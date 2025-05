Köln - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2025

SPORT1 Betting 17.05.2025 • 06:00 Uhr Köln - Kaiserslautern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Macht der EffZeh den Wiederaufstieg klar?

Unser Köln - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.05.2025 lautet: Im Saisonfinale brauchen die Geißböcke noch mindestens einen Punkt. Im Wett Tipp heute gegen die Roten Teufel ist am Ende sogar noch mehr drin.

Vor dem 34. Spieltag der Saison 2024/25 ist in der 2. Bundesliga an der Spitze mit dem vorzeitigen Aufstieg des HSV lediglich eine Entscheidung gefallen. Dahinter dürfen noch fünf Teams auf die zwei weiteren Plätze in den Top 3 hoffen. Dazu gehören auch Köln und Kaiserslautern.

Beide Mannschaften treffen am Sonntag direkt aufeinander. Dem heimischen EffZeh reicht in unserer Köln Kaiserslautern Prognose ein Punkt für die endgültige Rückkehr. Die Pfälzer sind dagegen auf Rang 6 auf mehrere Patzer der Konkurrenz angewiesen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,55 bei VBET für den Köln Kaiserslautern Wett Tipp heute “Sieg Köln”.

Darum tippen wir bei Köln vs Kaiserslautern auf “Sieg Köln”:

Kaiserslautern steht in der Auswärtstabelle gerade mal auf Rang 9

Köln hat lediglich 1 der letzten 10 Heimspiele verloren

Im Unterhaus warten die Pfälzer noch auf einen Sieg bei den Geißböcken

Köln vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

In der BL2-Tabelle haben die Geißböcke vier Plätze und fünf Punkte Vorsprung auf die Roten Teufel. Dann kommt auch noch der Heimvorteil hinzu. So schlagen sich die Köln vs Kaiserslautern Quoten recht deutlich auf die Seite der Hausherren.

Für einen Heimsieg müsst ihr euch mit einer Durchschnittsquote von 1,57 begnügen. Auf der Gegenseite warten bei den besten Buchmachern für einen Dreier der Gäste Köln gegen Kaiserslautern Wettquoten zwischen 4,70 und 5,25 auf euch.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Kaiserslautern Prognose: Dürfen die Pfälzer noch hoffen?

Nach dem 1:1 daheim gegen Regensburg am 32. Spieltag waren in Köln Trainer Gerhard Struber und Geschäftsführer Christian Keller entlassen worden. Nach nur fünf Zählern aus fünf Partien hatten die Verantwortlichen Zweifel am direkten Wiederaufstieg. Altmeister Friedhelm Funkel sollte den EffZeh an den letzten beiden Spieltagen zurück in die Bundesliga führen. Und den ersten Teil seiner Mission hat der Coach mit dem 2:1-Sieg in Nürnberg erledigt. Der neue Trainer brachte viel Ruhe in den Verein und setzte auf vertraute Strukturen.

Auch als die Gäste beim Club kurz nach der Pause in Rückstand geraten waren, blieben die Kölner völlig ruhig und vertrauten auf ihre Stärken. Der Siegtreffer fiel aber erst in der 90. Minute. Der Dreier war mit 23 Torschüssen, zwei davon ans Aluminium, aber trotzdem verdient. Funkel ist schon siebenmal in die Bundesliga aufgestiegen. Nun steht der 1. FC Köln unter dem 71-Jährigen vor der siebten Rückkehr ins Oberhaus. Die Geißböcke können die drittbeste Abwehr mit 38 Gegentoren vorweisen. Allerdings steht die Offensive mit gerade mal 49 Treffern lediglich auf Rang 11.

Der 1. FC Kaiserslautern wahrte am vergangenen Spieltag durch einen knappen 2:1-Heimsieg gegen Darmstadt die klitzekleine Chance auf die Relegation. Unter dem neuen Coach Torsten Lieberknecht sind die Pfälzer nach drei Partien noch ungeschlagen (2S, 1U). Wie in der Woche zuvor gegen den KSC hatte der FCK auch gegen die Lilien wieder nach einem Rückstand ins Spiel gefunden. In der Rückserie hat nur der HSV (31) mehr Zähler gesammelt als der FCK (27). Zudem sind die Roten Teufel das beste Heimteam der Liga (32 Punkte).

In der Fremde ist die Bilanz mit 21 Zählern und Platz 9 allerdings leicht negativ (6S, 3U, 7N). So rechnen wir bei unserem Köln Kaiserslautern Tipp auch nicht mit den Gästen. 56 Treffer stehen für die viertbeste Offensive. Lediglich die Hamburger (6,0) kommen auf mehr Torschüsse pro Spiel als Kaiserslautern (5,7). Hier ist vor allem Ragnar Ache mit 18 Saisontoren der beste Angreifer des Vereins. Nur Davie Selke (HSV) steht mit 22 Treffern in der Torschützenliste der 2. Bundesliga besser da. 51 Gegentore reichen auf der anderen Seite nur für Rang 11.

Köln - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 2:1 Nürnberg (A), 1:1 Regensburg (H), 0:1 Hannover (A), 3:1 Preußen Münster (H), 1:1 Greuther Fürth (A)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 2:1 Darmstadt (H), 2:2 Karlsruher SC (A), 2:1 Schalke (H), 0:2 Braunschweig (A), 1:2 Nürnberg (H)

Letzte 5 Spiele Köln vs Kaiserslautern: 1:0 (A), 2:3 (A), 0:0 (A), 0:0 (H), 0:3 (A)

Beide Vereine trafen 101-mal im deutschen Fußball aufeinander. 80 Duelle entfallen dabei auf die Bundesliga. In der Gesamtbilanz liegen die Pfälzer mit 43 Siegen zu 27 Niederlagen vorne (31U). In Köln spricht die Statistik allerdings für die Geißböcke (20S, 12U, 14N).

Für die Köln Kaiserslautern Prognose schauen wir auf die Duelle im Unterhaus. Nach neun Vergleichen in der 2. Bundesliga ist die Statistik mit jeweils zwei Siegen bei fünf Remis komplett ausgeglichen.

Daheim ist der EffZeh im Unterhaus noch ohne Niederlage gegen den FCK (1S, 3U). Das Hinspiel in der laufenden Saison auf dem Betzenberg gewannen die Kölner mit 1:0. Das war der erste Sieg für die Domstädter gegen die Roten Teufel nach fünf Spielen (3U, 2N).

MEHR TIPPS BEI SPORT1

In fünf der letzten sieben Duelle zwischen den beiden FCKs gab es mindestens eine Weiße Weste. Auch am Sonntag können wir uns ein torarmes Spiel gut vorstellen. Für den Köln Kaiserslautern Tipp “Beide Teams treffen - Nein” gibt es bei Bet365 eine Quote von 2,50.

Ihr habt noch kein Konto bei dem Anbieter? Dann nichts wie los! Der Bookie gehört zu den besten Buchmachern auf dem Markt. Mit unserem Angebotscode könnt ihr den Bet365 Bonus beanspruchen und erhaltet bis zu 100 € in Wett-Credits.

So seht ihr Köln - Kaiserslautern im TV oder Stream:

18. Mai 2025, 15:30 Uhr, RheinEnergieStadion, Köln

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Am Sonntag steigt der letzte Spieltag der Saison 2024/25 in der 2. Bundesliga. Alle neun Spiele werden zeitgleich um 15:30 Uhr angepfiffen. So könnt ihr bei Sky alle Partien, darunter auch das Duell zwischen Köln und Kaiserslautern, live als Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgen.

Köln vs Kaiserslautern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Schwäbe - Gazibegovic, Hübers, Heintz, Pacarada - Martel, Huseinbasic, Thielmann, Waldschmidt, Kainz - Uth

Ersatzbank Köln: Pentke (Tor), Pauli, Telle, Olesen, Downs, Rondic, Maina, Schmied

Startelf Kaiserslautern: Krahl - Elvedi, Sirch, Heuer - J. Zimmer, Kaloc, Ritter, Kleinhansl, Yokota - Hanslik, Ache

Ersatzbank Kaiserslautern: Simoni (Tor), Wekesser, Raschl, Robinson, Alidou, Breithaupt, Ronstadt, Klement

Die Hausherren müssen nur auf Kilian und Lemperle verzichten. Und bei den Gästen verpassen lediglich Zuck, Redondo und Aremu das Saisonfinale. So müssen wir unsere Köln Kaiserslautern Prognose nicht anpassen.

Unser Köln - Kaiserslautern Tipp: Sieg Köln

Wie es aussieht, hat Altmeister Friedhelm Funkel wieder ein glückliches Händchen im Aufstiegsrennen. Denn diesen Matchball werden sich die Geißböcke nicht nehmen lassen. Dazu war Kaiserslautern in dieser Saison in der Fremde einfach nicht stark genug.

Zudem ist der EffZeh aktuell recht heimstark. Auch haben die Pfälzer in Liga 2 noch nie in Köln gewonnen. Am Ende werden die Hausherren aber nicht auf Remis spielen, sondern durch einen Heimdreier die restlichen Zweifel aus dem Weg räumen.