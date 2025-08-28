Köln - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 31.08.2025

SPORT1 Betting 28.08.2025 • 18:00 Uhr Köln - Freiburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann der Sportclub den Fehlstart vermeiden?

Unser Köln - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 31.08.2025 lautet: Nach der Auftaktpleite daheim gegen Augsburg sind die Breisgauer auf Wiedergutmachung aus. Im Wett Tipp heute trauen wir dem SCF beim EffZeh auf jeden Fall etwas Zählbares zu.

Als erster Aufsteiger seit Hannover 96 in der Spielzeit 2017/18 feierte der 1. FC Köln am vergangenen Wochenende zum Auftakt einer Bundesliga-Saison einen Sieg. Die Geißböcke gewannen mit 1:0 in Mainz. Auch damals hatten die 96er mit dem gleichen Ergebnis bei den Nullfünfern gesiegt.

Nun möchte der EffZeh erstmals seit 20 Jahren mit zwei Siegen starten. Doch der Gegner aus dem Breisgau will mit aller Kraft den Fehlstart mit zwei Pleiten in Serie verhindern. Die Quoten der Köln Freiburg Prognose schlagen sich etwas mehr auf die Seite der Hausherren. Wir kommen zu einem etwas anderen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Interwetten den Köln Freiburg Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2”.

Darum tippen wir bei Köln vs Freiburg auf “Doppelte Chance x/2”:

Freiburg ist gegen den EffZeh seit vier Duellen ungeschlagen und ohne Gegentor

Der SCF ist auswärts seit sieben Spielen ohne Niederlage

Nur in drei seiner 25 Bundesliga-Spielzeiten startete der Sportclub mit zwei Pleiten in eine Saison

Köln vs Freiburg Quoten Analyse:

Der Aufsteiger empfängt den Europa-League-Teilnehmer. Bei diesem auf den ersten Blick ungleichen Duell schicken die Köln vs Freiburg Wettquoten die Hausherren etwas überraschend als leichte Favoriten in den Ring.

So gibt es für einen Dreier der Gastgeber bei den besten Buchmachern eine Höchstquote von 2,60. Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Breisgauer Köln gegen Freiburg Quoten zwischen 2,75 und 2,80 auf euch.

Köln vs Freiburg Prognose: Sorgt der EffZeh für die nächste Überraschung?

Der Kaderumbau und die offene Art des neuen Coaches Lukas Kwasniok haben im Rheinland eine gewisse Euphorie ausgelöst. Und der Saisonstart ist in der Domstadt auch durchaus gelungen. Im Pokal hatten sich die Geißböcke mit 2:1 gegen Jahn Regensburg durchgesetzt. Zudem gewann der EffZeh in der Bundesliga zum Auftakt mit 1:0 beim Europapokal-Teilnehmer Mainz. Gegen die Nullfünfer beschränkten sich die Geißböcke lange auf die Abwehrarbeit und wollten vor allem keine Fehler machen.

Erst nach einem Platzverweis für die Hausherren wurde der Aufsteiger etwas mutiger. Der Dreier kam dann in der 90. Minute durch einen Lucky Punch zustande. Saisonübergreifend hat Köln die letzten vier Pflichtspiele gewonnen. Doch die Mannschaft hat spielerisch auch noch viel Luft nach oben, was wir im Köln Freiburg Tipp berücksichtigen müssen. Schon gegen den Zweitliga-Absteiger Regensburg tat sich der EffZeh schwer. Und auch gegen Mainz war das Offensivspiel über weite Strecken recht harmlos. Dafür überzeugten die Geißböcke durch ihre mentale Stärke.

Normalerweise kommt der SC Freiburg immer gut aus den Startlöchern. Im Pokal hatten sich die Breisgauer auch mit 2:0 beim Regionalligisten Sportfreunde Lotte durchgesetzt. Doch zum Auftakt kassierte der SCF am vergangenen Wochenende ein bitteres 1:3 daheim gegen Augsburg und startete somit erstmals seit sieben Jahren mit einer Niederlage in eine Bundesliga-Saison. Dabei wiesen die Männer von Coach Julian Schuster am 1. Spieltag den höchsten xGoals-Wert (3,0) aller 18 Teams auf und hatten mit 10:4 klares Chancenplus. Doch die Hausherren ließen zu viele Möglichkeiten liegen.

Hier wurde deutlich, dass Unterschiedsspieler Ritsu Doan, der im Sommer nach Frankfurt gewechselt war, noch nicht ersetzt werden kann. Und der FCA nutzte mit einem gnadenlosen Konterspiel die Fehler der Badener eiskalt aus. Nun sind die Freiburger auf Wiedergutmachung aus. Zuletzt fühlten sich die Breisgauer auswärts auch wohler. Während man saisonübergreifend gerade mal eines der vergangenen sieben Bundesliga-Heimspiele für sich entscheiden konnte, ist der SCF auswärts seit sieben Partien ungeschlagen. Vier Auswärtssiege am Stück sind dem Verein in der Bundesliga aber noch nie gelungen. Immerhin konnte Grifo, der seine jüngsten sechs Elfmeter alle verschossen hatte, gegen Augsburg mal wieder einen Elfer verwandeln.

Köln - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 1:0 Mainz (A), 2:1 Regensburg (A), 4:0 Atalanta (H), 7:0 Siegburger SV (A), 3:1 Leicester (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:3 Augsburg (H), 2:0 SF Lotte (A), 1:3 Frankfurt (H), 2:1 Holstein Kiel (A), 2:2 Leverkusen (H)

Letzte 5 Spiele Köln vs Freiburg: 0:0 (H), 0:2 (A), 0:1 (H), 0:2 (A), 1:0 (H)

Diese Paarung wurde im deutschen Fußball schon 46-mal ausgetragen. Die Breisgauer haben in der Bilanz mit 22 Siegen zu 15 Pleiten (9U) die Nase vorne. In Köln spricht die Statistik aber für den Effzeh.

Hier stehen in 23 Vergleichen 12 Heimerfolge und sieben Siege für das Auswärtsteam (4U) zu Buche. Freiburg ist gegen Köln seit vier Spielen ohne Gegentor (drei Siege, ein 0:0). Diese Serie unterstreicht unsere Köln Freiburg Prognose.

Bleibt der SCF erneut ohne Gegentor gegen die Geißböcke? Die Chancen dafür stehen gar nicht schlecht. Und für den Köln Freiburg Tipp “Weiße Weste Freiburg” gibt es bei Bet365 eine Quote von 3,40.

Köln vs Freiburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Schwäbe - Schmied, Hübers, Krauß - Sebulonsen, Johannesson, Martel, Lund, Thielmann, Kaminski - Bülter

Ersatzbank Köln: Zieler (Tor), Gazibegovic, van den Berg, Huseinbasic, El Mala, Ache, Özkacar, Waldschmidt, Kainz

Startelf Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Manzambi, Dinkci, Y. Suzuki, Grifo - Höler

Ersatzbank Freiburg: F. Müller (Tor), A. Jung, Ogbus, Höfler, Adamu, Irie, Röhl, Makengo, Scherhant, Matanovic, Osterhage

Köln-Coach Kwasniok kann personell fast aus dem Vollen schöpfen. Nur Ragnar Ache steht nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung gegen Mainz auf der Kippe. Bei Freiburg verpassen Rosenfelder, Treu und Kyereh die Partie. Die Neuzugänge Matanovic und Osterhage könnten rechtzeitig fit werden. Aufgrund der Personalsituation müssen wir unsere Köln Freiburg Prognose aber nicht anpassen.

Unser Köln - Freiburg Tipp: Doppelte Chance x/2

Nur in drei seiner 25 Bundesliga-Spielzeiten startete der Sportclub mit zwei Niederlagen. Das war zuletzt 2018/19 der Fall. Und auch dieses Mal holt der SCF spätestens am 2. Spieltag zumindest einen Punkt.

Denn während Freiburg eine unglückliche Niederlage gegen Augsburg hinnehmen musste, feierte der EffZeh einen glücklichen Dreier gegen Mainz. Bei der bevorstehenden Paarung spricht zudem der jüngste direkte Vergleich für die Gäste.