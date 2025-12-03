Kolstad - Füchse Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 04.12.2025

SPORT1 Betting 03.12.2025 • 18:00 Uhr Kolstad - Füchse Berlin Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EHF Champions League Wette | Klarer Sieg für den Favoriten?

Unser Kolstad - Füchse Berlin Sportwetten Tipp zum EHF Champions League Spiel am 04.12.2025 lautet: Der deutsche Meister holt nicht nur den 10. Sieg im 10. Gruppenspiel, sondern bestätigt auch seinen Status als torgefährlichstes Team.

Während die deutschen Handball-Frauen bei der Weltmeisterschaft 2025 gerade um ihren zweiten WM-Titel nach der Wiedervereinigung kämpfen und dabei die Vorrunde souverän mit drei Siegen aus drei Spielen überstanden haben, geht es bei den Männern in dieser Woche wieder um Punkte in der Champions League.

In unserer Kolstad Füchse Berlin Prognose widmen wir uns einem scheinbar ungleichen Duell zwischen dem Letzten und dem Ersten der Gruppe A. Der deutsche Vertreter hat schon das Hinspiel klar für sich entschieden und auch im Rückspiel erwarten wir einen ungefährdeten Sieg. Wir entscheiden uns für den Kolstad Füchse Berlin Wett Tipp heute “Füchse Berlin Über 37,5 Tore” mit einer Quote von 1,88 bei Betano.

Darum tippen wir bei Kolstad vs Füchse Berlin auf “Füchse Berlin Über 37,5 Tore”:

Die Füchse haben alle bisherigen 9 Partien gewonnen und mit 319 die meisten Tore geworfen.

Kolstad kassierte in jedem der letzten 3 Champions League-Spiele über 40 Gegentore.

Das Hinspiel gewannen die Berliner mit 38:27.

Kolstad vs Füchse Berlin Quoten Analyse:

Für die Sportwetten Anbieter ist die Sache klar: Der deutsche Vertreter wird hier einen ungefährdeten Sieg einfahren. Anders sind die Kolstad Füchse Berlin Quoten nicht zu interpretieren. Wer auf einen Erfolg der Gäste setzt, erhält nicht nennenswerte Wettquoten bis 1,08. Demgegenüber stehen Quoten bis 15,0 für Wetten auf die Hausherren.

Die Bookies trauen dem Tabellenführer der Gruppe A sogar einen Sieg mit sieben Toren Vorsprung mehr zu, als dass die Norweger mit weniger als sieben Treffern Unterschied verlieren. Die Kolstad Füchse Berlin Wettquoten für den Handicaptipp “Sieg Füchse -6,5” liegen unter der Marke von 1,70. Die Gegenwette erreicht hingegen Quoten über 2,00.

Kolstad vs Füchse Berlin Prognose: Gäste ohne echte Mühe

Für Kolstad Handball hatte die Heimsaison in der EHF Champions League-Spielzeit 2025/26 mit einem Sieg gegen Dinamo Bukarest begonnen. Der Erfolg gegen den aktuell Vorletzten der Gruppe A sollte dabei bis heute der einzige bleiben. Alle folgenden drei Heimpartien und auch alle bisherigen fünf Auswärtsspiele haben die Norweger verloren.

Mit lediglich zwei Punkten und 259:341 Toren steht der Klub an letzter Position der Gruppe A. Im Schnitt kassierte der norwegische Vertreter bislang circa 37,9 Gegentreffer pro Champions League-Partie. Allein in den letzten drei Begegnungen in der Königsklasse gab es für den Tabellenletzten 42, 43 und 44 Gegentore.

Zudem verlor der amtierende norwegische Meister seine letzten drei Spiele im Wettbewerb mit acht bzw. zwölf bzw. 14 Toren Unterschied. Entsprechend erwarten wir im Rahmen der Kolstad Füchse Berlin Prognose abermals eine klare Niederlage mit vielen Gegentoren, auf die ihr nach erfolgreicher Betano Anmeldung beim gleichnamigen Bookie setzen könnt.

Daran ändert auch nichts die Tatsache, dass die Gastgeber ihre Generalprobe erfolgreich bestritten haben. In der heimischen Liga gab es am vergangenen Wochenende einen 29:23-Auswärtserfolg beim Drittletzten Halden. Mit einer 10-0-1-Bilanz steht der Klub in der nationalen Meisterschaft auf Rang 2 und hat bislang nur gegen den Spitzenreiter verloren.

Kolstad - Füchse Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kolstad: 29:23 Halden (A), 31:44 Sporting (A), 47:30 Sandnes (H), 34:42 Veszprem (A), 29:43 Veszprem (H)

Letzte 5 Spiele Füchse Berlin: 33:34 Lemgo (H), 38:34 Veszprem (H), 33:30 Rhein-Neckar Löwen (A), 33:29 Sporting (H), 32:29 Kiel (H)

Letztes Spiel Kolstad vs. Füchse Berlin: 27:38 (A)

Die Füchse aus Berlin haben dagegen ihr Ligaspiel vom vergangenen Wochenende in den Sand gesetzt. Zu Hause gegen Lemgo gab es eine überraschende 33:34-Niederlage. Nach der eigenen 7:6-Führung zu Beginn waren die Hauptstädter in der Folge nicht ein einziges Mal vorne und kassierten schließlich die insgesamt vierte Saisonpleite.

Schon jetzt hat der amtierende deutsche Meister eine Niederlage mehr als in der gesamten Vorsaison. In der Tabelle der heimischen Bundesliga steht er aktuell nur auf Rang 5. Deutlich besser sieht es dagegen in der Champions League aus. Da sind die Berliner nämlich noch gänzlich ohne Punktverlust.

Alle bisherigen neun Gruppenspiele haben sie gewonnen und mit 319 Toren auch die meisten aller 16 Teams aus den Gruppen A und B geworfen. Mit einem weiteren Erfolg am Donnerstag wäre ihnen eine der ersten beiden Plätze, die für das Viertelfinale berechtigen, bei dann noch vier ausstehenden Partien nicht mehr zu nehmen.

Das Hinspiel zu Hause haben die Deutschen mit 38:27 und damit mit elf Toren Vorsprung gewonnen. Insofern wirkt auch der alternative Kolstad Füchse Berlin Tipp "Sieg Füchse -8,5" zu Quoten über 2,00 interessant.

Unser Kolstad - Füchse Berlin Tipp: “Füchse Berlin Über 37,5 Tore”

Es wäre fast schon paradox, wenn die Füchse nach neun gewonnenen Champions League-Partien ausgerechnet gegen das Schlusslicht, das acht von neun Begegnungen verloren hat, patzen. Nach den letzten Ergebnissen der beiden Klubs können wir uns das jedenfalls nicht vorstellen. Kolstad kassierte an den letzten drei Spieltagen krachende Pleiten mit acht bis zu 14 Gegentoren Unterschied und in Summe immer mindestens 42 Gegentreffer.

Die Berliner haben dagegen die mit Abstand meisten Tore geworfen und auch schon das Hinspiel klar mit 38:27 gewonnen. Außerdem wollen sie eine Reaktion auf das verlorene Ligaspiel gegen Lemgo zeigen. Insofern würde uns alles andere als ein deutlicher Erfolg der Gäste überraschen.

Unser Kolstad Füchse Berlin Sportwetten Tipp lautet: “Füchse Berlin Über 37,5 Tore” mit einer Wettquote bei Betano von 1,88.