Las Palmas - Atletico Madrid Tipp, Prognose, Quoten 19.4.

Unser Las Palmas - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 19.04.2025 lautet: Die Meisterschaft ist nach dem kürzlichen Tief wohl kein Thema mehr für die Rojiblancos, zuletzt gelangen aber immerhin wieder zwei Siege in Folge. Im Wett Tipp heute sollte es gegen den Abstiegskandidat ebenfalls keine Probleme geben.

Der Außenseiter belegt Platz 18 und konnte in den letzten fünf Spielen nur einen Sieg verbuchen, was sich auf die Las Palmas Atletico Madrid Prognose auswirkt. Atletico hingegen zeigt sich nach zwischenzeitlicher Krise mit nun wieder zwei Siegen in Folge in verbesserter Form und hat in elf aufeinanderfolgenden Liga-Partien ein Tor erzielt.