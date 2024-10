Kroatien - Schottland Tipp, Prognose, Quoten | 12.10.2024

SPORT1 Betting 11.10.2024 • 08:00 Uhr Kroatien - Schottland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Beendet Schottland die Negativserie?

Unser Kroatien - Schottland Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 12.10.2024 lautet: Seit sechs Länderspielen warten die Bravehearts auf einen Sieg. Im Wett Tipp heute gewähren wir beiden Mannschaften zumindest einen Torjubel.

Das Alter versteckt Luka Modric (39) immer noch gekonnt. Sein umjubeltes Freistoßtor am vergangenen Spieltag (1:0 vs. Polen) unterstrich seinen weiterhin vorhandenen Stellenwert für die kroatische Nationalmannschaft. Den Gastgebern prophezeien wir in unserer Kroatien Schottland Prognose eine knifflige Begegnung.

Die Bravehearts verloren ihre ersten beiden Partien jeweils nur knapp mit einem Tor Unterschied. Ebenso wie in den Vergleichen mit Polen (2:3) und Portugal (1:2) erwarten wir im Kroatien Schottland Wett Tipp heute, dass „Beide Teams treffen“. Bei Tipwin findet ihr dafür eine Quote von 1,90.

Darum tippen wir bei Kroatien vs Schottland auf „Beide Teams treffen“:

Zuletzt fielen in 5 von 6 Länderspielen der Schotten Tore auf beiden Seiten.

Gleiches galt für 4 der 6 vorangegangenen kroatischen Partien.

Schottland hat eine fantastische Schussverwandlungs-Quote von 18,8 Prozent.

Kroatien vs Schottland Quoten Analyse:

Von der vergangenen Europameisterschaft hatten sich beide Mannschaften mehr erhofft. Nach der Gruppenphase war das Turnier bereits für beide Nationen beendet. Die Teamchefs durften ihre Jobs aber trotzdem behalten. Für den dritten Spieltag der Nations League ergeben die Kroatien Schottland Quoten ein klares Bild.

Wählt ihr für eure Sportwetten Paypal, könnt ihr bei diesen Anbietern die Kroatien Schottland Wettquoten bis 1,61 für einen Sieg der Karierten aussuchen. Ein erfolgreicher Auftritt der Bravehearts wirkt bei Siegquoten bis 5,80 eher unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kroatien vs Schottland Prognose: Zeit für Veränderung

Zlatko Dalic betreut die kroatische Nationalmannschaft seit 2017. Langsam aber sicher befindet sich seine Auswahl im ersten großen Umbruch und verabschiedet sich immer mehr von altgedienten Spielern.

Neben Ivan Rakitic (36) hat sich auch Marcelo Brozovic (31) bereits aus der Nationalmannschaft zurückgezogen. Geblieben sind neben Luka Modric (39) noch Ivan Perisic (35), Andrej Kramaric (33) und auch Mateo Kovacic (30).

Ihre Zeit im Dress der Karierten neigt sich dem Ende zu und der eingeleitete Umbruch birgt Schwierigkeiten. Die verkorkste Europameisterschaft (2U, 1N) und das Ausscheiden in der Gruppenphase war ein erster Beleg dafür.

Zum Auftakt in die Nations League ließen sich die Dalic-Schützlinge von Portugal schlagen (1:2) und auch gegen Polen (1:0) war die Leistung ausbaufähig. Unter diesen Umständen würden wir keinen Wettbonus für den Kroatien Schottland Tipp „Sieg Kroatien“ verschwenden.

Kroatien - Schottland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kroatien: 1:0 Polen (H), 1:2 Portugal (A), 1:1 Italien (H), 2:2 Albanien (H), 0:3 Spanien (A).

Letzte 5 Spiele Schottland: 1:2 Portugal (A), 2:3 Polen (H), 0:1 Ungarn (H), 1:1 Schweiz (H), 1:5 Deutschland (A).

Letzte Spiele Kroatien vs. Schottland: 3:1 (H), 0:2 (A), 0:1 (H), 1:1 (A).

Das Angriffsspiel der Kroaten sollte dennoch niemals unterschätzt werden - auch nicht im Kroatien Schottland Tipp. Sieben der acht vorangegangenen Partien endeten nicht, bevor Zlatko Dalic über einen Treffer seiner ausgewählten Akteure jubeln durfte.

Die einzige Ausnahme stellte der erste Spieltag bei der vergangenen Europameisterschaft gegen Spanien dar (0:3), wobei die Karierten damals 2,38 erwartbare Tore in die Statistikbögen eingepflegt hatten.

Eine konstante Defensivleistung über die gesamte Spieldauer gelang Kroatien zuletzt nur selten. In fünf der sechs vorangegangenen Länderspiele erlaubten die Gastgeber mindestens ein Gegentor - nur im letzten Vergleich mit Polen hielt Dominik Livakovic seinen Kasten sauber.

Schottland kann durchaus mehrere Spieler auf den Platz bringen, die einer favorisierten Mannschaft das Fürchten lehren. Erwähnt werden muss in jedem Fall Scott McTominay, der im vergangenen Sommer zu SSC Neapel gewechselt ist.

Dort erzielte der kopfballstarke Mittelfeldspieler in seinen letzten drei Auftritten zwei Treffer. Für Schottland war er am vergangenen Spieltag gegen Portugal erfolgreich (1:2) und erzielte sein neuntes Tor für die schottische Nationalmannschaft (52 Spiele). Ist er auch diesmal in der Kroatien vs. Schottland Prognose erfolgreich?

So seht ihr Kroatien - Schottland im TV oder Stream:

12. Oktober 2024, 18.00 Uhr, Stadion Maksimir, Zagreb

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Spielt ihr mit diesem Bet-at-home Gutschein den Kroatien Schottland Tipp „Scott McTominay trifft“, könnt ihr mit einer Quote von 4,90 planen.

Sein Name taucht in dieser Vorschau auf, weil der Profi des SSC Neapel ein exzellentes Ziel für die auf Flanken fokussierten Bravehearts ist.

Kroatien vs Schottland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kroatien: Livakovic, Gvardiol, Caleta-Car, Sutalo, Perisic, Kovacic, Sosa, Petar Sucic, Modric, Petkovic, Matanovic

Ersatzbank Kroatien: Kotarski, Ivusic, Erlic, Jakic, Moro, Luka Sucic, Mario Pasalic, Baturina, Ivanusec, Orsic, Marco Pasalic, Kramaric, Budimir

Startelf Schottland: Gunn, Ralston, Hanley, McKenna, Robertson, McLean, Gilmour, Christie, McTominay, McGinn, Che Adams

Ersatzbank Schottland: Zander Clark, McCrorie, Souttar, Porteous, Taylor, Johnston, Christie, Gauld, Morgan, Forrest, Conway, Shankland, Dykes

Das letzte Duell zwischen diesen beiden Auswahlmannschaften fand bei der EURO 2021 statt. Damals gewann Kroatien relativ souverän, konnte ein Gegentor aber nicht verhindern (3:1).

In dieser Paarung wird es für die Karierten erneut schwierig, ein Gegentor zu verhindern. Schottland ist zwar seit sechs Länderspielen sieglos, konnte aber in fünf der letzten sechs Partien eine Wette auf „Beide Teams treffen“ zum Erfolg führen und strebt dies auch in der Kroatien Schottland Prognose an.

Unser Kroatien - Schottland Tipp: Beide Teams treffen

Kroatien wird im Vorfeld der Partie als klarer Favorit gehandelt, hat aber zuletzt nur wenige Begegnungen souverän aufgezogen. Schottland fand im 4-2-3-1-System von Steve Clark in den vergangenen Monaten immer wieder Mittel und Wege, sich über eigene Torerfolge lange Zeit im Spiel zu halten.