Kolumbien - Paraguay Tipp, Prognose, Quoten | 26.03.2025

SPORT1 Betting 24.03.2025 • 15:00 Uhr Kolumbien - Paraguay Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Südamerika Wette | Kann Kolumbien an Paraguay vorbeiziehen?

Unser Kolumbien - Paraguay Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 26.03.2025 lautet: In diesem Duell trifft der Sechste der Tabelle auf den Fünften, der Sieger könnte einen wichtigen Schritt in Richtung WM-Fixplatz machen. Im Wett Tipp heute setzen sich die Hausherren durch.

Das bevorstehende Duell zwischen Kolumbien und Paraguay am 26. März 2025 verspricht ein packendes Spiel der WM-Qualifikation CONMEBOL zu werden. Kolumbien empfängt Paraguay in einem Spiel, das für beide Teams von großer Bedeutung ist, da sie nur ein Punkt trennt – Kolumbien liegt mit 19 Punkten auf Platz 6, während Paraguay mit 20 Punkten den 5. Platz belegt.

“Los Cafeteros” werden in der Kolumbien Paraguay Prognose als Favoriten gehandelt, besonders da sie zu Hause spielen. Trotz ihrer jüngsten Formschwäche (1S, 4N) haben sie in 83 Prozent ihrer Heimspiele in dieser WM-Quali getroffen. Paraguay hingegen hat in den letzten fünf Spielen nicht verloren (3S, 2U) und zeigt auswärts starke Leistungen.

Wir schließen uns im Kolumbien Paraguay Wett Tipp heute aber den Buchmachern an und spielen “Sieg Kolumbien” zu einer Quote von 1,54 bei Winamax .

Darum tippen wir bei Kolumbien vs Paraguay auf “Sieg Kolumbien”:

Kolumbien hat den Heimvorteil und wird von den Fans unterstützt, was unseren Kolumbien vs Paraguay Tipp stützt.

Paraguay hat in den letzten 4 Spielen auswärts nicht verloren (4U), aber Kolumbien ist zu Hause stark.

Kolumbien hat in dieser Saison in 83 Prozent der Heimspiele getroffen und das Hinspiel mit 1:0 gewonnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kolumbien vs Paraguay Quoten Analyse:

Wir tendieren bei dieser Begegnung zu einem Sieg für Kolumbien. Die Gründe dafür sind vielfältig und auch die besten Buchmacher streichen vor allem den Heimvorteil hervor. So gibt es doch ein wenig überraschend für den Heimsieg nur Kolumbien Paraguay Quoten von 1,54 abzustauben.

Freundet ihr euch mit einem Unentschieden an, steigen die Werte auf rund 3,85, begünstigt durch die Tatsache, dass Paraguay in den letzten vier Auswärtsspielen jeweils ein Remis holen konnte. Sollten sich doch die Gäste in der Ferne durchsetzen, dann winken Kolumbien vs. Paraguay Wettquoten von 6,75, die ihr auch in den Sportwetten Apps eher unangetastet lassen solltet.

Kolumbien - Paraguay Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kolumbien: 1:2 Brasilien (A), 0:1 Ecuador (H), 2:3 Uruguay (A), 4:0 Chile (H), 0:1 Bolivien (A).

Letzte 5 Spiele Paraguay: 1:0 Chile (H), 2:2 Bolivien (A), 2:1 Argentinien (H), 2:1 Venezuela (H), 0:0 Ecuador (A).

Letzte 5 Spiele Kolumbien vs. Paraguay: 2:1 (H), 1:0 (A), 0:0 (H), 1:1 (A), 1:0 (H).

Unser Kolumbien - Paraguay Tipp: Sieg Kolumbien

In der Kolumbien gegen Paraguay Prognose könnte der Heimvorteil den Ausschlag geben, auch der direkte Vergleich spricht für das Heimteam. Luis Diaz, Kolumbiens Top-Scorer in Diensten des FC Liverpool, kann außerdem den Unterschied ausmachen.