:1 (H)

Das Derby zwischen dem Effzeh und der Fortuna wurde schon 81 Mal ausgetragen. Die meisten Duelle gab es in der Bundesliga (46) und in der Oberliga (24). Die Kölner haben in der Gesamtbilanz mit 42 Siegen zu 18 Niederlagen (21U) klar die Nase vorne. In der Domstadt konnte F95 in 38 Versuchen auch nur viermal gewinnen (10U, 24N).

Bei unserer Köln Düsseldorf Prognose interessiert uns vor allem der Blick auf die jüngsten Duelle. Seit 2013 gab es aber lediglich fünf Vergleiche. Das Hinspiel in dieser Saison endete mit einem 2:2. Dabei hatten die Geißböcke zweimal geführt, mussten aber in der fünften Minute der Nachspielzeit den Treffer zum Endstand hinnehmen.

In den vergangenen sechs Derbys hätte der Tipp „Beide Teams treffen” fünfmal Erfolg gehabt. Auch dieses Mal rechnen wir bei unserem Köln Düsseldorf Tipp nicht mit Weißen Westen. In der Interwetten App bekommt ihr für Treffer auf beiden Seiten eine Quote von 1,60.

Köln vs Düsseldorf: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Schwäbe – Hübers, Schmied, Heintz – Thielmann, Olesen, Pacarada, Ljubicic, Kainz – Downs, Maina

Ersatzbank Köln: Racioppi (Tor), Sponsel, Huseinbasic, Obuz, S. Tigges, Finkgräfe, Gazibegovic, Waldschmidt, Rondic, Telle

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier – Lunddal, Oberdorf, Siebert, Heyer – Haag, Johannesson, Kwarteng – Niemiec, Kownacki, van Brederode

Ersatzbank Düsseldorf: Schock (Tor), Hoffmann, Affo, Schmidt, Appelkamp, Pejcinovic, Gavory, Vermeij, Zimmermann

Den Hausherren fehlen am Sonntag Spieler wie Kilian, Pauli, Christensen, Martel, Lemperle und Uth.

Dabei handelt es sich schon um einige wichtige Spieler, die bei der Köln Düsseldorf Prognose eine Rolle spielen könnten. Die Gäste müssen auf Kwasigroch, Sobottka und Jastrzembski verzichten.

Unser Köln – Düsseldorf Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Die Formkurve spricht auf den ersten Blick für die Gäste. Zudem stehen die Fortunen in der Auswärtstabelle auf einem hervorragenden zweiten Platz (6S, 3U, 1N). Trotzdem trauen wir den Gästen im Derby nicht mehr als einen Punkt zu.

Das hat einerseits damit zu tun, dass die Düsseldorfer in den vergangenen Wochen zwar einige Punkte gesammelt haben, dabei aber nur selten wirklich überzeugen konnten. Auf der Gegenseite werden die Kölner eine Reaktion auf die Niederlage in Magdeburg zeigen. Zudem sprechen der direkte Vergleich und die jüngsten Ergebnisse in Köln-Müngersdorf für die Hausherren.