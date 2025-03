Kroatien - Frankreich Tipp, Prognose, Quoten | 20.03.2025

Das alternde Ensemble der kroatischen Nationalmannschaft wird weiterhin von Kapitän Luka Modric angeführt. An das Niveau der Franzosen kommen die Karierten in unserer Kroatien Frankreich Prognose zwar nicht ganz heran, doch einen Torerfolg trauen wir den Gastgebern zu.

Darum tippen wir bei Kroatien vs Frankreich auf “Beide Teams treffen”:

Kroatien vs Frankreich Quoten Analyse:

Kroatien vs Frankreich Prognose: Den Absprung verpasst

Nach einer enttäuschenden Europameisterschaft 2024 mit dem Aus in der Gruppenphase folgte eine durchwachsene Spielzeit in der Nations League. Letztlich genügten der Dalic-Elf zwei Siege aus sechs Begegnungen zur Qualifikation für das Viertelfinale. Große Euphorie löst das in unserem Kroatien vs. Frankreich Tipp nicht aus.