SPORT1 Betting 06.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellste Köln vs Dortmund Prognose von unseren Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 07.03.2026. Inklusive Analyse, Wett Tipps und den besten Quoten.

Der 1. FC Köln gewann nur zwei der letzten 15 Bundesligaspiele (4U, 9N). Zudem verlor der EffZeh die letzten vier Bundesligaspiele gegen Borussia Dortmund. Das sind keine guten Aussichten für das nächste Duell gegen Schwarz-Gelb. Denn unsere Köln vs Dortmund Prognose deutet auf einen klaren Auswärtssieg für die Borussia hin.

In der Begegnung am Samstag, den 07.03.2026, um 18:30 Uhr, treffen zwei Teams aufeinander, deren Saisonziele kaum unterschiedlicher sein könnten: die einen kämpfen um den Klassenerhalt, die anderen um die Qualifikation für Europa. Für die Kölner, die seit vier Spielen sieglos sind, wird es eine schwere Aufgabe.

Unser Haupt-Tipp für diese Begegnung zielt daher auf einen Erfolg der Gäste ab, weshalb wir mit einer Quote von 1,73 bei ODDSET den Wett Tipp „Sieg Dortmund“ empfehlen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Der 1. FC Köln empfängt Borussia Dortmund an diesem Samstag in der Bundesliga und benötigt nach einer schwachen Serie dringend drei Punkte. Die Geißböcke müssen sich steigern, um in der Liga zu bleiben, denn obwohl die Kölner aktuell auf Platz 13 stehen, könnten sie bei einer Niederlage auf den 16. Rang abrutschen.

Für die Dortmunder geht es nach dem Ausscheiden aus der Champions League und der Niederlage gegen die Bayern darum, die Saison stark zu beenden. Die Titelhoffnungen sind zwar dahin, aber die Ausgangslage für einen Champions-League-Platz ist weiterhin gut.

Die Formkurve spricht klar gegen die Gastgeber. Köln hat drei seiner letzten vier Spiele verloren und seit Anfang November durchschnittlich nur 0,67 Punkte pro Spiel geholt. Lediglich Heidenheim weist über die letzten 15 Liga-Partien eine schlechtere Bilanz auf.

Im Gegensatz dazu präsentiert sich der BVB auswärts extrem stark: In den letzten acht Auswärtsspielen in der Liga blieben die Westfalen ungeschlagen und erzielten in fünf der letzten sechs Partien mindestens zwei Tore.

Auch die direkte Bilanz untermauert die Favoritenrolle der Schwarz-Gelben. Die Borussen haben die letzten vier Duelle gegen Köln gewonnen und dabei nur ein einziges Gegentor kassiert, drei davon sogar zu Null. Die Köln vs Dortmund Quoten spiegeln dies wider und geben den Gästen eine Siegwahrscheinlichkeit von über 56 Prozent.

Köln vs Dortmund: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf der Analyse der aktuellen Form und der direkten Duelle haben wir verschiedene Wett Tipps für die Partie zusammengestellt. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, doch es gibt interessante Optionen über den reinen Sieg-Tipp hinaus.

Sieg Dortmund ( Quote 1,73 bei ODDSET ): Der BVB hat in dieser Saison erst ein einziges von zwölf Auswärtsspielen verloren. Mit der zweitbesten Offensive der Liga, die im Schnitt 2,1 Tore pro Spiel erzielt, besitzen die Borussen die nötige Durchschlagskraft, um die drei Punkte zu sichern. Zudem hat Dortmund die letzten vier Bundesliga-Spiele gegen Köln gewonnen.

Über 2,5 Tore und Beide Teams treffen – Ja ( Quote 1,88 bei ODDSET ): Obwohl Dortmund defensiv stabil ist, kassierten die Westfalen in neun ihrer letzten zehn Auswärtsspiele ein Gegentor. Köln wiederum hat in den jüngsten Heimspielen gegen Top-Gegner wie Leipzig und Bayern getroffen. Da 10 von 12 Heimspielen der Kölner mit Toren auf beiden Seiten endeten, erscheint diese Wette attraktiv.

Dortmund schießt über 1,5 Tore (Quote 1,61 bei ODDSET): Die Offensive der Dortmunder ist in exzellenter Verfassung und hat in den letzten zehn Ligaspielen immer mindestens zweimal getroffen. Angesichts der defensiven Anfälligkeit der Kölner, die zu den vier Teams mit den meisten Gegentoren gehören, ist es wahrscheinlich, dass der BVB auch diesmal mehrfach erfolgreich sein wird.

Wir hoffen, unsere Köln vs Dortmund Prognose hilft dir bei deiner Entscheidung. Für die besten Sportwetten Anbieter kannst du gerne auf unserer dedizierten Seite vorbeischauen. Jetzt wünschen wir dir aber vor allem viel Spaß und ein unterhaltsames Bundesliga-Spiel am Samstagabend!