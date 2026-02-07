Köln vs Leipzig Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 08.02.2026

SPORT1 Betting 07.02.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Köln vs Leipzig Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 08.02.2026.

Der EffZeh aus der Domstadt spielt nicht gerne gegen die Bullen aus Sachsen. In 15 Bundesliga-Duellen gab es bisher nur zwei Siege für die Kölner. Was ist am Sonntag für die Geißböcke drin?

Unsere Köln vs Leipzig Prognose deutet trotz der Favoritenrolle der Gäste auf eine Punkteteilung hin. Der Aufsteiger Köln empfängt am 08.02.2026 um 15:30 Uhr RB Leipzig und die jüngste Form beider Teams lässt ein ausgeglichenes Spiel erwarten.

Die aktuellen Köln vs Leipzig Quoten spiegeln zwar eine höhere Siegchance für Leipzig wider, doch die Details sprechen eine andere Sprache. Unser Haupt-Tipp für diese Begegnung zielt daher auf das Unentschieden ab, wofür Merkur Bets eine attraktive Quote von 3,85 anbietet.

Analyse der bisherigen Leistungen und der Quoten

Obwohl RB Leipzig in der Tabelle deutlich vor dem 1. FC Köln steht, durchlebt das Team von Ole Werner derzeit eine Formkrise. Vier der letzten sieben Bundesligaspiele gingen verloren, was doppelt so viele Niederlagen sind wie in den ersten 13 Saisonspielen zusammen. Ein wiederkehrendes Problem ist die Unfähigkeit, Führungen zu halten; bereits 16 Punkte wurden aus siegreichen Positionen verspielt.

Die Kölner hingegen haben mit sechs Saisonsiegen bereits jetzt mehr Erfolge gefeiert als in der gesamten Abstiegssaison 2023/24 und schöpfen daraus Hoffnung für den Klassenerhalt. Die Domstädter zeigen sich besonders heimstark und konnten die letzten beiden Partien im eigenen Stadion für sich entscheiden.

Die Leipziger Offensive bleibt jedoch gefährlich, da sie sich die zweitmeisten Torchancen der Liga erspielt. Im direkten Vergleich hat Leipzig klar die Nase vorn und erzielte in den letzten fünf Duellen 18 Tore gegen Köln. Zwei der letzten drei Aufeinandertreffen endeten jedoch unentschieden, was unsere Köln vs Leipzig Prognose untermauert.

Die Köln vs Leipzig Quoten sehen die Gäste zwar mit einer Siegchance von etwa 49 Prozent vorne, doch die jüngsten Ergebnisse relativieren diese Einschätzung. Was die Köln vs Leipzig Team-News betrifft, so müssen beide Seiten auf verletzte Spieler verzichten, was die Aufstellungen beeinflussen könnte.

Köln vs Leipzig: Wett-Tipps für Sportbegeisterte

Für alle, die sich für dieses spannende Bundesligaspiel interessieren, haben wir basierend auf unserer Analyse einige Wett-Tipps zusammengestellt. Diese Köln vs Leipzig Prognosen berücksichtigen die aktuelle Form, die direkten Duelle und statistische Auffälligkeiten beider Mannschaften.

Unentschieden ( Quote 3,85 bei Merkur Bets ): Leipzig mag auf dem Papier der Favorit sein, doch die jüngste Formschwäche ist unübersehbar. Die Sachsen haben vier ihrer letzten sieben Spiele verloren. Da beide Mannschaften in den letzten fünf Partien eine ähnliche Punkteausbeute von sieben Zählern vorweisen können und zwei der letzten drei direkten Duelle unentschieden endeten, erscheint eine Punkteteilung als ein Ergebnis mit viel Value. Die Quote hierfür liegt bei 3,85.

Leipzig mag auf dem Papier der Favorit sein, doch die jüngste Formschwäche ist unübersehbar. Die Sachsen haben vier ihrer letzten sieben Spiele verloren. Da beide Mannschaften in den letzten fünf Partien eine ähnliche Punkteausbeute von sieben Zählern vorweisen können und zwei der letzten drei direkten Duelle unentschieden endeten, erscheint eine Punkteteilung als ein Ergebnis mit viel Value. Die Quote hierfür liegt bei 3,85. Doppelte Chance x/2 & Beide Teams treffen ( Quote 1,88 bei Merkur Bets ): Während Leipzig auf dem Papier das stärkere Team ist, deuten die jüngsten Leistungen auf interne Schwierigkeiten hin. Die Roten Bullen sind jedoch weiterhin eine Bedrohung. Acht der letzten zehn Heimspiele der Kölner endeten mit Toren auf beiden Seiten. Dieser Tipp kombiniert die wahrscheinlichsten Ausgänge und bietet mit der Doppelten Chance auf Leipzig oder ein Remis sowie Toren beider Teams eine solide Option mit einer Quote von 1.88.

Während Leipzig auf dem Papier das stärkere Team ist, deuten die jüngsten Leistungen auf interne Schwierigkeiten hin. Die Roten Bullen sind jedoch weiterhin eine Bedrohung. Acht der letzten zehn Heimspiele der Kölner endeten mit Toren auf beiden Seiten. Dieser Tipp kombiniert die wahrscheinlichsten Ausgänge und bietet mit der Doppelten Chance auf Leipzig oder ein Remis sowie Toren beider Teams eine solide Option mit einer Quote von 1.88. 1. Halbzeit - Unter 0,5 Tore für Köln (Quote 1,82 bei Merkur Bets): Leipzig stellt die viertbeste Defensive der Bundesliga und hat auswärts in sieben von neun Spielen in der ersten Halbzeit kein Gegentor zugelassen. Die Kölner erzielen daheim im Schnitt nur 0,6 Tore vor der Pause. Daher ist die Wette, dass die Heimmannschaft in der ersten Hälfte torlos bleibt, eine interessante Wahl, die mit einer Quote von 1,82 bewertet wird.

Wir hoffen, unsere Analyse hat euch die nötigen Einblicke für dieses Duell geliefert. Nun wünschen wir euch vor allem ein unterhaltsames und faires Bundesligaspiel am Sonntag! Für die besten Angebote der Sportwetten Anbieter könnt ihr jederzeit auf unserer Vergleichsseite vorbeischauen.