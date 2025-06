LAFC - ES Tunis Tipp, Prognose & Quoten | 20.06.2025

SPORT1 Betting 19.06.2025 • 08:00 Uhr LAFC - ES Tunis Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM 2025 Wette | Wer holt die ersten Punkte in Gruppe D?

Unser LAFC - ES Tunis Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM 2025 Spiel am 20.06.2025 lautet: Beide Außenseiter stehen in der Gruppe D am zweiten Spieltag unter Druck. Der Wett Tipp heute kommt zum gleichen Ergebnis wie die Bookies und sieht LA etwas vorne.

Am ersten Spieltag der FIFA Klub WM 2025 gab es in der Gruppe D zwei Favoritensiege. Chelsea setzte sich mit 2:0 gegen den LAFC durch. Und Flamengo besiegte ES Tunis mit dem gleichen Ergebnis. Im zweiten Gruppenspiel treffen die Auftaktverlierer am Freitag nun direkt aufeinander.

Nur der Sieger darf noch aufs Weiterkommen hoffen. Für den Verlierer dürfte das Turnier frühzeitig vorbei sein. Die Quoten der LAFC ES Tunis Prognose schlagen sich auf die Seite des MLS-Vereins. Wir spielen mit einer Quote von 1,69 bei Merkur Bets den LAFC ES Tunis Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei LAFC vs ES Tunis auf “Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore”:

Die “Black and Gold” haben klare Vorteile beim Marktwert

Tunis hat von 7 Spielen bei der Klub-WM bisher nur 1 gewonnen

Der LAFC hat von den letzten 11 Pflichtspielen lediglich 1 verloren

LAFC vs ES Tunis Quoten Analyse:

Der MLS-Vertreter kommt beim Marktwert auf 45 Mio. Euro und hat damit im Vergleich mit den Tunesiern (20 Mio. Euro) etwas die Nase vorne. So schickt auch Buchmacher Merkur Bets, der steuerfreie Kombi- und Betbuilder-Wetten im Angebot hat, die “Black and Gold” als Favoriten ins Rennen.

Für einen Sieg der US-Amerikaner hat der Bookie, der auch Sportwetten mit PayPal ermöglicht, eine LAFC vs ES Tunis Quote von 1,93 parat. Ein Remis wird mit einer 3,30 belohnt. Und die höchsten LAFC gegen ES Tunis Wettquoten bekommt ihr mit einer 4,10 für einen Sieg der Nordafrikaner.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

LAFC vs ES Tunis Prognose: Wer darf aufs Weiterkommen hoffen?

Der LAFC feierte erst 2018 sein Debüt in der MLS, entwickelte sich aber schnell zu einem der besten Teams der Liga. Über die Jahre gewann der Los Angeles FC 2022 den MLS Cup, 2019 und 2022 den Supporters‘ Shield sowie 2024 den US Open Cup. Auch erreichten die “Black and Gold” 2023 das Endspiel der Concacaf Champions League. So wurde der Verein auch zum großen Anziehungspunkt für alternde Stars aus Europa. Aktuell gehören französische Weltmeister wie Olivier Giroud und Hugo Lloris zum Kader. Seit der Saison 2022 wird die Mannschaft von Ex-Hannover-Profi Steve Cherundolo betreut.

Der Coach kommt in 164 Pflichtspielen auf eine ordentliche Siegquote von 54,9 Prozent. In der MLS-Saison 2025 steht LA mit 26 Punkten aus 16 Partien (7S, 5U, 4N) auf Rang 5 der Western Conference. Die Mannschaft bekam die Chance auf die erste Teilnahme an der Klub-WM durch den Ausschluss des Club León. Im Play-In-Spiel vor heimischer Kulisse setzte sich der FC dann gegen den Club América (2:1) durch. Los Angeles reiste mit einer Serie von zehn Spielen ohne Niederlage zum Turnier (5S, 5U). Zum Auftakt setzte es aber ein 0:2 gegen Chelsea. Hier kam die Truppe von Coach Cherundolo spielerisch an ihre Grenzen und blieb erstmals nach elf Partien ohne eigenen Treffer.

ES Tunis gehört mit 34 Titeln in Tunesien und vier Triumphen bei der CAF Champions League zu den erfolgreichsten Vereinen in Afrika. In der Saison 2024/25 holte der Verein das nationale Double. Der letzte CL-Sieg stammt aus dem Jahr 2019. Die “Esperance Sportive de Tunis” nimmt zum vierten Mal an der Klub WM teil. Bisher konnten die Rot-Gelben bei dem Wettbewerb erst eine Partie gewinnen (1U, 4N). 2019 siegte man im Spiel um den fünften Platz mit 6:2 gegen den katarischen Underdog Al-Sadd. Für dieses Jahr hat sich die Mannschaft von Trainer Maher Kanzari einiges vorgenommen.

Auf der einen Seite reiste “Blood and Gold” mit einer Serie von elf Pflichtspielen ohne Niederlage (9S, 2U) zum Turnier und wahrte in sechs der letzten sieben Partien eine Weiße Weste. Auch entschieden sich die tunesischen Nationalspieler gegen eine Berufung in die Nationalmannschaft und für eine Teilnahme an der Klub WM. Zum Auftakt der Gruppe D kassierte Tunis eine 0:2-Pleite gegen Flamengo. Hier kam EST nur auf zwei Schüsse aufs gegnerische Tor und einen xG-Wert von 0,2. Lediglich Auckland verbuchte am ersten Spieltag weniger erwartete Tore (0,0). Dieses schwache Spiel nach vorne bestätigt unseren LAFC ES Tunis Tipp.

LAFC vs ES Tunis Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele LAFC: 0:2 Chelsea (A), 3:1 Sporting Kansas (H), 2:1 Club America (H), 2:2 Montreal Impact (A), 2:2 LA Galaxy (A)

Letzte 5 Spiele ES Tunis: 0:2 Flamengo (A), 1:0 Stade Tunisien (H), 3:0 USBG (A), 3:1 ESZ (H), 0:0 US Monastirienne (H)

Letzte Spiele LAFC vs ES Tunis:

Vom direkten Vergleich dürft ihr für eure LAFC ES Tunis Prognose keine Hilfestellung erwarten. Denn beide Vereine treffen am Freitag erstmals aufeinander.

Obwohl beide Mannschaften am ersten Spieltag ohne Treffer geblieben sind, rechnen die Statistiken im direkten Duell mit Toren. Hier werden xGs von 2,31 und 1,06 vorausgesagt. Nur eine Partie am zweiten Spieltag kommt in den Gruppen A bis D auf mehr erwartete Tore.

Zudem steht bei LA Denis Bouanga im Mittelpunkt. der seit dem Beginn der Saison 2023 in auf 48 Ligatore kommt. Kein anderer Profi in der MLS kommt in diesem Zeitraum auf einen besseren Wert.

Mit diesem Wissen spielen wir den LAFC ES Tunis Tipp “Beide Teams treffen”, für den wir in der Merkur Bets App eine Quote von 1,99 bekommen. Auch der Tipp “Über 2,5 Tore” ist mit einer Quote von 2,23 verlockend.

So seht ihr LAFC vs ES Tunis im TV oder Stream:

20. Juni 2025, 21 Uhr, Geodis Park, Nashville

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Der LAFC ist das einzige MLS-Team bei der FIFA Klub WM 2025, welches in der Gruppenphase nicht im heimischen Stadion antreten darf. Das Duell gegen Tunis wird im Geodis Park von Nashville ausgetragen. Da DAZN alle Spiele des Turniers kostenlos überträgt, könnt ihr die Partie nur mit einem Konto beim Streamingdienst verfolgen.

LAFC vs ES Tunis: Die möglichen Aufstellungen

Startelf LAFC: Lloris - Palencia, Long, Segura, Hollingshead - T. Tillman, Igor Jesus, Delgado - Ordaz, Ebobisse, De. Bouanga

Ersatzbank LAFC: Hasal, Ochoa (Tor), Chanot, Raposo, Tafari, Holm, Saldana, Wibowo, Martinez, Giroud, Amaya, Yeboah, Marlon

Startelf ES Tunis: Ben Said - Ben Ali, Meriah, Tougai, Ben Hamida - Guenichi, Ogbelu, Yan Sasse, Jebali, Belaili - Rodrigo Rodrigues

Ersatzbank ES Tunis: Debchi, Memmiche (Tor), Ben Mohamed, Jelassi, Koudhai, Tka, Dhaou, Hamrouni, Konaté, Mokwana, Jabri, Derbali, Bouchniba

Bei unserer LAFC ES Tunis Prognose erwarten wir bei den Startaufstellungen keine großen Veränderungen. Bei LA könnte Neuzugang Javairo Dilrosun, der ab 2018 54 Spiele für die Hertha absolviert hat, sein Debüt feiern.

Wenn ihr vor eurer LAFC ES Tunis Wette noch Infos über unseren Wettanbieter braucht. solltet ihr euch den ausführlichen Merkur Bets Test nicht entgehen lassen.

Unser LAFC vs ES Tunis Tipp: Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore

Beide Teams haben sich zum Start der FIFA Klub WM schwer getan. Doch vor allem ES Tunis war gegen Flamengo extrem harmlos. Da die Qualität am zweiten Spieltag für LA spricht, trauen wir den Nordafrikanern nicht mehr als einen Punkt zu.