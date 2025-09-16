Kolstad Handball - Dinamo Bucuresti Tipp, Prognose & Quoten | 17.09.2025

SPORT1 Betting 16.09.2025 • 18:00 Uhr Kolstad Handball - Dinamo Bucuresti Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EHF Champions League Wette | Wer holt die ersten Punkte?

Unser Kolstad Handball - Dinamo Bucuresti Sportwetten Tipp zum EHF Champions League Spiel am 17.09.2025 lautet: Am 2. Spieltag der Handball-Königsklasse treffen zwei Teams aufeinander, die zum Auftakt leer ausgegangen waren. Der rumänische Meister hat im Wett Tipp heute die Nase vorne.

Die Handball-Champions-League ist in der vergangenen Woche in die Saison 2025/26 gestartet. Nun steht schon der zweite Spieltag an. Am Mittwoch treffen in Trondheim zwei Teams aufeinander, die zum Auftakt eine Niederlage hinnehmen mussten. Kolstad Handball kassierte ein klares 27:38 bei Industria Kielce.

Und Dinamo Bucuresti musste sich daheim mit 30:33 gegen Sporting Lissabon geschlagen geben. Die Quoten der Kolstad Handball Dinamo Bucuresti Prognose trauen nun dem rumänischen Meister den ersten Sieg zu. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Bet365 den Kolstad Handball Dinamo Bucuresti Wett Tipp heute “Sieg Dinamo Bucuresti”.

Darum tippen wir bei Kolstad Handball vs Dinamo Bucuresti auf “Sieg Dinamo Bucuresti”:

Die rumänische Handball-Liga steht im EHF-Ranking besser da

Dinamo Bucuresti löste in der letzten CL-Spielzeit das Ticket fürs Viertelfinale

Kolstad Handball beendete die Gruppenphase der vergangenen Champions League auf dem vorletzten Platz

Kolstad Handball vs Dinamo Bucuresti Quoten Analyse:

Im aktuellen EHF-Liga-Ranking ist der rumänische Handball auf Rang 7 etwas besser platziert als der norwegische Verband (10.). Das ist einer der Gründe, warum sich die Kolstad Handball vs Dinamo Bucuresti Wettquoten für das Spiel am Mittwoch etwas mehr auf die Seite der Gäste schlagen.

Bei den besten Bookies, die auch im Sportwetten Bonus Vergleich ganz vorne liegen, klettern die Quoten für einen Heimsieg bis auf einen Wert von 2,80. Die Gäste sind dagegen mit Kolstad Handball gegen Dinamo Bucuresti Quoten für einen Sieg zwischen 1,65 und 1,72 favorisiert.

Kolstad Handball vs Dinamo Bucuresti Prognose: Welches Team zeigt eine Reaktion?

Kolstad Handball ist der erste Verein, der sich in Norwegen in zwei Spielzeiten in Folge das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Playoffs sichern konnte (2022/23 und 2023/24). In der letzten Saison reichte es in der regulären Saison dann zwar nur für Platz 2 hinter Elverum. In den Meister-Playoffs holte Kolstad dann aber doch wieder den Titel. Auch 2025/26 will der Verein aus Trondheim wieder alle drei nationalen Titel gewinnen. Dafür hat man sich eine prominente Verstärkung gesichert. Die schwedische Torwartlegende Andreas Palicka wechselte vom französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain zu Kolstad Handball

Der 39-jährige Keeper soll beim Aufbau einer jungen und neuen Mannschaft helfen. Auch international will Kolstad den nächsten Schritt machen. In der vergangenen Spielzeit waren die Norweger nur knapp am Weiterkommen in der Königsklasse gescheitert und mussten sich mit dem vorletzten Platz in der Gruppe B begnügen. Und auch der Auftakt in die neue Saison lief nicht wirklich gut. Zu Gast bei Industria Kielce setzte es ein klares 27:38. Somit haben die Männer aus Trondheim alle fünf Duelle gegen den polnischen Vertreter verloren. Dafür läuft es in der heimischen REMA 1000-Liga mit drei Siegen aus drei Spielen wieder einwandfrei.

Dinamo Bucuresti ist mit 21 Meisterschaften die Nummer 2 im rumänischen Handball hinter Steaua Bukarest. Die “Cainii Rosii” konnten sogar schon einmal die EHF Champions League gewinnen. Dieser Erfolg stammt aber schon aus dem Jahr 1965. In der Liga Nationala ging seit der Saison 2015/16 jeder Titel an Dinamo. Die neue Saison der höchsten rumänischen Spielklasse ist erst zwei Spieltage alt. Zum Auftakt gewann Bukarest souverän mit 38:23 gegen Cluj. Doch am 2. Spieltag setzte es eine knappe 31:32-Pleite zu Gast beim Vorjahresdritten Buzau.

Seit diesem Jahr wird die Mannschaft vom portugiesischen Coach Paulo Pereira betreut. Und der Trainer traf zum Auftakt der Königsklasse gleich auf einen Verein aus seiner Heimat. Sporting CP war in der Vorsaison nach fünf Jahren in die Champions League zurückgekehrt und hatte sich mit Platz 2 das direkte Viertelfinal-Ticket gesichert. Und auch dieses Mal legten die Portugiesen mit einem 33:30-Sieg bei Dinamo Bucuresti gut los. Knackpunkt war die frühe Rote Karte für Robert Militaru, den Kapitän der Hausherren. Zudem musste Pedro Valdes in Halbzeit 2 lange aussetzen.

Kolstad Handball - Dinamo Bucuresti Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kolstad Handball: 36:21 Follo (H), 27:38 Kielce (A), 29:23 Fjellhammer (H), 45:21 Rorvik (A), 29:26 Bergen (A)

Letzte 5 Spiele Dinamo Bucuresti: 31:32 Buzau (A), 30:33 Sporting (H), 38:23 Cluj (H), 32:24 Minaur Baia Mare (H), 34:27 Potaissa Turda (A)

Letzte Spiele Kolstad Handball vs Dinamo Bucuresti:

Der direkte Vergleich liefert uns für die Kolstad Handball Dinamo Bucuresti Prognose keine Hilfestellung. Denn beide Vereine treffen am Mittwoch erstmals aufeinander. Schon im ersten CL-Spiel erzielten die “Cainii Rosii” 30 Tore.

Am Mittwoch trauen wir den Gästen auch so eine Ausbeute zu. Für den Kolstad Handball Dinamo Bucuresti Tipp “Dinamo Bucuresti über 30,5 Tore” gibt es bei Bet-at-home eine Quote von 1.58.

Unser Kolstad Handball - Dinamo Bucuresti Tipp: Sieg Dinamo Bucuresti

Wir gehen am Mittwoch von einem engen Duell auf Augenhöhe aus, das wahrscheinlich erst in den letzten Minuten entschieden wird. Beide Teams wollen nach den Auftaktniederlagen eine Schippe drauflegen.

Am Ende sehen wir die Gäste aus Rumänien aber knapp vorne. Das hat mit der Qualität und den internationalen Erfolgen zu tun. Im vergangenen Jahr scheiterte Dinamo Bucuresti in der Playoff-Runde am späteren Champion Magdeburg, während Kolstad nicht über die Gruppenphase hinauskam.