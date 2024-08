Las Palmas - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten 29.8.2024

SPORT1 Betting 28.08.2024 • 12:00 Uhr Las Palmas - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Meistern die Königlichen ihre Pflichtaufgabe?

Unser Las Palmas - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 29.08.2024 lautet: Die Hauptstädter meldeten sich zuletzt mit einem souveränen Erfolg gegen Valladolid zurück und sind auch in unserem Wett Tipp heute gegen Las Palmas zu favorisieren.

Die Königlichen aus der spanischen Hauptstadt legten in dieser Spielzeit einen Fehlstart hin und kamen gegen RCD Mallorca nicht über ein 1:1 hinaus. Zuletzt fand Real Madrid aber wieder zurück in die Erfolgsspur und setzte sich souverän gegen Valladolid (3:0) durch. Mit den Recken aus Gran Canaria wartet in der Las Palmas Real Madrid Prognose am dritten Matchday eine vermeintlich einfachere Aufgabe.

In unserem Las Palmas Real Madrid Wett Tipp heute spielen wir „Sieg Real Madrid (Handicap -1,5)".

Darum tippen wir bei Las Palmas vs Real Madrid auf „Sieg Real Madrid (Handicap -1,5)“:

Real Madrid war in der letzten Spielzeit das auswärtsstärkste Team (13S, 5U, 1N).

Die Madrilenen setzten sich in 3 der vergangenen 4 Gastauftritte bei Las Palmas durch (1U).

Mit 1,34 Milliarden Euro zeichnet sich Real Madrid durch mehr als den 13-fachen Kader-Marktwert der Hausherren (100,2 Mio.) aus.

Las Palmas vs Real Madrid Quoten Analyse:

Am klassischen Drei-Weg-Markt fahren die Wettanbieter eine klare Linie und lassen kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Gäste aus Madrid. Zudem deuten die Las Palmas Real Madrid Quoten von rund 1,40 klar auf einen Auswärtssieg hin. Ein überraschender Heimsieg würde eine Quote von etwa 7,60 bedeuten.

Von einem Schützenfest geht der Wettanbieter nicht zwingend aus, tendiert am Markt „Über/Unter 2,5 Tore" aber zu drei oder mehr Treffern.

Las Palmas vs Real Madrid Prognose: Erweist sich Las Palmas als Stolperstein?

Erst 2023 stieg UD Las Palmas ins spanische Oberhaus auf und konnte dort im ersten Jahr durchaus überzeugen. Immerhin wurde an den 38 Spieltagen ein solides Polster von sieben Punkten zur Abstiegszone erspielt.

Sechs der insgesamt zehn Saisonsiege kamen auf heimischem Boden zum Vorschein. Diesen Erfolgen standen auf der anderen Seite sechs Remis und sieben Niederlagen gegenüber. Deutlich schlechter gestaltete sich jedoch die Heimbilanz gegen die Top 5 der Liga. Lediglich gegen Atletico Madrid (2:1) sprang ein Triumph heraus. Die anderen vier Begegnungen gingen zu Hause gegen Real Madrid (1:2), den FC Barcelona (1:2), FC Girona (0:2) und Athletic Bilbao (0:2) verloren.

Die Leistungen in der aktuellen Spielzeit sind auf überschaubarem Niveau. Nach zwei Spieltagen wartet die Elf von Trainer Luis Miguel Carrion, der das Team im Sommer von Xavier García Pimienta übernahm, auf ein Erfolgserlebnis. Zum Auftakt wurden mit Sevilla (2:2) die Punkte geteilt und zuletzt setzte es gegen Leganes (1:2) eine knappe Niederlage.

Las Palmas - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Las Palmas: 1:2 CD Leganes (A), 2:2 FC Sevilla (H), 1:1 Deportivo Alavés (H), 0:0 FC Cadiz (A), 2:2 Betis Sevilla (H).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:0 Real Valladolid (H), 1:1 RCD Mallorca (A), 2:0 Atalanta Bergamo (A), 2:0 Borussia Dortmund (A), 0:0 Betis Sevilla (H).

Letzte 5 Spiele Las Palmas vs. Real Madrid: 1:2 (H), 0:2 (A), 0:3 (H), 0:3 (A), 3:3 (A).

Die Königlichen machten im Vorjahr ihrem Namen alle Ehre und holten mit der Meisterschaft, der Champions League und dem spanischen Supercup drei Titel. Um auch in dieser Spielzeit ganz oben mitspielen zu können, wurde in der Sommerpause Kylian Mbappe ablösefrei von Paris St. Germain geholt. Mit Endrick kam ein weiterer Mittelstürmer für 47,5 Millionen Euro aus Brasilien.

Das Team von Trainer Carlo Ancelotti stellt den mit Abstand wertvollsten Kader in La Liga. Der Kader-Marktwert beträgt 1,34 Milliarden Euro. Nicht ohne Grund wird Real bei den Bookies als heißester Kandidat auf die Meisterschaft gehandelt.

Obwohl der Saison-Einstieg mit dem 1:1 bei RCD Mallorca etwas holprig verlief, zeigte sich das Weiße Ballett zuletzt beim 3:0 gegen Valladolid auf der Höhe und kletterte in der Tabelle auf Rang 5.

Bereits im Vorjahr überzeugte Real in der Fremde mit starken Leistungen und übernahm die Rolle des auswärtstärksten Teams. Satte 13 der insgesamt 19 Fernduelle wurden in La Liga gewonnen. Sieben Siege kamen mit mindestens zwei Toren Vorsprung zustande. Die Madrilenen haben in der letzten Spielzeit in jedem Auswärtsspiel mindestens einmal getroffen und stellten zudem mit insgesamt 87 Saisontoren die beste Offensive.



Las Palmas vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Las Palmas: Cillessen - Alex Suarez, McKenna, Marmol, Alex Munoz - Javi Munoz, Kirian, Marvin, Moleiro, Sandro - McBurnie

Ersatzbank Las Palmas: Horkas, Herzog, Sinkgraven, Rozada, Bassinga, Campana, Loiodice, Gil, Ramirez, Fuster, Marc Cardona, Mata

Startelf Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran Garcia - Valverde, Tchouameni, Bellingham - Rodrygo, Vinicus Jr., Mbappé

Ersatzbank Real Madrid: Gonzales, Lunin, Modric, Endrick, Vazquez, Ceballos, Diaz, Ramon

Real Madrids Neuzugang und Superstar Kylian Mbappe wartet in La Liga weiterhin auf seinen ersten Treffer. In beiden verstrichenen Begegnungen war der Franzose gesetzt und vergab zahlreiche Torchancen.

Zum Vergleich: Der Marktwert des Neuners ist mit 180 Millionen Euro bedeutend höher als der des kompletten Kaders der Gastgeber (100,2 Mio.). Mit Jude Bellingham fällt bei den Königlichen der beste Torschütze der vergangenen Saison verletzungsbedingt aus. Zudem muss der spanische Rekordmeister im Las Palmas Real Madrid Tipp auf David Alaba und Eduardo Camavinga verzichten.

Unser Las Palmas - Real Madrid Tipp: Sieg Real Madrid (Handicap -1,5)

Die Zahl der Wettexperten, die an einem Auswärtssieg der Madrilenen zweifeln, hält sich sehr in Grenzen. Ähnlich verhält es sich bei den Wettanbietern. Tipps auf einen Triumph des Rekordmeisters bringen nämlich nur einen niedrigen Ertrag mit sich.

Sieben der 13 Auswärtssiege erzielte der spanische Rekordmeister in der vergangenen Saison mit mindestens zwei Toren Vorsprung. Mit einem ähnlichen Ergebnis rechnen wir auch diesmal.