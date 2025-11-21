Köln - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 22.11.2025

SPORT1 Betting 21.11.2025 • 18:00 Uhr Köln - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Besteht die Eintracht beim Angstgegner?

Unser Köln - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.11.2025 lautet: Die Adler aus Hessen nehmen etwas Zählbares mit. Ohne Gegentor werden sie in unserem Wett Tipp heute aber nicht bleiben.

Das Samstagabend-Topspiel des 11. Spieltags der Bundesliga steigt dieses Mal im RheinEnergieSTADION. In unserer Köln Frankfurt Prognose zu diesem Match blicken wir unter anderem auf die letzten Partien der beiden Kontrahenten, aus denen sich kein klarer Favorit für das direkte Duell ableiten lässt.

Wir trauen der Eintracht aber mindestens einen Punkt zu, wobei sie mit einer Weißen Weste wohl nicht zurück nach Hause fahren wird. Dafür ist der Effzeh vor allem zu Hause zu treffsicher. Wir entscheiden uns letztlich für den Köln Frankfurt Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,95 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Köln vs Frankfurt auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Köln hat nur eines der letzten 4 Pflichtspiele zu Hause gewonnen (1U, 2N).

Frankfurt steht in dieser Bundesliga-Saison bei erst einer Auswärtsniederlage (2S, 2U).

In allen bisherigen 5 Heimpartien des Effzeh in dieser Spielzeit trafen beiden Teams.

Köln vs Frankfurt Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen diese Begegnung nicht ganz so ausgeglichen wie wir, allerdings gibt es auch für sie in diesem Match keinen klaren Favoriten. Die Köln Frankfurt Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen im Durchschnitt bei 3,00. Wer auf einen Sieg der Eintracht setzt, darf hingegen aktuell mit Höchstquoten bis 2,25 rechnen.

Ein Unentschieden ist hier sicherlich kein unwahrscheinlicher Spielausgang und wer sich eine Gratiswette sichert, der könnte diese Option zu Quoten um 3,80 durchaus wagen. Dass die Köln Frankfurt Wettquoten für den Tipp darauf, dass beide Teams treffen, für sich allein betrachtet unter der Marke von 1,45 liegen, zeigt, dass auch die Bookies hier von Toren für beide Klubs ausgehen.

Köln vs Frankfurt Prognose: Hohe Remisgefahr

Der 1. FC Köln hatte sich mit einer 1:3-Schlappe im Rheinderby bei Gladbach in die Länderspielpause verabschiedet. Für den Effzeh war das die dritte Niederlage in den letzten vier Pflichtspielen (1S). Weiter zurückblickend konnte er nur zwei seiner letzten neun Partien in allen Wettbewerben für sich entscheiden (2U, 5N).

Nun dürfen die Kölner mal wieder an einem Samstagabend ran, wobei “müssen” da fast schon der passendere Ausdruck wäre. Denn im bisherigen Saisonverlauf absolvierten sie schon dreimal das Topspiel am Samstag um 18:30 Uhr und haben alle drei Partien verloren. Überhaupt haben sie nur eines der letzten zehn BL-Spiele am Samstagabend gewonnen (2U, 7N).

Aber: Der einzige Erfolg in diesen letzten zehn Topspielen am Samstag um 18:30 Uhr war gegen den kommenden Gegner. Das macht für das kommende Heimspiel Mut und zu Hause stehen die Geißböcke in vier BL-Partien in dieser Saison bei schon zehn Toren. Zuletzt hatten sie in der Spielzeit 1982/83 mehr Treffer (11) nach vier Heimspielen.

Saison- und wettbewerbsübergreifend hat der Effzeh in nur einer seiner letzten 26 Partien auf heimischem Rasen kein eigenes Tor erzielt. Nicht zuletzt deswegen gehen wir in unserer Köln Frankfurt Prognose abermals von einem Treffer der Gastgeber aus.

Köln - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 1:3 Gladbach (A), 4:1 HSV (H), 1:4 Bayern (H), 0:1 Dortmund (A), 1:1 Augsburg (H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:0 Mainz (H), 0:0 Neapel (A), 1:1 Heidenheim (A), 1:1, 1:1 n.V., 2:4 Dortmund i.E. (H), 2:0 St. Pauli (H)

Letzte 5 Spiele Köln vs. Frankfurt: 2:0 (H), 1:1 (A), 3:0 (H), 1:1 (A), 1:0 (H)

Die Eintracht konnte am vergangenen Bundesliga-Spieltag im Rhein-Main-Derby den FSV Mainz mit 1:0 schlagen und blieb damit nach dem torlosen Remis in der Champions League in Neapel zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor. Interessant: In den ersten 14 Pflichtspielen der Saison kam die SGE insgesamt auch nur auf zwei Weiße Westen.

Allgemein ist bei den Hessen eine deutliche Steigerung in der Defensive auszumachen. In den letzten fünf Pflichtspielen kassierten sie nur zwei Gegentore in der regulären Spielzeit. In den sechs Pflichtspielen davor hatte es noch satte 23 Gegentreffer und damit fast vier Gegentore pro Partie gegeben.

Selbst langte die Eintracht aber auch ordentlich zu und bewies auch in der Fremde ihre Torgefährlichkeit. In der Bundesliga kommt sie in fünf Auswärtsspielen auf 13 Tore. Nur die Bayern haben in der Fremde öfter getroffen. Der FCB ist auch die einzige Mannschaft in den fünf großen Ligen Europas, die im Schnitt mehr Tore pro Auswärtspartie erzielt hat (3,0) als die Hessen (2,6).

Insofern sind wir sehr zuversichtlich, dass die Gäste mindestens einen Treffer zu unserem Köln Frankfurt Tipp beisteuern.

Der direkte Vergleich spricht in der Köln Frankfurt Prognose eigentlich für die Gastgeber. Der Effzeh hat nur eines der letzten zehn direkten Aufeinandertreffen in der Bundesliga verloren. Aber: Mit fünf endete die Hälfte dieser letzten zehn Begegnungen zwischen diesen beiden Klubs im Oberhaus mit einem Remis (4 Köln-Siege).

Köln vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Schwäbe - Schmied, Martel, Özkacar; Sebulonsen, Johannesson, Huseinbasic, Lund, Thielmann, Kaminski; Ache

Ersatzbank Köln: Zieler, Gazibegovic, Heintz, van den Berg, El Mala, Kainz, Krauß, Maina, Waldschmidt

Startelf Frankfurt: Zetterer - Kristensen, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Chaibi, Doan, Götze, Knauff; Burkardt

Ersatzbank Frankfurt: Kaua Santos, Amenda, Buta, Chandler, Collins, Bahoya, Dahoud, Batshuayi, Wahi

Zuletzt blieben die Geißböcke sechsmal in Folge gegen die SGE ungeschlagen (3S, 3U). Zu Hause haben sie sogar nur eines der letzten 20 Duelle mit dem kommenden Gegner in allen Wettbewerben verloren (14S, 5U). Die letzten drei Heimbegegnungen mit den Hessen gewannen sie jeweils ohne ein Gegentor.

Dass wir uns in unserem Köln Frankfurt Tipp dennoch pro Gäste positionieren, liegt daran, dass diese zuletzt den besseren Gesamteindruck hinterlassen haben. Außerdem haben sie keines ihrer letzten 15 Bundesligaspiele gegen einen Aufsteiger verloren (11S, 4U). Das ist laufender Vereinsrekord und die aktuell drittlängste solche Serie unter allen Bundesligisten.

Unser Köln - Frankfurt Tipp: “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”

Sicherlich gibt es auch einige Argumente, die in diesem Spiel für die Gastgeber sprechen. Der direkte Vergleich ist einer davon. Allerdings hat die Eintracht keines der letzten fünf Pflichtspiele in der regulären Spielzeit verloren, während Köln nur eines der letzten fünf Pflichtspiele gewinnen konnte. Saisonübergreifend mussten sich die Hessen nur einmal in den letzten acht Bundesliga-Auswärtspartien geschlagen geben (3S, 4U). Die Gäste haben zudem einen starken Lauf gegen Aufsteiger, weswegen wir ihnen in Summe den Sieg dann doch eher zutrauen als den Geißböcken. Eine Absicherung über die Doppelte Chance ist hier aber geboten.

Um die Quote etwas in die Höhe zu treiben, empfiehlt sich die Kombi mit einer Torwette. In allen bisherigen fünf Heimspielen Kölns in dieser Saison gab es Treffer auf beiden Seiten. Der Effzeh hat überhaupt nur einmal in seinen letzten 26 Heimpartien nicht getroffen, während Frankfurt die zweitbeste Offensive der Bundesliga und auf den Toreschnitt bezogen sogar den zweitbesten Angriff in den fünf großen Ligen Europas stellt.

Unser Köln Frankfurt Sportwetten Tipp lautet: “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” mit einer Wettquote bei Interwetten von 1,95.