Kopenhagen - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 18.09.2025

SPORT1 Betting 17.09.2025 • 18:00 Uhr Kopenhagen - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Nimmt Bayer den Schwung aus der Bundesliga mit?

Unser Kopenhagen - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 18.09.2025 lautet: Die Gäste sind der Favorit, hinten aber alles andere als sattelfest. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir eine torreiche Begegnung mit Treffern auf beiden Seiten.

Am Donnerstag startet die Werkself in das Unternehmen Champions League und muss zum Auftakt in der dänischen Hauptstadt antreten. In unserer Kopenhagen Leverkusen Prognose gilt Bayer zwar als Favorit, eine entspannte Auswärtsfahrt wird das aber keinesfalls. Die Dänen haben ihre Generalprobe zwar verpatzt, doch sie genießen Heimrecht.

Im heimischen Parken Stadium waren sie zuletzt nur schwer zu bezwingen. Ein eigenes Heimtor war dabei in der Vergangenheit Standard. Nach alldem entscheiden wir uns für den Kopenhagen Leverkusen Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,99 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Kopenhagen vs Leverkusen auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Kopenhagen hat in jedem der letzten 42 Pflichtspiele zu Hause getroffen.

Leverkusen erzielte an den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen 6 Tore.

In 5 der letzten 6 Pflichtspiele der Dänen gab es Treffer auf beiden Seiten.

Kopenhagen vs Leverkusen Quoten Analyse:

Auch die besten Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich sehen Bayer in der Favoritenrolle. Von der ganz großen Favoritenstellung kann man angesichts von Kopenhagen vs Leverkusen Quoten von bis zu 2,20 für Wetten auf einen Auswärtssieg allerdings nicht sprechen.

Die Kopenhagen gegen Leverkusen Wettquoten für einen Tipp auf die Dänen erreichen dagegen Höchstwerte von 3,40. Tore auf beiden Seiten halten die Bookies bei Höchstquoten von 1,62 für “Beide Teams treffen” für recht wahrscheinlich. Auch die Wettquoten für “Über 2,5 Tore” bleiben mit durchschnittlichen Werten von 1,77 ziemlich deutlich unter der Marke von 2,00.

Kopenhagen vs Leverkusen Prognose: Schwere Auswärtspartie für Bayer

Nach einem Jahr Abwesenheit von der Champions League ist der FC Kopenhagen in dieser Saison nun wieder in die Königsklasse zurückgekehrt. Der Weg dorthin war lang, denn die Löwen mussten sich durch drei Qualifikationsrunden quälen. Über die Stationen KF Drita (2:0 H, 1:0 A) und Malmö (0:0 A, 5:0 H) ging es in die Playoffs gegen den FC Basel.

Nach dem 1:1 in der Schweiz gewannen die Dänen das Rückspiel zu Hause mit 2:0. Ex-BVB-Stürmer Youssouffa Moukoko machte mit seinem Elfmetertor in der 84. Minute den Deckel auf die Partie. Die Generalprobe für das erste Match in der Liga-Phase hat der FCK dagegen verpatzt.

Am achten Spieltag der heimischen Superliga verlor der dänische Hauptstadtklub das Derby auswärts bei Bröndby mit 1:2. Damit einhergehend war auch der Verlust der Tabellenführung. Mit einer 5-1-2-Bilanz stehen die Löwen nun auf Platz 2 und haben einen Punkt weniger als der neue Spitzenreiter Aarhus.

Zu Hause kommen sie in der heimischen Meisterschaft bisher auf eine ziemlich durchwachsene 1-1-1-Bilanz bei 5:4 Toren. Aber: Das letzte Mal, dass der FCK in einem Pflichtspiel zu Hause nicht traf, war am 06. Dezember 2023. Seitdem schoss er in 42 aufeinanderfolgenden Heim-Pflichtspielen immer mindestens ein Tor. Nicht zuletzt deswegen trauen wir ihm in unserer Kopenhagen Leverkusen Prognose einen Treffer zu.

Kopenhagen - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kopenhagen: 1:2 Bröndby (A), 5:1 Randers (A), 2:0 Basel (H), 1:1 Odense (H), 1:1 Basel (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:1 Frankfurt (H), 3:3 Bremen (A), 1:2 Hoffenheim (H), 4:0 Großaspach (A), 0:2 Chelsea (A)

Letzte Spiele Kopenhagen vs. Leverkusen: 0:1 (A), 0:4 (A), 2:3 (H)

Hinzu kommt, dass die Gäste in keinem ihrer drei Bundesligaspiele der noch jungen Saison die Null halten konnten. Saisonübergreifend kassierten sie in jeder ihrer letzten sechs Partien im Oberhaus Gegentreffer. Nachdem sie fünfmal in Folge mindestens zwei Gegentore kassiert hatte, musste die Werkself am vergangenen Wochenende “nur” einmal hinter sich greifen.

Am Ende stand in einem denkwürdigen Heimspiel gegen Frankfurt ein 3:1 auf der Anzeigetafel, nachdem Alejandro Grimaldo zwei Freistöße direkt, einen unter Mithilfe des Rückens von SGE-Keeper Michael Zetterer, sowie Patrick Schick einen Strafstoß verwandelte und Bayer die Partie mit zwei Platzverweisen beendete.

Es war nach zuvor nur einem Punkt aus zwei Bundesliga-Partien und dem Rauswurf von Erik ten Hag ein Befreiungsschlag für die Werkself, bei der Kasper Hjulmand ein erfolgreiches Debüt auf der Trainerbank feierte. Gegen seine Landsleute soll es nun auch einen Dreier zum Auftakt der neuen Champions League-Saison geben.

In der letzten Spielzeit erzielte der zu Liverpool abgewanderte Florian Wirtz sechs der insgesamt 14 Bayer-Treffer in der Königsklasse. Nachdem sich die Gäste aber bislang auch ohne ihn recht treffsicher zeigten und allein an den letzten beiden BL-Spieltagen sechs Tore schossen, sind wir sehr optimistisch, dass Schick und Co. auch am Donnerstag Tore zu unserem Kopenhagen Leverkusen Tipp beitragen.

Der direkte Vergleich hat für die Kopenhagen Leverkusen Prognose keine echte Bedeutung. Zwar trafen die beiden Mannschaften schon mal in den Playoffs zur Champions League aufeinander und Bayer siegte 3:2 auswärts und 4:0 daheim. Die Begegnungen fanden aber vor über elf Jahren statt. Ansonsten gab es nur noch ein Testspiel im Januar 2023, das die Werkself mit 1:0 für sich entschied.

Kopenhagen vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kopenhagen: Kotarski - Huescas, Gabriel, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Lerager, Clem, Achouri; Moukoko, Elyounoussi

Ersatzbank Kopenhagen: Buur, Cornelius, Delaney, Madsen, Robert, Zague, Claesson, Garananga, Meling

Startelf Leverkusen: Flekken - Bade, Quansah, Tapsoba; Vazquez, Tella, Garcia, Andrich, Tillman, Grimaldo; Schick

Ersatzbank Leverkusen: Blaswich, Ben Seghir, Fernandez, Kofane, Poku, Maza, Tape, Echeverri, Sarco

Von ihren letzten zwölf Partien in der Königsklasse haben die Dänen nur zwei gewonnen (5U, 7N). Aber: Beide Siege gab es auf heimischem Rasen, als man im November 2023 Manchester United (4:3) und einen Monat später Galatasaray (1:0) schlagen konnte. Gegen deutsche Klubs gewann der FCK allerdings nur eines von 14 Europacup-Duellen (5U, 8N).

Diesen bisher einzigen Erfolg gab es dafür im bisher letzten Aufeinandertreffen mit einer deutschen Mannschaft: Gegen Heidenheim in der Conference League in der vergangenen Saison. Nach alldem würde sich aber dennoch der alternative Kopenhagen Leverkusen Tipp “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” zu Quoten um 2,15 anbieten, vor allem, wenn man ihn als Gratiswette ohne Einzahlung spielen kann.

Unser Kopenhagen - Leverkusen Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Das Momentum liegt klar auf Seiten der Gäste. Allerdings hat Kopenhagen auch nur eines seiner letzten zehn Pflichtspiele im eigenen Stadion verloren (7S, 2U). Vor allem haben die Dänen in jedem ihrer letzten 42 Pflichtspiele auf heimischem Rasen mindestens ein Tor erzielt.

Weil Bayer in der Defensive zuletzt alles andere als stabil stand, saisonübergreifend keines der letzten vier Auswärtsspiele in der Bundesliga gewinnen konnte (4U) und im Schnitt in jeder dieser letzten vier Auswärtspartien zwei Gegentreffer kassierte, halten wir eine Torwette für die sinnvollste Option.