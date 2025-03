Kosovo - Island Tipp, Prognose, Quoten | 20.03.2025

SPORT1 Betting 19.03.2025 • 12:00 Uhr Kosovo - Island Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Playoffs Quali Wette | Hält sich Island in der Gruppe B?

Unser Kosovo - Island Sportwetten Tipp zum Nations League Playoffs Quali Spiel am 20.03.2025 lautet: Die großen Zeiten der Isländer waren zuletzt vorbei, während sich der Kosovo durchaus gut geschlagen hat. Die diesmaligen Gäste müssen somit aufpassen, um nicht in die Gruppe C abzusteigen. Im Wett Tipp heute schlägt das Pendel im Hinspiel zugunsten der Hausherren aus.

Am 20. März 2025 um 20:45 Uhr erwartet uns ein spannendes Playoff-Spiel der UEFA Nations League Qualifikation im Fadil Vokrri Stadium. Kosovo trifft auf Island in einem Spiel, das die Fußballfans mit Spannung erwarten. Schließlich geht es in der Kosov Island Prognose um den Aufstieg in die Gruppe B, währen die Isländer in die Gruppe C absteigen könnten.

Kosovo geht laut den Buchmachern im Hinspiel als Favorit ins Rennen, nicht nur wegen ihrer starken Form (4S, 1N) und dem Heimvorteil, sondern auch aufgrund der defensiven Probleme Islands, die in den letzten fünf Spielen nur einen Sieg verbuchen konnten (1U, 3N), wenn auch eine Liga höher.

Unser Kosovo Island Wett Tipp heute lautet aber: “Sieg Kosovo” zu einer Quote von 2,15 bei Betway .

Darum tippen wir bei Kosovo vs Island auf “Sieg Kosovo”:

Kosovo hat 4 der letzten 5 Spiele gewonnen.

Island hat in den letzten 5 Spielen nur einmal gewonnen.

Der Heimvorteil wird eine wichtige Rolle spielen, was wir in unseren Kosovo vs Island Tipp miteinbeziehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kosovo vs Island Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses Spiel ist ein Heimsieg für Kosovo. Kosovo hat in den letzten Spielen eine beeindruckende Form gezeigt und konnte vier von fünf Partien gewinnen. Hinzu kommt der Heimvorteil im Fadil Vokrri Stadium, der die Mannschaft zusätzlich motiviert. Island hingegen hat mit defensiven Problemen zu kämpfen und konnte nur einen Sieg in den letzten fünf Spielen verbuchen. In den Sportwetten Apps finden wir für den Heimsieg Kosovo Island Quoten von 2,15.

Endet das erste Aufeinandertreffen in diesem Playoff-Duell ohne Sieger, dann könnt ihr euch mit Quoten rund um 3,20 anfreunden. Glaubt ihr jedoch an den Auswärtssieg, dann winken euch Kosovo vs. Island Wettquoten von 3,40, die ihr aber nicht ohne Wettanbieter Bonus anspielen solltet.

Kosovo - Island Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kosovo: 1:0 Litauen (H), 0:3 Rumänien (A), 3:0 Zypern (H), 2:1 Litauen (A), 4:0 Zypern (A).

Letzte 5 Spiele Island: 1:4 Wales (A), 2:0 Montenegro (A), 2:4 Türkei (H), 2:2 Wales (H), 1:3 Türkei (A).

Letzte Spiele Kosovo vs. Island: 0:2 (A), 1:2 (H).

Unser Kosovo - Island Tipp: Sieg Kosovo

Für diese Kosovo gegen Island Prognose haben wir diese Faktoren im Hinterkopf, deshalb scheint ein Heimsieg für Kosovo die naheliegendste Wahl zu sein.