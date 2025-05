Lazio Rom - Juventus Tipp, Prognose, Quoten | 10.05.2025

SPORT1 Betting 09.05.2025 • 08:00 Uhr Lazio Rom - Juventus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Landet Lazio Rom doch noch in der Champions League?

Unser Lazio Rom - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 10.05.2025 lautet: Zwischen dem Vierten und dem Siebten der Serie liegt lediglich ein Punkt, deshalb geht es um die Champions League und generell einen Europapokal-Startplatz. Mittendrin sind Lazio und Juve. Im Wett Tipp heute erwarten wir eine enge, torarme Partie.

Ein wahrer Showdown erwartet uns im Stadio Olimpico in Rom, wenn Lazio Rom auf Juventus Turin trifft. Mit beiden Teams auf dem 6. und 4. Platz in der Serie A, jeweils mit 63 Punkten, ist dieses Spiel von großer Bedeutung für die Champions-League-Qualifikation. Da insgesamt vier Teams innerhalb von nur einem Punkt liegen, könnte ein Team die Europapokal-Plätze sogar noch gänzlich verpassen.

Lazio hat in den letzten fünf Pflichtspielen eine ähnliche Formkurve gezeigt (2S, 2U, 1N) wie Juventus (2S, 2U, 1N). Die Römer werden aber aufgrund des Heimvorteils in der Lazio Rom Juventus Prognose leicht favorisiert. Juventus kämpft jedoch mit mehreren Verletzungen, was den Turinern das Leben schwer machen könnte. Da beide Teams zuletzt nur wenige Tore erzielten und viel am Spiel steht, erwarten wir eine enge, torarme Begegnung.

Daher lautet unser Lazio Rom Juventus Wett Tipp heute: “Unter 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,70 bei Betano.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Juventus auf “Unter 2,5 Tore”:

Lazio hat in den letzten 5 Spielen im Schnitt 1,80 Tore erzielt.

Juventus hat in den letzten 5 Spielen im Schnitt nur 1,20 Tore erzielt.

Die letzten Begegnungen beider Teams erreichten oft weniger als 2,5 Tore, was uns im Lazio Rom vs Juventus Tipp entgegenkommt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lazio Rom vs Juventus Quoten Analyse:

In diesem Spiel tendieren wir zum Tipp “Unter 2,5 Tore”. Beide Teams haben in den letzten Spielen nicht viele Tore erzielt, und die Statistiken unterstützen diese Prognose. Außerdem geht es für beide Teams noch darum, im besten Fall einen Champions-League-Startplatz zu erreichen. Im Worst Case könnte aber einer der beiden Klubs gänzlich den Europapokal verpassen. In den Sportwetten Apps haben die Hausherren laut Wettanbietern die besseren Karten, was Lazio Rom Juventus Quoten von 2,45 für den Heimsieg beweisen.

Der Wert für ein Unentschieden fällt in dieser Begegnung mit einer 3,20 relativ niedrig aus und erhöht somit die Wahrscheinlichkeit für ein Remis. Sollte sich jedoch die aktuell noch besser platzierte Alte Dame durchsetzen, dann winken euch Lazio Rom vs. Juventus Wettquoten in Höhe von 3,00. Mit einem Sportwetten Bonus könnt ihr euer Risiko reduzieren.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Lazio Rom - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:0 Empoli (A), 2:2 Parma (H), 2:0 Genua (A), 2:0, 3:1 n.V., 2:3 n.E. Bodö/Glimt (H), 1:1 AS Rom (H).

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:1 Bologna (A), 2:0 Monza (H), 0:1 Parma (A), 2:1 Lecce (H), 1:1 AS Rom (A).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs. Juventus: 0:1 (A), 2:1 (H), 0:2 (A), 1:0 (H), 1:3 (A).

Unser Lazio Rom - Juventus Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Wahrscheinlichkeit eines torarmen Spiels in der Lazio Rom gegen Juventus Prognose ist hoch, was diesen Tipp attraktiv macht. Spannend ist auch ein Blick auf die vergangenen direkten Duelle. In den letzten acht Aufeinandertreffen setzte sich immer das Heimteam durch, was diesmal für Lazio sprechen würde. Trotzdem wird es wie zuletzt meist ein enges Duell.