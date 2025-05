Köln - Regensburg Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2025

Unser Köln - Regensburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.05.2025 lautet: Auswärts hat der SSV Jahn erst einen einzigen Zähler geholt. Im Wett Tipp heute fehlt es dem Angriffsspiel der Gäste wieder an allen Ecken und Enden.

An den letzten vier Spieltagen haben der aktuelle Tabellenführer (Köln) und das Tabellenschlusslicht (Regensburg) exakt dieselbe Punkteausbeute mitgenommen (je 4 Punkte). Dieser Fakt fasst das Torkeln der Aufstiegsaspiranten ziemlich passend zusammen, kann den Geißböcken in der Köln Regensburg Prognose aber nicht die Favoritenrolle ersparen.

Unseren Köln Regensburg Wett Tipp heute geben wir bei Bet-at-home zu einer Quote von 1,95 für “Regensburg Unter 0,5 Tore” ab.

Darum tippen wir bei Köln vs Regensburg auf “Regensburg Unter 0,5 Tore”:

Köln vs Regensburg Quoten Analyse:

Bisher hätten sich die Anhänger des SSV Jahn beinahe jegliches Auswärtsspiel sparen können. Das Tabellenschlusslicht hat in der Ferne erst sieben Treffer erzielt und damit erwartungsgemäß keinen Sieg eingefahren (1 Punkt). Die Köln Regensburg Quoten fallen dementsprechend eindeutig aus.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Köln vs Regensburg Prognose: Begrenzte Mittel

Seit dem sechsten Spieltag belegt Regensburg ununterbrochen den letzten Tabellenplatz im deutschen Unterhaus. Zuletzt konnte der Aufsteiger in sechs aufeinanderfolgenden Heimspielen eine Niederlage verhindern (3S, 3U). Ein Lichtblick, der durch die Wolken der Gastauftritte jedoch stets wieder bedeckt worden ist.

Das 1:1 gegen Braunschweig vom vergangenen Wochenende ist zu wenig gewesen. Mehr als den Relegationsplatz kann der SSV Jahn nicht mehr erreichen. Dieser ist allerdings ebenfalls sechs Punkte entfernt. Laut unserem Köln vs. Regensburg Tipp steht der Abstieg der Gäste nach dem kommenden Spieltag fest.

Gäste-Trainer Andreas Patz fehlen im Angriff die Mittel, um die drittbeste Defensive der 2. Bundesliga (Köln: 36 Gegentore) ärgern zu können. In unserer Köln gegen Regensburg Prognose bleibt das Tabellenschlusslicht auch nach 32 Spieltagen bei 19 mickrigen Saisontoren stehen.

Köln vs Regensburg Statistik & Bilanz:

Auswärtsspiele gegen die aktuellen Top 7 der 2. Bundesliga endeten alle gleich. Regensburg hat in sechs Gastauftritten gegen die Top 7 jeweils eine Niederlage ohne eigenen Torerfolg kassiert. Den Köln gegen Regensburg Tipp könnt ihr gerne auf “Köln gewinnt ohne Gegentor” erweitern und einen Sportwetten Bonus integrieren.

Von den fünf vorangegangenen Zweitliga-Auswärtsfahrten ist der SSV Jahn jeweils mit einer Zu-Null-Pleite zurückgekehrt. Das letzte Jahn-Tor in der Ferne stammt von Sargis Adamyan, der die zwischenzeitliche Führung bei der 1:2-Niederlage gegen Fürth erzielt hat.

In der zweiten Saisonhälfte hat keine Mannschaft weniger Tore als Regensburg erzielt (10). Allerdings müsst ihr für eure Köln vs. Regensburg Prognose ebenso berücksichtigen, dass die Geißböcke in der Rückrunde nicht wesentlich erfolgreicher vor dem gegnerischen Kasten gewesen sind (14 Tore).